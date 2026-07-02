Aida Victoria Merlano cuestionó las donaciones que han sido enviadas a Venezuela y defendió a los afectados: “Ropa en mal estado y tangas usadas”

La empresaria criticó la actitud de quienes donan para reconocimiento personal y no por verdadera solidaridad - crédito @clip.mas.clips/ TikTok

En Venezuela continúan las operaciones de rescate tras los dos terremotos que sacudieron al país y provocaron el colapso de numerosos edificios.

Las autoridades y los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. Los dos terremotos, ocurridos el 24 de junio de 2026 con magnitudes de 7.2 y 7.5, provocaron el colapso de miles de edificios y afectaron especialmente a los estados de La Guaira y Yaracuy.

La cifra oficial asciende a 2.295 personas fallecidas y más de 11.200 heridas, mientras que decenas de miles siguen desaparecidas. Ante la magnitud de la tragedia, la respuesta internacional ha movilizado recursos, equipos de rescate y ayuda humanitaria, aunque han surgido denuncias sobre la llegada de insumos en mal estado para los damnificados.

PUBLICIDAD

El saldo oficial supera los 2.200 muertos y más de 11.000 heridos; la ayuda internacional llega en medio de denuncias por insumos en mal estado - crédito Europa Press

En redes sociales se viralizaron imágenes de donaciones como ropa sucia, prendas rotas, vestidos de gala, tacones e incluso ropa interior usada y en mal estado, lo que generó indignación tanto entre voluntarios venezolanos como entre usuarios de distintas plataformas. Mientras algunos manifestaron su malestar por la calidad de la ayuda enviada a los damnificados, otro sector en redes sociales calificó de “desagradecidos” a quienes expresaron su inconformidad por no aceptar ese tipo de donaciones entregadas.

En ese contexto, la creadora de contenido y empresaria colombiana Aida Victoria Merlano realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok para referirse a la situación. Visiblemente molesta, defendió a los venezolanos que recibieron donaciones en mal estado y llamó a la coherencia tanto de quienes realizan las donaciones como de quienes opinan sobre el tema en redes sociales.

PUBLICIDAD

Aida Victoria Merlano critica la calidad de las donaciones enviadas a Venezuela tras los terremotos - crédito montaje @aidavictoriam/ Intagram - REUTERS/Maxwell Briceno

“Ando enojada, los venezolanos están lidiando con un temblor, con terremotos y con una funa, oye, pero a la gente qué le pasa, ¿cómo así que están funando a los venezolanos? Y prefiero que me funen a mí... La gente tiene un ego tan grande para donar; la gente lo hace para que el otro diga que son mejores personas, la gente dona para sentirse mejor consigo misma. ¡No!, uno dona para que la gente de verdad se vea beneficiada por lo que uno está entregando", dijo Aida Victora con un tono de molestia.

En medio de sus declaraciones, Aida se refirió a la ropa interior usada que se hizo viral en redes sociales. “¿Yo para qué quiero tus tangas?, oye, entonces a mí se me llega a caer un edificio y entonces también tengo que perder la dignidad, pues no”, añadió Aida para luego referirse a un video en donde voluntarios piden no donar alimentos que se deben refrigerar. “Hay un video de una muchacha diciendo: ‘Oiga, no donen queso cottage’, pues es que eso es obvio. ¿Dónde voy a refrigerar el queso?, si tengo la nevera sepultada en unos escombros, es que me da rabia, me molesta", explicó Aida.

PUBLICIDAD

Imágenes de donaciones inapropiadas generaron indignación y debate sobre la dignidad de la ayuda entregada a los damnificados - crédito redes sociales / X

Ante la ola de reacciones, Aida fue clara al explicar que donar para este tipo de situaciones no es una obligación, dando a entender que muchas personas lo hacen sin tener en cuenta la realidad por la que están pasando.

“A la gente le gusta decir que cada quien dona lo que puede; donar no es una obligación, y la gente que quiere ayudar dona un Dolex Gripa y ya... En el centro hay unas camisas como de 10 mil pesos, que son como 3 dólares, dona cosas que sirvan”, explicó. “Es que ellos no son unos desagradecidos, son personas que acaban de perderlo todo, la gente es como inconsciente (...) Uno dona lo que a la gente le va a servir. Uno debe donar lo que a uno le gustaría recibir”, añadió.

PUBLICIDAD

Aida Victoria insistió en que la ayuda debe ser útil y digna, y recordó que los afectados han perdido todo y merecen respeto - crédito Europa Press

Las palabras de Aida Victoria Merlano, que ya han sido replicadas en redes sociales y han sumado miles de reproducciones, también generaron miles de comentarios. “Una ayuda con mala intención no es ayudar”, “y no se diga del que donó un arbolito de navidad”, “la que donó los tacones altos punta fina, es que no tiene sentido”, “Aida siempre con la boca llena de razón”, (Sic), son algunas de las reacciones.