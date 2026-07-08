Colombia

Jorge Barón aseguró que cumplió su promesa con la Selección Colombia pese a que no llegó a cuartos de final: ¿volverá a dar ‘pataditas’?

El reconocido presentador defendió que el combinado nacional devolvió la esperanza al país y aseguró que la caída por penales no borró la unión

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Ilustración acuarela de Jorge Barón en traje blanco, patea un balón de fútbol y hace pulgar arriba. Una nube de pensamiento muestra a tres futbolistas de Colombia.
El comunicador aseguró que el combinado volvió a despertar fe entre niños y aficionados, incluso después del adiós mundialista, por lo que cree que cumplió con su promesa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 8 de julio, un día después de la eliminación de la selección Colombia ante Suiza en la Copa Mundial de Fútbol de 2026, Jorge Barón difundió una carta abierta en la que aseguró que el equipo “no fue derrotado” porque, más allá de la caída por penales, devolvió al país una ilusión colectiva.

El mensaje fue publicado en sus redes sociales tras la salida del equipo en los octavos de final. Allí, el presentador aseguró que el paso de la Tricolor por el evento deportivo demostró el rendimiento del plantel.

El texto fue titulado: “Carta abierta a toda Colombia: gracias por volver a creer” y continuó: “Hoy les hablo con un nudo en la garganta, pero con el pecho lleno de orgullo. Las luces del gran escenario del fútbol se han apagado para nosotros, y sé que, en este momento, hay millones de corazones rotos en cada rincón de nuestra patria”.

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Jorge Barón. Foto: Colprensa
Jorge Barón defiende a Colombia tras caer por penales ante Suiza - crédito Colprensa

Jorge Barón defendió a la Selección Colombia y a su ‘patadita’

El presentador y empresario planteó que el principal resultado del equipo no estuvo en el marcador, sino en la recuperación de la esperanza alrededor del fútbol. En una de las frases centrales escribió: “Nuestro equipo nacional llegó a octavos de final; es decir a instancias finales, con ello cumplí mi promesa”.

Y es que el presentador le ofreció la típica “patadita de la buena suerte” al equipo previo a su debut: “Antes de que comenzara el torneo, el panorama era gris. Por eso decidí ponerme de pie y les pedí que volviéramos a creer cuando casi nadie más lo hacía. Les entregué lo más sagrado que tengo: mi historia, mi bendición y mi ‘patadita’, con la esperanza de contagiar de alegría y esperanza a nuestros muchachos”.

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En la nueva carta retomó ese antecedente para sostener que su promesa no estaba atada únicamente al objetivo de ganar el título, sino a la posibilidad de restablecer la fe de los seguidores.

Carta abierta de Jorge Barón tras prometer que no volvería a dar 'pataditas' si la selección no ganaba - crédito Jorge Barón / Instagram
Carta abierta de Jorge Barón tras prometer que no volvería a dar 'pataditas' si la selección no ganaba - crédito Jorge Barón / Instagram

El famoso presentador, de 78 años, reiteró que está muy feliz por el resultado del paso de la selección por el Mundial: “NO PERDIMOS porque logramos volver a ser un pueblo unido. Porque hicimos cantar y soñar a un país entero. Porque logramos que una nueva generación de niños volviera a ponerse la camiseta con ilusión. Porque demostramos, una vez más, que somos los hinchas más fieles, los que nunca abandonan y los que siempre están presentes en cada estadio".

El comunicador recordó que antes del inicio del torneo percibía un clima de pesimismo. Por eso, explicó, decidió convocar a los hinchas a creer de nuevo en la selección cuando consideraba que casi nadie lo hacía.

La última ‘patadita’ de Jorge Barón

Antes del desarrollo del torneo, el famoso publicó un video en el que indicó lo siguiente: “Si mi bendición no es suficiente para devolverles la fe y llevarnos a las instancias finales, entonces esta será mi última ‘patadita’”.

Pese a que la meta deportiva de conquistar la Copa del Mundo no se cumplió, se siente complacido de haber visto al país unido por un mismo sueño: “Sé muy bien el peso de las palabras que empeñé ante el país. Y aunque el destino no nos permitió alcanzar la gloria, estoy convencido de que cumplí mi misión: devolverle a Colombia la capacidad de creer de nuevo”.

Todo apunta a que Jorge Barón no dejará de dar “pataditas de la buena suerte”, pues cree que cumplió con su promesa. Así que sus seguidores están atentos a quién será el próximo famoso que la reciba, pues muchos recuerdan que se la dio a Abelardo de la Espriella en su campaña presidencial.

Patadita de la buena suerte de Jorge Barón fue recibida por Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Patadita de la buena suerte de Jorge Barón fue recibida por Abelardo de la Espriella antes de ser elegido presidente - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El cierre del texto fue un agradecimiento directo a los colombianos por haber confiado en el equipo: “Gracias por creer. Gracias por soñar. Gracias por demostrar que, cuando Colombia se une alrededor de una misma ilusión, ya ha conseguido una victoria que ningún marcador puede borrar”.

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