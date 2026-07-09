El FMI confirmó que espera que la economía colombiana no crezca mucho al cierre de 2026: estas son las preocupantes razones

La misión principal del FMI es garantizar la estabilidad del sistema monetario mundial y fomentar la cooperación económica, promoviendo el crecimiento sostenible, la reducción de la pobreza y la facilitación del comercio a nivel global- crédito Johannes P. Christo/Reuters

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer la actualización de julio del World Economic Outlook. En este proyecta que la economía global continuará expandiéndose, aunque a un ritmo más lento que en los dos años previos. El informe destaca una creciente divergencia entre los países que logran capitalizar los avances en inteligencia artificial y aquellos afectados por la crisis en Medio Oriente.

Las previsiones del organismo permanecen casi iguales a las publicadas en abril. Se estima que el PIB mundial aumentará 3% en 2026 y 3,4% en 2027, por debajo del promedio del 3,5% que se registró entre 2024 y 2025. En comparación con el informe anterior, el FMI recortó en 0,1 puntos porcentuales la proyección para 2026 y la incrementó en 0,2 puntos para 2027, lo que deja el panorama general prácticamente sin modificaciones.

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Para Colombia, el FMI mantuvo en 2,3% la cifra fijada en abril, teniendo en cuenta que entidades como S&P prevén un crecimiento de 2,5% este año y sostiene que la inflación podría llevar al Banco de la República a retomar el endurecimiento monetario en los próximos meses.

Las altas tasas de interés estarían impactando el crecimiento del PIB colombiano - crédito Colprensa

Para América Latina y el Caribe, mantuvo una expansión de 2,4% en 2026 y de 2,7% en 2027.

Según el Fondo, la guerra en Oriente Medio elevó los precios de la energía y aumentó la incertidumbre. Al mismo tiempo, el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial impulsaron la inversión, la productividad y la actividad económica en varios países.

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Ese efecto desigual amplió la brecha entre las economías favorecidas por el auge tecnológico y las más expuestas al costo de la energía. En el escenario, Colombia conserva una previsión estable de crecimiento, pero con presiones internas sobre los precios.

El contexto global que sigue pesando sobre la economía colombiana

El cuadro externo sigue marcado por una desinflación menos firme de lo previsto. El FMI calcula que la inflación mundial pasará de 4,1% en 2025 a 4,7% en 2026, antes de moderarse a 3,9% en 2027. Dicho repunte refleja, según el organismo, el aumento de los precios de la energía y la pérdida de fuerza de la reducción sostenida de la inflación observada desde comienzos de 2024.

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También explica por qué varios bancos centrales han optado por mantener o elevar las tasas de interés ante el riesgo de nuevas presiones inflacionarias.

Dentro de los riesgos que siguen abiertos figuran una escalada del conflicto en Oriente Medio, más volatilidad en las materias primas, interrupciones en las cadenas de suministro, una mayor fragmentación del comercio internacional y una posible corrección en las valoraciones del sector tecnológico. Para Colombia, ese entorno coincide con una previsión de crecimiento estable y con presiones sobre precios y tasas.

Frente al panorama, el organismo planteó la necesidad de preservar la estabilidad de precios, reforzar la independencia de los bancos centrales y recuperar margen fiscal. También apuntó a reformas orientadas a la seguridad energética, la adopción de inteligencia artificial y la productividad de largo plazo.

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Advertencia de S&P sobre inflación y tasas en Colombia

Standard & Poor’s (S&P) advirtió que Colombia enfrentará un entorno económico más complejo durante lo que resta de 2026. Aunque mantuvo su proyección de crecimiento del PIB en 2,5% para este año, señaló que el panorama inflacionario sigue deteriorándose frente a las expectativas de comienzos de año.

Kristalina Georgieva es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional - crédito Mike Blake/Reuters

La calificadora sostuvo que la persistencia de los aumentos de precios modifica el panorama para la política monetaria. En esa línea, afirmó que “la persistencia de una inflación elevada respalda nuestra opinión de que el banco central reanudará el endurecimiento de la política monetaria en los próximos meses”.

S&P identificó varios factores que seguirán alimentando la inflación colombiana durante los próximos meses. Entre ellos mencionó “los continuos estímulos fiscales, un importante aumento del salario mínimo, así como el alza de los precios de la energía”.

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A esas variables sumó el fenómeno de El Niño, que ubica a Colombia entre los mercados emergentes con mayor exposición al impacto climático. El riesgo se concentra en los efectos que una combinación de sequías en el interior e inundaciones costeras podría tener sobre la producción de café y la generación de energía hidroeléctrica.