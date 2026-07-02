Colombia

Juliana Calderón compartió el primer ultrasonido de su embarazo: “Escuchar tu corazoncito”

La empresaria mostró la primera imagen de su bebé en gestación a través de un video en redes sociales, lo que generó ternura y nuevas preguntas sobre la identidad del padre

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La empresaria publicó una grabación en la que revela la primera imagen de su hijo, pero evita dar detalles sobre su pareja sentimental y alimenta el interés de la audiencia - crédito @julianacalderon12/ Instagram

Durante la noche del miércoles 1 de julio, la influencer Juliana Calderón difundió en sus redes sociales el primer ultrasonido de su embarazo, un gesto que generó gran expectación entre sus seguidores por tratarse de la primera imagen pública de su bebé en gestación.

La empresaria y creadora de contenido optó por compartir este momento significativo a través de un video corto en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una audiencia considerable.

En el video de un poco más de 8 segundos, Calderón mostró la pantalla en la que se distinguieron los latidos del corazón del bebé y acompañó la publicación con un mensaje breve: “Nada más sensible que escuchar tu corazoncito latir”, expresó la empresaria. La reacción de los usuarios no se hizo esperar: el registro fue recibido con muestras de ternura, pero también desató interrogantes sobre el entorno personal de la empresaria.

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Juliana Calderón habló de la posible participación de Yina Calderón en proyecto de Westcol - crédito @julianacalderon12/IG
Expectativa en redes por el ultrasonido del bebé de Juliana Calderón - crédito @julianacalderon12/ Instagram

La identidad del padre del bebé ha permanecido como uno de los temas principales de conversación entre los seguidores de Juliana Calderón. Aunque ella confirmó la noticia de su embarazo, ha decidido reservar los detalles sobre su pareja sentimental, lo que ha propiciado diversas especulaciones en las plataformas digitales.

En las últimas semanas, algunos internautas mencionaron el nombre de Juan David Tejada, conocido como El agropecuario, como posible padre del bebé. No obstante, la propia Calderón desmintió rápidamente esta versión. Posteriormente, surgió una teoría impulsada por un usuario en redes sociales que apuntó a Juan Manuel Rodríguez, expareja fallecida de la empresaria, como posible padre, aunque hasta el momento ninguna de las partes involucradas ha confirmado tal información.

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La situación ha dado pie a que algunos usuarios realicen sus propias averiguaciones de forma independiente. Mientras tanto, Juliana Calderón continúa compartiendo ciertos aspectos de su proceso de gestación, sin revelar información adicional sobre el padre de su hijo ni otros detalles de su vida privada.

Juliana Calderón confirmó su embarazo y mostró por primera vez el avance de su barriguita en TikTok - crédito @julianacalderon12/tiktok
La empresaria eligió Instagram para mostrar este momento especial con un video dirigido a su numerosa audiencia. - crédito @julianacalderon12/tiktok

Juliana Calderón y Karina García generaron revuelo por sus embarazos sorpresa

En las últimas semanas, la atención del público colombiano se ha dirigido no solo a Juliana Calderón, sino también a otras figuras del entretenimiento que atraviesan procesos similares.

Una de ellas es Karina García, quien recientemente confirmó su embarazo junto a su pareja, el cantante Kris R, mediante una publicación en Instagram el 24 de junio de 2026. El anuncio, que puso fin a diversas especulaciones, estuvo acompañado de una sesión de fotos en la playa y una frase que oficializó la noticia: “Nuestro sueño más bonito, viene en camino”.

Hombre y mujer sentados al borde de una piscina con agua. Fondo de atardecer, mar y siluetas de montañas. El hombre tiene tatuajes, la mujer cabello largo.
El embarazo de Juliana Calderón y el de Karina García han causado revuelo en el mundo del entretenimiento colombiano - crédito @karinagracíaoficiall/IG

Desde ese momento, Karina García ha mantenido informados a sus seguidores sobre cada avance de su gestación a través de sus redes sociales. La comunicadora y exconcursante de La casa de los famosos Colombia relató detalles sobre sus citas médicas, el desarrollo del embarazo y los síntomas que ha experimentado.

En una de sus recientes historias, la paisa compartió la emoción que experimentó al ver la ecografía más reciente, señalando: “Siempre que uno ve, pues, como al bebé, uno como mamá se pone muy feliz”. Añadió que el chequeo médico le permitió confirmar que su bebé se encuentra en buen estado, con los latidos del corazón normales y todos los dedos de las manos completos.

La empresaria no estuvo sola durante las consultas médicas. Su hija Isabella la acompañó y, según comentó, se mostró igual de emocionada al contar los deditos del bebé en la ecografía. Karina García consideró ese momento como uno de los más significativos del proceso, destacando el alivio de comprobar que todo marcha bien con la salud del bebé.

La creadora de contenido mostró su pancita - crédito Karina García / Instagram
La influenciadora anticipó que harán una revelación de género y adelantó un viaje familiar a Europa como parte de la espera - crédito Karina García / Instagram

Aunque la pareja aún desconoce el sexo del futuro integrante de la familia, la influenciadora adelantó que pronto organizarán una revelación de género. Además, anticipó que viajará a Europa con sus hijos, un plan que la llena de entusiasmo y que ha compartido con sus seguidores como parte de esta nueva etapa en su vida.

Entre los síntomas más difíciles que ha enfrentado, Karina García mencionó la acidez estomacal, un malestar que ha logrado controlar gracias a unas tabletas recomendadas por la madre de su pareja.

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