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Jessica Cediel mostró su rabia contra el árbitro tras la eliminación de Colombia del Mundial: “Ese árbitro que p…”

La presentadora tuvo fuertes palabras contra el central del encuentro y se despachó contras sus detractores por sus puntos de vista tras el partido

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Jessica Cediel se hizo notar con sus reacciones encendidas contra el arbitraje del partido entre Colombia y Suiza - crédito @jessicacedielnet/Instagram y Lindsey Wasson/AP
Jessica Cediel se hizo notar con sus reacciones encendidas contra el arbitraje del partido entre Colombia y Suiza - crédito @jessicacedielnet/Instagram y Lindsey Wasson/AP

La presentadora colombiana Jessica Cediel no guardó silencio tras la eliminación de Colombia del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

A través de sus historias de Instagram, la modelo y conductora descargó su frustración contra el árbitro salvadoreño Iván Barton, por las decisiones que tomó en el encuentro de octavos de final ante Suiza, donde los europeos ganaron 4-3 en la tanda de penales tras 120 minutos sin goles, el pasado martes 7 de julio en Vancouver.

La primera reacción de Cediel fue escueta pero contundente: “Ese árbitro que p…!!!!!!”, escribió en una historia. Minutos después, amplió el mensaje sin guardarse nada: “Ese árbitro hijueputaaaaaaaaa!!!!!! pita todo en contra de Colombia”, en una publicación que circuló con rapidez entre sus seguidores.

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Cediel acusó al árbitro del partido de pitar todas las faltas a favor de Suiza con insultos, y expresó que no era la única que pensaba de esa manera - crédito @jessicacedielnet/Instagram
Cediel acusó al árbitro del partido de pitar todas las faltas a favor de Suiza con insultos, y expresó que no era la única que pensaba de esa manera - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Lejos de quedarse sola en esa percepción, la presentadora compartió capturas de pantalla con comentarios de usuarios que respaldaban su posición, y los acompañó con la frase “No soy la única que lo piensa”. Entre los mensajes reproducidos, varios aficionados señalaban que el árbitro había sido consistentemente desfavorable con el combinado nacional a lo largo del partido, por no pitar faltas a favor de la Tricolor.

Ante la avalancha de reacciones que generaron sus publicaciones —entre apoyo y críticas—, Cediel cerró la jornada con un video en el que apareció con la camiseta amarilla de la selección y un mensaje directo a quienes intentaron rebatirla:

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“Me pueden seguir escribiendo lo que quieran. No cambio de opinión. GRACIAS POR TODO MI @fcfseleccióncol. Los amamos”, acompañado de emojis con los colores de la bandera colombiana. La presentadora también añadió: “No se lo merecen!!!!! Y NO LO PIENSO DISCUTIR!!!!!”, en referencia a la victoria de Suiza, pues compartió un fragmento de la transmisión en vivo mientras los europeos celebraban su primer paso a los cuartos de final desde la edición de 1954 en la que fueron anfitriones.

Cediel expresó que Suiza no merecía la clasificación y le respondió a sus detractores en redes sociales por sus impresiones del partido - crédito @jessicacedielnet/Instagram
Cediel expresó que Suiza no merecía la clasificación y le respondió a sus detractores en redes sociales por sus impresiones del partido - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Más tarde, Cediel compartió un extenso video en el que se refirió a sus publicaciones y las reacciones en contra que generó.

“El partido de ayer lo sufrí demasiado. Fue como un parto, yo creo que para muchos de nosotros. Y la gran mayoría piensa como yo en cuanto al arbitraje y demás. Y obviamente hay otra gente que piensa diferente, pocos, pero que están pues como atacando y juzgando y criticando. Y yo digo como que es increíble que exista gente así”, manifestó, mientras se maquillaba.

Mientras se maquillaba, la presentadora se refirió a sus publicaciones durante el partido, y se defendió de sus detractores y de los que cuestionaron el rendimiento de la Selección en redes sociales - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Es increíble en mi cabeza, pues, que hayan colombianos que en lugar de agradecer este desempeño mundialista estén culpando. Métase a la cancha, pues, si es que es tan berraquito, vaya, vaya y hace lo que ellos hicieron. Vaya y desgaste su cuerpito a nivel físico y mental y emocional más de una hora y media. O sea, de verdad, mi gente. Pero bueno, de todo se ve en la viña del Señor”, dijo.

Cediel expresó su apoyo a los jugadores y el cuerpo técnico, para luego hablar del arbitraje: “Nos robaron el partido. O sea, ¿cuántas faltas no teníamos a favor y ni siquiera las pitaban? No sé cómo se maneja eso, pero yo opino que nos robaron el partido. Punto. Y si no estaremos jugando felices el próximo sábado, si no estoy mal", expresó. Acto seguido, aseguró que tenía la sensación de que “todo al final pasa por algo y es porque vendrán cosas muchísimo mejores para nuestra selección Colombia”.

Luego de dar algunos consejos de maquillaje, Cediel continuó su descargo, esta vez dirigido a quienes “Había otra gente que estaba, mejor dicho, indignada, que cómo es posible que yo soy cristiana y dije esas palabrotas y esas groserías. Te voy a aterrizar: antes de ser cristiana, soy una pecadora, un ser humano normal, común y corriente. No puedo ser perfecta. Lo siento si no lleno tus expectativas. No me interesa ser perfecta, porque precisamente en mi imperfección es donde la gracia de mi Dios obra y se fortalece”, afirmó.

Aunque reconoció que pudo actuar equivocadamente al despacharse contra el árbitro, Cediel defendió su actitud señalando que “cada quien reacciona de maneras diferentes, pues yo no puedo reaccionar como quiere la gente que reaccione (...) soy muy emocional y muy visceral viendo un partido de Colombia, más este partido que era pues como definitivo y esa fue mi opinión y no me arrepiento. Así que si les gustó, pues bien, si no, también. Dejen la hipocresía, la doble moral, que no por eso soy mal ser humano o el que diga una grosería no es mal ser humano”, remató.

Por último, Cediel se refirió a los cuestionamientos a las fallas en la tanda de penales por parte de Dávinson Sánchez y Juan Camilo “Cucho” Hernández. “Hasta en eso estábamos juzgando a la selección Colombia con los penaltis. O sea, ¿de verdad? Porque de pronto pasaron los nervios, se desconcentraron o cualquier otra cosa, ¿entonces los vamos a satanizar?. No, mi gente, o sea, todos fallamos, todos. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces no vengan con sus juicios pendejos, porque hasta el mejor panadero se le ha quemado el pan”, concluyó.

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