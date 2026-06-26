A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El 20 de junio los hoy detenidos fueron detenidos en un trabajo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación - crédito Fiscalía y Policía Nacional

En la mañana del viernes 26 de junio de 2026 se confirmó que un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias Tom, y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias Trenzas.

Los hoy detenidos son señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, y que habrían participado en el atentado terrorista que se perpetró el viernes 24 de abril contra el Cantón Militar Pichincha en Cali, Valle del Cauca.

Producto del ataque dos mujeres resultaron heridas, además de provocar daños materiales significativos.

De acuerdo con los resultados de la investigación, Villalobos Aguilón habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar utilizada en el atentado, realizando el traspaso y facilitando el vehículo para que fuera acondicionado con cilindros bomba.

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El atentado se registró el 24 de abril de 2026, en inmediaciones del batallón de la Tercera Brigada del Ejército en Cali (Colombia) - crédito EFE/ Ernesto Guzmán Jr.

Por su parte, Freyde Tolimán es señalado de movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles policiales y garantizar así el desplazamiento del vehículo hasta el lugar donde se activaron los artefactos explosivos.

Ambos sujetos fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento ejecutadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali.

En los operativos se incautaron bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, material impreso alusivo a las disidencias de las Farc y una motocicleta.

Asimismo, desde la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado se les imputó, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

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Así fue la captura de los presuntos responsables: las autoridades realizaron operativos simultáneos en varias comunas de Cali, apoyados en el análisis de más de 300 horas de grabaciones de cámaras de movilidad y en información de inteligencia, lo que permitió identificar, ubicar y detener a alias Jey y al propietario de las busetas empleadas en los atentados con explosivos - crédito @SeguridadCali/ X

Ambos procesados no aceptaron los cargos mientras continúa el proceso judicial como parte de las investigaciones para esclarecer el ataque y determinar la responsabilidad de otros posibles involucrados en los hechos registrados en el Cantón Militar Pichincha de Cali.

Los detalles del operativo de captura de ‘Tom’ y ‘Trenzas’

El 20 de junio de 2026, las autoridades en Valle del Cauca capturaron a “Tom” y “Trenzas”, los dos presuntos responsables de los atentados con vehículos bomba contra instalaciones militares en Cali y Palmira, en una operación que buscó frenar la acción de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país y avanzar en el esclarecimiento de los ataques.

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Durante 2026, la Policía Nacional ha reportado la captura de 16 miembros del frente Jaime Martínez, la estructura a la que las autoridades vinculan con estos hechos, liderada por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, uno de los criminales más buscados del país.

La investigación sobre los atentados apunta a que la planeación se realizó en campamentos ubicados en zonas rurales de Jamundí, Timba y Buenos Aires, en el norte del Cauca y el sur del Valle.

“Trenzas” fue señalado como integrante de la columna Ricardo Velázquez, vinculada a ese frente de las disidencias de las Farc, como parte de la operación fue coordinada por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Cali.

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Los operativos incluyeron allanamientos en distintas comunas de Cali, donde se incautaron explosivos, material de uso militar y dispositivos electrónicos relacionados con los atentados - crédito @SeguridadCali/ X

Las autoridades la presentaron como el resultado de varias semanas de investigación sobre los movimientos de los implicados antes y después de las explosiones.

Más de 300 horas de video permitieron reconstruir el recorrido de los implicados

El seguimiento incluyó el análisis de más de 300 horas de grabaciones de cámaras de movilidad y seguridad. Con ese material, las autoridades reconstruyeron los desplazamientos de los sospechosos y el recorrido de los vehículos usados en los atentados.

Según la información oficial, alias Trenzas habría hecho labores de planeación, reconocimiento y verificación de los puntos atacados: el Cantón Militar Pichincha, en Cali, y el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira.

La investigación también se apoyó en denuncias y reportes de la ciudadanía, que reforzaron la recolección de pruebas.

El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, informó que la captura respondió a información de inteligencia que advertía sobre un intento inminente de fuga de alias Trenzas fuera del área de influencia de las autoridades.

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Los ataques fueron contra batallones de Cali y Palmira el 24 de abril

Los atentados del 24 de abril de 2026 consistieron en la detonación de vehículos bomba en los alrededores del Batallón Pichincha, en Cali, durante la mañana, y del Batallón Agustín Codazzi, en Palmira, durante la noche.

El alcalde de Cali Alejandro Eder valoró el resultado de la operación y ratificó la posición de su administración frente a estos hechos.

“En Cali el terrorismo no queda impune. Capturamos a dos de los terroristas que se atrevieron a atacar a Cali hace un mes largo. Quiero felicitar a la Policía y a la Fiscalía por esta importante captura de ‘Trenzas’ y del otro sujeto, que es el propietario de los dos vehículos que estallaron. Desde el primer momento fui muy claro en que no descansaríamos hasta dar con los responsables de este ataque terrorista”, dijo el mandatario local.

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