Colombia

Incendio de un bus en el centro de Barranquilla generó momentos de pánico en horas de la mañana

Pese a que el vehículo fue consumido por las llamas, no se reportan personas lesionadas por el incidente

Guardar
Google icon

Una mañana de tensión sacudió el centro de Barranquilla este jueves, cuando un bus de la empresa Cootransnorte se incendió en plena avenida Murillo con carrera 43, dejando el vehículo casi destruido y provocando temor entre pasajeros y transeúntes - crédito Soledad 24 horas / Facebook

El centro de Barranquilla vivió una escena de alarma durante la mañana del jueves 2 de julio, cuando un bus de la empresa Cootransnorte se incendió en la intersección de la avenida Murillo con la carrera 43.

Las llamas, que envolvieron al vehículo, consumieron casi por completo la carrocería del mismo, generando una densa columna de humo visible a varios metros.

Testigos relataron a medios locales que el autobús descendía por la carrera 43 en sentido sur-norte. Al detenerse ante un semáforo, comenzó a salir fuego de su interior. El incidente se desarrolló en segundos, desató una oleada de preocupación entre pasajeros, transeúntes y conductores que circulaban por esa importante vía.

PUBLICIDAD

Los pasajeros evacuaron el vehículo instantes antes que las llamas consumieran el bus - crédito Súpermarimonda / Facebook

La rápida reacción permitió que los ocupantes del vehículo descendieran antes de que las llamas se propagaran al sector de los pasajeros del vehículo. No se reportaron personas lesionadas, según confirmaron las autoridades locales.

Intervención de bomberos y policía

Al presentarse la emergencia, dos máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, acompañadas por agentes de la Policía Metropolitana, acudieron de inmediato al lugar. Los bomberos lograron controlar el fuego y evitaron que se extendiera hacia locales comerciales cercanos.

Durante el operativo, los agentes acordonaron la zona para garantizar la seguridad de los residentes y evitar incidentes mayores. El hecho alteró temporalmente la movilidad en el sector, afectando el tráfico en una de las vías más transitadas de la ciudad.

PUBLICIDAD

Investigación en curso sobre el origen del siniestro

Las autoridades informaron que, hasta ahora, las causas exactas del incendio permanecen bajo investigación. Se maneja la hipótesis de un posible cortocircuito, aunque los peritos del Cuerpo de Bomberos y los técnicos de Tránsito del Distrito continúan recabando pruebas para esclarecer las circunstancias precisas en que se generó la conflagración.

El vehículo quedó totalmente incinerado pese a la intervención de los bomberos - crédito Juan Antonio Morillo / Facebook

Por el momento, Cootransnorte no ha emitido declaraciones sobre el incidente reciente con uno de sus vehículos. La ausencia de información oficial mantiene la atención en los protocolos de seguridad que deben seguir los pasajeros frente a este tipo de situaciones.

Cuando ocurre un incendio en un bus, las recomendaciones subrayan la importancia de actuar con rapidez y serenidad: desabrochar el cinturón y evacuar inmediatamente, utilizando la puerta o ventana más cercana. No se aconseja intentar recuperar pertenencias personales, ya que la prioridad absoluta es abandonar el vehículo lo antes posible.

Si las salidas habituales se encuentran bloqueadas, las ventanas de emergencia suelen estar claramente señalizadas. En estos casos, el martillo de seguridad es la herramienta indicada para romper el vidrio y permitir la salida. Una vez fuera, es crucial alejarse al menos treinta metros, minimizando así el riesgo de inhalar humo o sufrir lesiones adicionales.

Pese a la magnitud del incendio, no se registraron heridos - crédito Soledad 24 horas - Juan Antonio Morillo / Facebook
Pese a la magnitud del incendio, no se registraron heridos - crédito Soledad 24 horas - Juan Antonio Morillo / Facebook

Ante la presencia de humo, se recomienda desplazarse agachado y cubrirse la nariz y la boca con una prenda. Este consejo ayuda a reducir el peligro de intoxicación durante la evacuación. Si el autobús está volcado, es útil saber que algunos modelos disponen de salidas de emergencia en el techo, también señalizadas.

En situaciones donde el fuego apenas inicia, por ejemplo en el motor, y solo si la persona está capacitada, es posible utilizar alguno de los extintores a bordo, apuntando siempre a la base de las llamas. Si el humo se vuelve denso o la situación se agrava, la evacuación completa del vehículo es la indicación más adecuada.

Para evitar lesiones al romper un cristal, se sugiere cubrir las manos y la cara con ropa y no mirar directamente mientras se golpea el vidrio. Tras salir, en el exterior del bus suele haber un botón de apertura de emergencia que facilita el escape de los pasajeros. Los autobuses generalmente cuentan con uno o dos extintores y un botiquín básico para primeros auxilios, aunque no se administran medicamentos.

Temas Relacionados

Incendio de busCentro de BarranquillaAccidente de tránsitoBomberos de BarranquillaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La secretaria de Cultura de Cali respaldó a la presentadora Cristina Hurtado tras la polémica en torno al famoso hincha congolés ‘Lumumba Vea’

El aficionado es un seguidor de la selección de fútbol de la República Democrática del Congo que se volvió conocido por su rutina de estatua viviente durante los partidos desde 2013, cuando empezó a permanecer inmóvil para imitar la postura de la estatua de Patrice Lumumba en Kinsasa

La secretaria de Cultura de Cali respaldó a la presentadora Cristina Hurtado tras la polémica en torno al famoso hincha congolés ‘Lumumba Vea’

Aida Victoria Merlano revela detalles personales sobre su relación con Westcol y conmueve a sus seguidores: “Creí que si lograba sanarte, aprenderías a amarme”

La empresaria compartió fragmentos de su libro y confesiones inéditas sobre la ruptura con el streamer, dejando entrever el impacto emocional que vivió durante su historia de amor

Aida Victoria Merlano revela detalles personales sobre su relación con Westcol y conmueve a sus seguidores: “Creí que si lograba sanarte, aprenderías a amarme”

El ministro Germán Ávila aseguró que el Gobierno Petro deja cinco millones de pobres menos: “No hay asfixia en la economía ni en la sociedad”

El funcionario saliente sostuvo que el cuatrienio cerró con avances en trabajo, alzas de precios y pasivos estatales, y defendió la política fiscal ante cuestionamientos

El ministro Germán Ávila aseguró que el Gobierno Petro deja cinco millones de pobres menos: “No hay asfixia en la economía ni en la sociedad”

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Los dirigidos por Murat Yakin y Vladimir Petković buscarán el cupo dentro de los 16 mejores equipos del planeta en territorio canadiense

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Marbelle se burló de Culotauro y Diana Ángel tras pelea en show de comedia; el humorista respondió: “Nadie va a tus conciertos”

La cantante cuestionó al humorista y mencionó a la actriz, mientras el comediante contestó con sarcasmo sobre la asistencia a sus presentaciones en vivo, en un intercambio que se viralizó en redes sociales

Marbelle se burló de Culotauro y Diana Ángel tras pelea en show de comedia; el humorista respondió: “Nadie va a tus conciertos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobierno Petro le pidió ayuda a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Gobierno Petro le pidió ayuda a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano revela detalles personales sobre su relación con Westcol y conmueve a sus seguidores: “Creí que si lograba sanarte, aprenderías a amarme”

Aida Victoria Merlano revela detalles personales sobre su relación con Westcol y conmueve a sus seguidores: “Creí que si lograba sanarte, aprenderías a amarme”

Juliana Calderón compartió el primer ultrasonido de su embarazo y sus seguidores reaccionaron al emotivo momento: “Escuchar tu corazoncito”

Valerie Domínguez sorprendió a sus fans con video junto a su prima Shakira: “¿Eres tú?”

Juanda Caribe y Mariana Zapata protagonizaron un apasionado beso con el que habrían oficializado su relación: quedó en video

Aida Victoria Merlano cuestionó las donaciones que han sido enviadas a Venezuela y defendió a los afectados: “Ropa en mal estado y tangas usadas”

Deportes

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Este sería el nuevo dueño de Millonarios si se concreta la compra: un empresario extranjero asumiría el control del club en el nuevo proyecto

La histórica tenista Serena Williams estaría en duda para su juego de dobles ante Camila Osorio en Wimbledon: qué pasó

Este es Déiver Machado, el debutante de Colombia en el Mundial 2026 que se perfila como figura de la selección

El delantero colombiano Luis Suárez habló de lo que será el partido contra Ghana: “Como si fueran los últimos minutos de tu carrera”