Colombia

Gustavo Petro le contestó a José Manuel Restrepo por afirmar que el gobierno saliente deja “una herencia maldita”: “Invierten la realidad”

El mandatario le dijo al futuro vicepresidente que la gestión durante su gobierno permitió reducir la pobreza y la desigualdad, y acusó a sus críticos de distorsionar la realidad con campañas de desinformación

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Gustavo Petro confrontó a José Manuel Restrepo y aseguró que su administración disminuyó la pobreza en Colombia - crédito Luisa González/Reuters
Gustavo Petro confrontó a José Manuel Restrepo y aseguró que su administración disminuyó la pobreza en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

El cruce de declaraciones entre el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el presidente saliente, Gustavo Petro, intensificó el debate político sobre el rumbo social y económico de Colombia.

En una reciente entrevista a El Espectador, Restrepo acusó a la administración actual de dejar una “herencia maldita”, frase que desencadenó una respuesta inmediata desde la Casa de Nariño.

Las afirmaciones reflejaron la tensión en el proceso de transición y evidencian enfoques opuestos en la lectura de los principales indicadores económicos y sociales del país.

Tras lo anterior, el presidente saliente, Gustavo Petro, respondió a través de su cuenta oficial de X con una serie de argumentos destinados a desmentir las acusaciones y defender el balance de su gestión.

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José Manuel Restrepo calificó como un “berrinche” antidemocrático el llamado de Iván Cepeda a la desobediencia civil pacífica contra el gobierno entrante de Abelardo De la Espriella - crédito Catalina Olaya/Colprensa
José Manuel Restrepo se despachó contra el Gobierno Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“Herencia maldita en Colombia parece, a los oídos del señor Abelardo, haber bajado la pobreza y la desigualdad social”, expresó Petro, en alusión al entorno político de Restrepo.

El mandatario saliente criticó la narrativa opositora y cuestionó la legitimidad del discurso de Restrepo. “Invierten la realidad, acostumbrados a una campaña llena de ‘fakes’ pagadas desde el exterior”, señaló el presidente, quien atribuyó parte del debate a la desinformación generada durante la campaña electoral.

Petro sostuvo que su administración logró revertir tendencias históricas vinculadas a la inequidad. “En realidad, la herencia maldita es tener una de las sociedades más desiguales del mundo, desigualdad que subió en el gobierno del señor Duque/Restrepo. Desigualdad que bajó en el gobierno de Santos y el mío”, afirmó.

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Petro defendió el desempeño de su gobierno en materia social y remarcó los avances en reducción de la pobreza.

“La herencia maldita es tener una sociedad con uno de los más altos niveles de pobreza de América y con uno de los menores salarios mínimos. En mi gobierno sacamos cinco millones de personas de la pobreza y dos millones de la pobreza extrema. Eso no es algo maldito, señor Restrepo, eso es bendito para que no se les ocurra aumentar la pobreza como han hecho en Argentina”, subrayó el jefe de Estado.

Gustavo Petro rechazó acusaciones de “herencia maldita” y defendió logros sociales de su gobierno - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro rechazó acusaciones de “herencia maldita” y defendió logros sociales de su gobierno - crédito @petrogustavo/X

El presidente saliente también abordó la problemática de los cultivos ilícitos y la política antidrogas. “Maldito es un gobierno que duplicó los cultivos de hoja de coca, como hicieron en el gobierno Duque/Restrepo. Pueden hoy ver que disminuyen los cultivos de hoja de coca sin usar la violencia”, indicó Petro, quien contrastó los resultados de la administración anterior con el balance presentado por su gestión.

En materia de seguridad, Petro dirigió sus críticas a las políticas de mano dura implementadas en gobiernos previos. “Herencia maldita es querer volver permanente una política de seguridad basada en el bombardeo y la muerte. Criminalizar la búsqueda de la paz es una herencia maldita, mientras la paz es bendita”, sostuvo el mandatario, quien reiteró el compromiso de su administración con la búsqueda de soluciones dialogadas al conflicto interno.

El mandatario agregó que uno de los principales logros de su mandato fue la adopción de un salario vital móvil y familiar, inspirado en los principios de la doctrina social de la Iglesia Católica.

“Herencia bendita es heredar cómo se vuelve real el salario vital móvil y familiar que se creó en la encíclica de la doctrina social de la Iglesia Católica, que mi gobierno volvió realidad. Para Abelardo eso es maldito y ya propone dejar quieto el salario vital, con lo cual se deteriora en el tiempo de tres años, cayendo los salarios reales”, enfatizó Petro.

Gustavo Petro señaló avances sociales y cuestiona críticas sobre su legado - crédito Octavio Guzmán/EFE
Gustavo Petro señaló avances sociales y cuestiona críticas sobre su legado - crédito Octavio Guzmán/EFE

José Manuel Restrepo cuestionó traslado de funcionarios del Ministerio de la Igualdad

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, denunció en el programa El Debate de Semana que funcionarios del Ministerio de la Igualdad estarían siendo trasladados a otras entidades ante la inminente desaparición de esa cartera.

Restrepo declaró que esta acción representa “una burla a la decisión que tomó la Corte Constitucional”, pues el fallo ordena la eliminación del ministerio.

El dirigente remarcó que el Gobierno saliente “ha sido incapaz” de acatar dicha resolución y advirtió que estos movimientos no deben permitirse cuando el mandato de Gustavo Petro llega a su fin.

La llegada de José Manuel Restrepo a la Vicepresidencia de Colombia alimentó expectativas favorables en un contexto de crisis y reforzó la confianza dentro del nuevo gobierno - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo señaló que hay incumplimiento del Gobierno Petro ante cierre del Ministerio de la Igualdad - crédito @jrestrp/X

En relación con la reducción de ministerios, Restrepo aclaró que el equipo económico del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) presentará la propuesta de reorganización estatal, enfatizando que la medida “está en estudio”.

El vicepresidente electo descartó, por ahora, la existencia de destrucción de información y agregó: “Nos preocuparía mucho eso”.

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