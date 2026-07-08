Colombia

Famosa cadena de televisión apostó por grabar su próximo formato en el set de ‘La casa de los famosos Colombia’

La cadena norteamericana ocasionalmente graba sus programas en el país, y lo volvió a elegir para el estreno de uno de los formatos musicales más populares del mundo

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El hogar habitual del formato de convivencia ahora se está usando para grabar la más reciente apuesta televisiva de la cadena Telemundo - crédito @sebasnews/Instagram

Hace un mes culminó la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia con la victoria de Alejandro Estrada y el anuncio de que habrá una cuarta temporada en 2027.

El programa del Canal RCN se graba en sus instalaciones, especialmente adecuadas para garantizar la convivencia de sus participantes durante los seis meses que dura en promedio la producción. Sin embargo, cuando todavía falta tiempo para que el formato haga su regreso a la televisión nacional, sus instalaciones ya fueron readecuadas para un nuevo formato internacional.

Imágenes de La casa de los famosos-Colombia en un montaje de Infobae Colombia
Las instalaciones de 'La casa de los famosos Colombia' fueron readecuadas para albergar el formato de la cadena estadounidense - crédito Infobae Colombia

Se trata de Operación Triunfo Estados Unidos, un reality musical de la cadena Telemundo que ya estrenó su “Gala 0” el pasado martes 7 de julio. De este modo, lo que antes era un conjunto de alianzas y exigencias para generar contenido que se consumiera y viralizara en plataformas digitales, ahora es una academia de convivencia y formación artística para encontrar a la próxima estrella de la música latina.

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Las instalaciones, en imágenes compartidas por el creador de contenido Sebas Peña (conocido como Sebasnews en redes sociales), cuentan con pianos, salas de ensayo y un esquema pensado para el entrenamiento constante de los participantes.

No es la primera vez que Telemundo utiliza las instalaciones de RCN para grabar sus formatos. Durante los años anteriores hicieron algo similar con su reality de cocina Top Chef VIP, utilizando las instalaciones habituales de MasterChef Celebrity. Cabe recordar que este formato estrenará también sus episodios en julio, con la colombiana Carmen Villalobos como presentadora.

¿Qué es ‘Operación Triunfo Estados Unidos’?

Reparto de temas de la final de 'Operación Triunfo 2025' (Prime Video)
'Operación Triunfo' se estrenó en España en 2001 y se transformó en uno de los formatos televisivos más populares del país - crédito Prime Video

Este programa toma su nombre del formato originado en España en 2001. Se enfoca en el crecimiento continuo de los aspirantes, su formación artística y la convivencia diaria en un entorno en el que la música ocupa el centro del formato. Dicho enfoque marca diferencias con otros programas por el estilo, pues se propone seguir el proceso completo de preparación de sus participantes, en vez de limitarse a las presentaciones musicales y las valoraciones del jurado.

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La emisión conserva elementos del modelo de reality 24/7, denominada por la cadena estadounidense “estrategia 360”, con galas semanales y un canal directo permanente, una combinación que mantiene la lógica de seguimiento constante.

Un argumento que avala el éxito de Operación Triunfo es que en la versión española vio el surgimiento de nombres como David Bisbal —miembro del jurado en la versión norteamericana—, Aitana y Lola Índigo, que pasaron a definir el pop de su país con sus apariciones en el formato.

David Bisbal es el primer jurado confirmado de 'Operación Triunfo Estados Unidos' - crédito Europa Press
David Bisbal es el primer jurado confirmado de 'Operación Triunfo Estados Unidos' - crédito Europa Press

“Volver al universo de Operación Triunfo después de tantos años tiene un significado muy especial para mí, porque fue el lugar donde comenzó mi carrera y cambió mi vida para siempre”, dijo Bisbal en un comunicado emitido por la cadena estadounidense. “Es un honor ser parte de este momento, y me llena de emoción poder acompañar, motivar y ser testigo del crecimiento musical de una nueva generación de talentos con grandes sueños”.

Cabe recordar que Bisbal anunció una gira por Latinoamérica en el segundo semestre de 2026, el Tour Eternos 2026, que incluirá un paso por Colombia el próximo 21 de octubre en el Movistar Arena,

Tomando en cuenta lo anterior, algo destacado en la versión estadounidense del formato también es el alcance de su convocatoria. Se sabe por parte de la producción que se realizaron audiciones se realizaron en Miami, Los Ángeles, Puerto Rico y Nueva York, con el objetivo de reunir aspirantes de distintos puntos del continente.

Hasta el momento se conoce la identidad de seis de los 16 participantes: BBA (República Domincana), Daniel (Venezuela), Carla (Puerto Rico), Guido (Argentina), Lalah (Puerto Rico), Aziz (México), Se espera que en la emisión de este miércoles 8 de julio se conozcan más nombres.

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