Una infidelidad del pasado tiene en la mira a la bionovela de Jessi Uribe y Paola Jara: dos de las actrices no pueden verse

Paola Jara y Jessi Uribe tendrán bionovela narrando su relación y su carrera musical, 'Dulce Pecado' - crédito @paolajarapj/Instagram

Entre las apuestas más importantes de la televisión colombiana, Dulce Pecado es una de las que más interés viene generando. Producida por Caracol Televisión, se basa en la vida real y la historia de amor de los reconocidos cantantes colombianos de música popular Jessi Uribe y Paola Jara.

El rodaje y las grabaciones de esta bioserie se planificaron para iniciar en julio del presente año, recorriendo la trayectoria artística de ambos intérpretes desde sus inicios en la industria musical hasta su mediática y comentada relación sentimental, la cual estuvo rodeada de intensas polémicas, debates en redes sociales y la atención constante de los medios de comunicación del país.

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En el elenco protagónico, el encargado de dar vida a Jessi Uribe es el reconocido actor Sebastián Carvajal, mientras que la actriz, presentadora y exreina de belleza Laura Barjum asume el reto de interpretar a Paola Jara. El plan de rodaje de esta producción se realiza primordialmente en locaciones de Bogotá y en el municipio de Honda, con un calendario de filmación programado para extenderse desde julio hasta diciembre.

Sin embargo, a unas semanas de iniciar las grabaciones, se dio a conocer la controversia que rodea a dos actrices del elenco. Según dio a conocer el presentador Ariel Osorio en su programa La Corona TV del canal City TV, dos de las actrices están enfrentadas por un escándalo de infidelidad que las enfrentó en el pasado, y les llevó a realizar importantes exigencias a los productores para no cruzarse.

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Laura Rodríguez fue señalada de protagonizar una infidelidad durante el rodaje de 'Dear Killer Nannies' con Rafael Zea, entonces pareja de Juana Arboleda. Ambas actrices, al figurar en 'Dulce Pecado' exigieron medidas para no cruzarse en el set de grabación - crédito @laurarodriguezactriz/Instagram

“Dos de las actrices que hacen parte de este elenco, Laura Rodríguez y Juana Arboleda, han exigido cláusulas estrictas para no cruzarse por error en el set, según nos comentan”, inició Osorio. Acto seguido reveló que el conflicto entre ambas intérpretes se desató cuando se encontraban grabando Dear Killer Nannies, la miniserie de Disney+ que narraba la historia de Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante Pablo Escobar y estrenada en abril pasado.

“¿Qué hay detrás de todo este odio? Un escándalo que estalló hace poco más de un año durante el rodaje de Dear Killer Nannies. Sí, esta producción que hablaba de la vida del hijo de Pablo Escobar, donde Laura Rodríguez deslumbraba interpretando a Victoria Now, la esposa del capo, mientras que el señor Rafael Zea daba vida a uno de los hombres del círculo cercano de la familia. Dicen las mala lenguas, que había surgido un affaire entre este par de actores, entre Laura y Rafael, que hizo saltar todo por los aires“, relató Osorio.

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Según se contó en el programa de farándula, la entonces pareja de Laura Rodríguez, Héctor Sánchez, con la que llevaba unido durante 15 años, se enteró de la situación y en lo que describió Osorio como “un acto de furia y despecho” llamó a Juana Arboleda, “la pareja sentimental de Rafael Zea por 17 años y le contó, según dicen, toda la verdad”.

Juana Arboleda y Rafael Zea anunciaron su separación en enero de 2026 - crédito @rafazea/Instagram

Osorio apuntó que toda esta situación llevó a que ambas relaciones llegaran a su final en febrero de 2025. “Rafael se quedó solo, Laura sigue intentando reconstruir su vida. Pero, por el contrario, Héctor Sánchez no perdió el tiempo y ya está felizmente enamorado de otra actriz, Elizabeth Minotta”, anunció el presentador.

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Aunque las informaciones relacionadas con la separación de Juana Arboleda y Rafael Zea se conocían desde enero pasado, solo hasta ahora se difundieron los pormenores.

De momento, ninguno de los involucrados se pronunció alrededor de esta controversia (si bien Arboleda expresó en su día que mantenía una buena relación con Zea), pero la presencia de ambas actrices parece haber condicionado seriamente las grabaciones desde incluso antes de empezar.

“Ahora el destino juega una broma pesada. Han obligado a Laura y a Juana a compartir un proyecto. ¿Cuál? El de la vida de Jessi Uribe y Paola Jara. Se ha convertido en una novela de intrigas, traiciones y corazones rotos", concluyó.

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