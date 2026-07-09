Gustavo Puerta sufriría otro golpe tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: se caería negocio con importante club

Gustavo Puerta destacó en el Mundial 2026 con la Selección Colombia por ser titular en los cinco partidos del equipo - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Los jugadores de la Selección Colombia siguen pasando el trago amargo de la eliminación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues todos ellos tenían esperanzas de pasar a cuartos de final y verse con Argentina, pero se encontraron con Suiza y fallaron en los penales por marcador de 4-3.

Gustavo Puerta fue uno de los futbolistas que quería continuar con su brillo en el Mundial, pues era titular con la Tricolor y creció enormemente por su nivel, ya que sentó a Richard Ríos y destacó en encuentros como ante Uzbekistán y Ghana, todo con apenas 22 años.

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Sin embargo, esos buenos números no le ayudarían al volante de primera línea para llegar a uno de los clubes de mayor importancia en Europa, lo que habría sido una oportunidad especial para el jugador que, por ahora, continúa en el Racing de Santander para LaLiga.

“Optó por no iniciar negociaciones”

Pese a su corta edad, el mediocampista ya tiene experiencia en Europa por su paso por el Bayer Leverkusen, Nurenberg, Hull City y actualmente el Racing de Santander, con el que logró el ascenso a la primera división de España y como figura del equipo durante la temporada 2025/2026.

El medio A Bola, de Portugal, informó que Gustavo Puerta ya no llegaría al campeón de la Primeira Liga porque buscaría un jugador distinto: “Antes del Mundial, ya se le había vinculado con el FC Porto, un rumor que resurgió en los últimos días. Incluso se habló de negociaciones entre los Dragones y Racing”.

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La actuación de Gustavo Puerta en el Mundial 2026 no habría ayudado para negociar con Porto - crédito Federación Colombiana de Fútbol

“El nombre de Puerta —valorado en 16 millones de euros— fue propuesto a la directiva del FC Porto como opción para reforzar el centro del campo, pero la estructura del Porto optó por no iniciar negociaciones”, fueron las palabras del diario de ese país sobre el colombiano.

Porto optaría por mirar a un futbolista de mayor experiencia para la plantilla, pues disputará la Champions y defenderá el título local: “Busca un centrocampista en el mercado, pero también analiza otros nombres y perfiles. Caleb Yirenkyi está en su radar, pero las exigencias del Nordsjaelland son prohibitivas. La idea del campeón nacional es fichar a un jugador que pueda competir con Froholdt por un puesto en el once inicial, un rol que requiere una serie de características muy específicas”.

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Gustavo Puerta solo necesitó una temporada en Racing de Santander para ser tenido en cuenta por la Selección Colombia - crédito @realracingclub / X

Pese a eso, el medio destacó el presente de Puerta: “Indiscutible en los cinco partidos disputados por la selección nacional dirigida por Néstor Lorenzo, solo fue sustituido una vez (en el primer encuentro) y, además de la gran disponibilidad física que demostró, dio excelentes indicaciones, llegando incluso a relegar a Richard Ríos, del Benfica, al banquillo de suplentes“.

Mirando al futuro

Terminada la Copa del Mundo para la Selección Colombia, se acabó el proyecto que arrancó en 2022 con el técnico Néstor Lorenzo, que debe definir su renovación de contrato o desvinculación del combinado nacional de cara al proceso del certamen de 2030 en España, Marruecos y Portugal.

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Gustavo Puerta tiene condiciones para continuar en el proceso de la Selección Colombia para el Mundial 2030 - crédito Isaac Esquivel/EFE

Gustavo Puerta aparece como uno de esos jugadores para el futuro de la Tricolor, pues cuenta con la edad, perteneció al combinado sub-20 de 2023 y su aparición en Norteamérica 2026 le abrió las puertas para ganarse el lugar en los próximos años del equipo.

Otro dato que juega a favor del mediocampista de 22 años es su experiencia en Europa, la cual puede aumentar por su rendimiento en Racing de Santander y más porque jugará en LaLiga, enfrentará a clubes históricos como Barcelona y Real Madrid, y le dará el escenario para saltar a otra escuadra de mayor importancia en el continente para mejorar su nivel y ser líder con los cafeteros.

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