Colombia

Ryan Castro le confesó a J Balvin si quiere formar una familia, cuántos hijos desea y cuáles son sus raíces

En una charla entre amigos, ‘El cantante del Ghetto’ señaló que imagina un hogar tradicional y, con una referencia al Mundial de 2026, sugirió que le atrae la idea de una descendencia numerosa

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Ryan Castro se sinceró con J Balvin y contó que sueña con tener “un equipito de fútbol” - crédito @ryancastro/IG
Ryan Castro se sinceró con J Balvin y contó que sueña con tener “un equipito de fútbol” - crédito @ryancastro/IG

El cantante Ryan Castro volvió a mostrar su lado más personal, esta vez en una conversación con el también artista J Balvin y dejó ver una faceta poco conocida de su vida.

En medio del primer episodio en español de Close Friends Only, la serie global de Instagram, el intérprete también conocido como El cantante del Ghetto habló sobre sus planes de formar una familia, el número de hijos que le gustaría tener y explicó cómo está conformada realmente su familia, que se divide entre Curazao y Medellín.

El encuentro, realizado en un ambiente relajado para promocionar el álbum Omerta, permitió que ambos artistas dejaran a un lado la música por algunos minutos para hablar sobre sus vidas personales, sus inicios y la importancia que tiene la familia para cada uno.

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De acuerdo con información compartida por Meta, este episodio representa un momento histórico para la plataforma, al tratarse del primer capítulo completamente en español de la serie internacional.

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