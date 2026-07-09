Dávinson Sánchez no ha sido el único: estos son los defensores centrales que han errado penaltis en las Copas del Mundo

Aquí aparece el penal errado por Davinson Sánchez, defensor de la Selección Colombia, en el enfrentamiento ante Suiza por los octavos de final del Mundial 2026 - crédito TyC Sports

Dávinson Sánchez erró el segundo penal para la Selección Colombia en el enfrentamiento ante Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. El defensor central pasó de los elogios, por su rendimiento en el torneo, a las críticas, por no convertir en gol su lanzamiento de penalti.

Sánchez no ha sido el único central que ha errado su penal en las Copas del Mundo, son diez los jugadores que actuaron en esa posición y no acertaron al momento de rematar desde los once pasos.

Uli Stielike (Alemania Occidental): semifinal del Mundial de 1982 vs. Francia. Su penal fue atajado por Jean-Luc Ettori, aunque posteriormente Alemania Occidental terminó ganando la tanda.

Franco Baresi (Italia): final del Mundial de 1994 vs. Brasil. Envió el primer penal de la tanda por encima del travesaño en la derrota italiana.

En la imagen aparecen dos jugadores Franco Baresi, defensor central de la Selección Italia, que erró un penal en el Mundial de Estados Unidos 1994, y Davinson Sánchez, que erró un penal con la Selección Colombia en el Mundial de 2026 - crédito Reuters

Jamie Carragher (Inglaterra): cuartos de final del Mundial de 2006 vs. Portugal. Falló su lanzamiento, que fue detenido por Ricardo tras tener que repetir el cobro.

Badr Benoun (Marruecos): octavos de final del Mundial de 2022 vs. España. El defensor central, que ingresó sobre el final del partido pensando en la tanda, erró su lanzamiento.

Jonathan Tah (Alemania): octavos de final del Mundial de 2026 vs. Paraguay. Falló su cobro en la eliminación alemana desde el punto penal.

Fabián Balbuena (Paraguay): octavos de final del Mundial de 2026 vs. Alemania. El zaguero paraguayo desperdició su penal, aunque su selección terminó imponiéndose en la definición.

Harry Souttar (Australia): octavos de final del Mundial de 2026 vs. Egipto. Su remate no terminó en gol durante la tanda que significó la eliminación australiana.

Lucas Herrington (Australia): octavos de final del Mundial de 2026 vs. Egipto. El joven defensor central de 18 años falló uno de los penales en la derrota de Australia.

Davinson Sánchez (Colombia) : octavos de final del Mundial de 2026 vs. Suiza. Estrelló su cobro en el travesaño durante la tanda que dejó eliminada a la Selección Colombia.

Manuel Akanji (Suiza): octavos de final del Mundial de 2026 vs. Colombia. Su disparo fue contenido por el arquero colombiano, aunque Suiza avanzó a los cuartos de final.

Davinson Sánchez, defensor central de la Selección Colombia, después de errar el segundo penal para Colombia en los lanzamientos ante Suiza - crédito Agustin Marcarian/Reuters

¿Cuál es la posición de futbolista que mejor cobra los penales?

Los datos de las Copas del Mundo, que expone la FIFA en su página web, evidencian una tendencia que explica por qué el fallo de Dávinson Sánchez no es un caso aislado. Mientras la efectividad general en las tandas de penales es del 64 % (77 conversiones en 120 cobros), los defensores centrales son la posición con el peor rendimiento desde los once metros.

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De los 18 lanzamientos ejecutados por zagueros centrales en definiciones mundialistas durante ese periodo, apenas ocho terminaron en gol y diez fueron fallados, para una efectividad de apenas 44 %, muy por debajo de la registrada por mediocampistas y laterales, ambos con un 73 % de acierto, e incluso de los delanteros, que convierten el 65 % de sus cobros.

La diferencia también se aprecia al comparar los penales ejecutados durante el desarrollo de los partidos. En esa situación, la efectividad global asciende al 75 % (53 goles en 71 intentos) y los defensores centrales presentan un registro perfecto de dos conversiones en dos cobros, aunque con una muestra reducida.

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Manuel Akanji, de la Selección de Suiza, también erró penal en el enfrentamiento entre el equipo suizo y Colombia - crédito Agustin Marcarian/Reuters

¿Por qué los defensores centrales son los que más erran sus penales?

Habitualmente no son los encargados de ejecutar penales durante los partidos, por lo que llegan a las tandas con menos repeticiones técnicas que delanteros o mediocampistas. Además, suelen asumir la responsabilidad por su liderazgo dentro del equipo, aunque no sean especialistas.

Billy Heyen, de The Sporting News, resume esta idea al señalar que los zagueros “no están hechos para cobrar penales” y que rara vez son los ejecutores habituales de sus clubes. El psicólogo deportivo Geir Jordet, referente mundial en el estudio de las tandas, sostiene que el éxito depende tanto de la preparación mental como de la técnica, y que la presión extrema exige rutinas psicológicas específicas para controlar la ansiedad.

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