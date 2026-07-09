Colombia

Jornada laboral de 42 horas: aclaran a los trabajadores y a las empresas si la reducción incluye o no la hora de almuerzo en Colombia

El rediseño de horarios obliga a cada compañía a buscar sus propias fórmulas de ajuste, siempre respetando los descansos ya protegidos por la ley y los acuerdos vigentes

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Empresas Colombia-24-08-2021
Son más de 10 millones de trabajadores los que son cobijados por el CST - crédito Ministerio de Comercio

La reducción de la hora de almuerzo en Colombia dentro de la jornada laboral volvió al centro de la discusión por la llegada de las 42 horas semanales desde el 15 de julio de 2026. La duda que circula entre trabajadores y empleadores es si ese descanso entra en el tiempo trabajado o si puede alterarse para ajustar los nuevos horarios.

Por regla general, la hora de almuerzo no cuenta como jornada laboral en Colombia, incluso con la reducción semanal prevista por la Ley 2101 de 2021. El artículo 167 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) mantiene ese descanso como un intermedio separado del trabajo efectivo, salvo que exista un acuerdo distinto entre empresa y empleado.

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La regla legal no cambió con la reducción de la jornada semanal. La disposición ordena dividir la jornada en por lo menos dos secciones, con un descanso intermedio que se ajuste a la naturaleza del trabajo y a las necesidades de los trabajadores. La norma establece que “el tiempo de este intermedio (la hora de almuerzo) no se computa en la jornada, a menos que exista un acuerdo contrario entre la empresa y el empleado”.

El artículo 167 del CST establece la distrubución de las horas de trabajo - crédito CST
El artículo 167 del CST establece la distrubución de las horas de trabajo - crédito CST

Expertos de Magneto dijeron que “la respuesta corta es: en la mayoría de los casos, no”. La interpretación confirma que el tiempo destinado a almorzar sigue considerado como descanso y permanece separado de la jornada laboral.

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Cómo se aplica el descanso dentro del horario laboral

En la práctica, el criterio cambia la forma de leer muchos horarios. Según expertos de Magneto, una jornada de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. con una hora de almuerzo equivale a ocho horas efectivas de trabajo y una hora de descanso. Ese tiempo adicional no se paga como laborado y tampoco entra en el cálculo de horas extras. La duda suele repetirse cuando un contrato habla de ocho horas diarias, pero el empleado permanece más tiempo en la empresa.

Asimismo, detallaron que el ejemplo de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. muestra esa diferencia. Los expertos de Magneto precisaron que, con una hora de almuerzo, la permanencia total es de nueve horas, aunque solo ocho son remuneradas.

Así las cosas, las empresas sí pueden reorganizar la distribución de las horas semanales, modificar turnos o ajustar jornadas. El margen no les permite convertir el almuerzo en una fórmula para prolongar la permanencia del trabajador sin aplicar de verdad la reducción horaria.

Pesos colombianos-Colombia
La reducción de la jornada laboral no implica un reducción en el salario del trabajador - crédito Colprensa

Qué cambios no pueden hacer las empresas

La reducción de la jornada no autoriza a recortar el tiempo de alimentación ni a exigir que el trabajador preste servicio durante ese espacio para compensar las horas que salen de la semana laboral. Dicha advertencia se hace para aclarar que vincula el descanso y la alimentación con la salud ocupacional y el bienestar laboral.

Así las cosas, cualquier ajuste debe ser razonable. Manifestaron los expertos que el empleador no puede ampliar de forma excesiva el tiempo de almuerzo solo para aparentar que cumple con la reducción.

Existe otra limitación cuando la empresa ya incluía ese lapso dentro de la jornada. Si por política interna, beneficio extralegal o acuerdo contractual la hora de almuerzo ya contaba como parte del tiempo trabajado, se trata de un derecho adquirido y la empresa no debería eliminarlo de forma unilateral.

Al respecto, el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo Jassir, dijo en su momento que los empleadores pueden organizar horarios y turnos, pero deben respetar siempre los derechos laborales. Ese criterio deja espacio para ajustes internos, aunque no para desmejorar condiciones existentes.

Corrientazo se ha encarecido un 23% en comparación con el 2022. Colprensa
Con normalidad, la hora de almuerzo en Colombia es entre 12: 00 del medio día y las 2:00 p. m. - crédito Colprensa

Camino legal hacia la semana de 42 horas

La reducción de la jornada quedó establecida en la Ley 2101 de 2021. El cronograma comenzó con el paso de 48 a 47 horas en 2023, bajó a 46 en 2024, pasó a 44 en 2025 y llegará a 42 desde el 15 de julio de 2026. La ley permite distribuir esas 42 horas en máximo seis días a la semana. También permite jornadas flexibles y horarios diarios distintos, siempre que se respeten los límites legales y los descansos obligatorios.

Expertos de Magneto indicaron que la jornada ordinaria máxima es de 42 horas semanales, distribuidas de común acuerdo entre empleador y trabajador, sin exceder las ocho horas diarias en la mayoría de los casos. La referencia convive con los esquemas flexibles descritos por el medio para la organización interna de cada empresa.

Dicha medida aplica principalmente a trabajadores del sector privado cobijados por el Código Sustantivo del Trabajo. La norma aclara que algunos regímenes especiales y ciertos servidores públicos tienen condiciones distintas frente a la jornada laboral.

La reducción semanal tampoco permite bajar sueldos ni afectar prestaciones. La norma no autoriza rebajas salariales ni recortes de beneficios laborales, incluido el pago de alimentación cuando exista.

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