Incendio de un bus en el centro de Barranquilla generó momentos de pánico en horas de la mañana

Una mañana de tensión sacudió el centro de Barranquilla este jueves, cuando un bus de la empresa Cootransnorte se incendió en plena avenida Murillo con carrera 43, dejando el vehículo casi destruido y provocando temor entre pasajeros y transeúntes - crédito Soledad 24 horas / Facebook

El centro de Barranquilla vivió una escena de alarma durante la mañana del jueves 2 de julio, cuando un bus de la empresa Cootransnorte se incendió en la intersección de la avenida Murillo con la carrera 43.

Las llamas, que envolvieron al vehículo, consumieron casi por completo la carrocería del mismo, generando una densa columna de humo visible a varios metros.

Testigos relataron a medios locales que el autobús descendía por la carrera 43 en sentido sur-norte. Al detenerse ante un semáforo, comenzó a salir fuego de su interior. El incidente se desarrolló en segundos, desató una oleada de preocupación entre pasajeros, transeúntes y conductores que circulaban por esa importante vía.

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Los pasajeros evacuaron el vehículo instantes antes que las llamas consumieran el bus - crédito Súpermarimonda / Facebook

La rápida reacción permitió que los ocupantes del vehículo descendieran antes de que las llamas se propagaran al sector de los pasajeros del vehículo. No se reportaron personas lesionadas, según confirmaron las autoridades locales.

Intervención de bomberos y policía

Al presentarse la emergencia, dos máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, acompañadas por agentes de la Policía Metropolitana, acudieron de inmediato al lugar. Los bomberos lograron controlar el fuego y evitaron que se extendiera hacia locales comerciales cercanos.

Durante el operativo, los agentes acordonaron la zona para garantizar la seguridad de los residentes y evitar incidentes mayores. El hecho alteró temporalmente la movilidad en el sector, afectando el tráfico en una de las vías más transitadas de la ciudad.

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Investigación en curso sobre el origen del siniestro

Las autoridades informaron que, hasta ahora, las causas exactas del incendio permanecen bajo investigación. Se maneja la hipótesis de un posible cortocircuito, aunque los peritos del Cuerpo de Bomberos y los técnicos de Tránsito del Distrito continúan recabando pruebas para esclarecer las circunstancias precisas en que se generó la conflagración.

El vehículo quedó totalmente incinerado pese a la intervención de los bomberos - crédito Juan Antonio Morillo / Facebook

Por el momento, Cootransnorte no ha emitido declaraciones sobre el incidente reciente con uno de sus vehículos. La ausencia de información oficial mantiene la atención en los protocolos de seguridad que deben seguir los pasajeros frente a este tipo de situaciones.

Cuando ocurre un incendio en un bus, las recomendaciones subrayan la importancia de actuar con rapidez y serenidad: desabrochar el cinturón y evacuar inmediatamente, utilizando la puerta o ventana más cercana. No se aconseja intentar recuperar pertenencias personales, ya que la prioridad absoluta es abandonar el vehículo lo antes posible.

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Si las salidas habituales se encuentran bloqueadas, las ventanas de emergencia suelen estar claramente señalizadas. En estos casos, el martillo de seguridad es la herramienta indicada para romper el vidrio y permitir la salida. Una vez fuera, es crucial alejarse al menos treinta metros, minimizando así el riesgo de inhalar humo o sufrir lesiones adicionales.

Pese a la magnitud del incendio, no se registraron heridos - crédito Soledad 24 horas - Juan Antonio Morillo / Facebook

Ante la presencia de humo, se recomienda desplazarse agachado y cubrirse la nariz y la boca con una prenda. Este consejo ayuda a reducir el peligro de intoxicación durante la evacuación. Si el autobús está volcado, es útil saber que algunos modelos disponen de salidas de emergencia en el techo, también señalizadas.

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En situaciones donde el fuego apenas inicia, por ejemplo en el motor, y solo si la persona está capacitada, es posible utilizar alguno de los extintores a bordo, apuntando siempre a la base de las llamas. Si el humo se vuelve denso o la situación se agrava, la evacuación completa del vehículo es la indicación más adecuada.

Para evitar lesiones al romper un cristal, se sugiere cubrir las manos y la cara con ropa y no mirar directamente mientras se golpea el vidrio. Tras salir, en el exterior del bus suele haber un botón de apertura de emergencia que facilita el escape de los pasajeros. Los autobuses generalmente cuentan con uno o dos extintores y un botiquín básico para primeros auxilios, aunque no se administran medicamentos.

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