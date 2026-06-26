Colombia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

Como parte del acervo probatorio que permitió enviar a ambos tras las rejas mientras sigue el proceso judicial, más de 300 horas de video permitieron reconstruir el recorrido de los implicados

Guardar
Google icon
El 20 de junio los hoy detenidos fueron detenidos en un trabajo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación - crédito Fiscalía y Policía Nacional
El 20 de junio los hoy detenidos fueron detenidos en un trabajo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación - crédito Fiscalía y Policía Nacional

En la mañana del viernes 26 de junio de 2026 se confirmó que un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias Tom, y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias Trenzas.

Los hoy detenidos son señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, y que habrían participado en el atentado terrorista que se perpetró el viernes 24 de abril contra el Cantón Militar Pichincha en Cali, Valle del Cauca.

Producto del ataque dos mujeres resultaron heridas, además de provocar daños materiales significativos.

De acuerdo con los resultados de la investigación, Villalobos Aguilón habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar utilizada en el atentado, realizando el traspaso y facilitando el vehículo para que fuera acondicionado con cilindros bomba.

PUBLICIDAD

El atentado se registró el 24 de abril de 2026, en inmediaciones del batallón de la Tercera Brigada del Ejército en Cali (Colombia) - crédito EFE/ Ernesto Guzmán Jr.
El atentado se registró el 24 de abril de 2026, en inmediaciones del batallón de la Tercera Brigada del Ejército en Cali (Colombia) - crédito EFE/ Ernesto Guzmán Jr.

Por su parte, Freyde Tolimán es señalado de movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles policiales y garantizar así el desplazamiento del vehículo hasta el lugar donde se activaron los artefactos explosivos.

Ambos sujetos fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento ejecutadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali.

En los operativos se incautaron bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, material impreso alusivo a las disidencias de las Farc y una motocicleta.

Asimismo, desde la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado se les imputó, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

PUBLICIDAD

Así fue la captura de los presuntos responsables: las autoridades realizaron operativos simultáneos en varias comunas de Cali, apoyados en el análisis de más de 300 horas de grabaciones de cámaras de movilidad y en información de inteligencia, lo que permitió identificar, ubicar y detener a alias Jey y al propietario de las busetas empleadas en los atentados con explosivos - crédito @SeguridadCali/ X

Ambos procesados no aceptaron los cargos mientras continúa el proceso judicial como parte de las investigaciones para esclarecer el ataque y determinar la responsabilidad de otros posibles involucrados en los hechos registrados en el Cantón Militar Pichincha de Cali.

Los detalles del operativo de captura de ‘Tom’ y ‘Trenzas’

El 20 de junio de 2026, las autoridades en Valle del Cauca capturaron a “Tom” y “Trenzas”, los dos presuntos responsables de los atentados con vehículos bomba contra instalaciones militares en Cali y Palmira, en una operación que buscó frenar la acción de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país y avanzar en el esclarecimiento de los ataques.

Durante 2026, la Policía Nacional ha reportado la captura de 16 miembros del frente Jaime Martínez, la estructura a la que las autoridades vinculan con estos hechos, liderada por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, uno de los criminales más buscados del país.

La investigación sobre los atentados apunta a que la planeación se realizó en campamentos ubicados en zonas rurales de Jamundí, Timba y Buenos Aires, en el norte del Cauca y el sur del Valle.

“Trenzas” fue señalado como integrante de la columna Ricardo Velázquez, vinculada a ese frente de las disidencias de las Farc, como parte de la operación fue coordinada por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Cali.

Los operativos incluyeron allanamientos en distintas comunas de Cali, donde se incautaron explosivos, material de uso militar y dispositivos electrónicos relacionados con los atentados - crédito @SeguridadCali/ X
Los operativos incluyeron allanamientos en distintas comunas de Cali, donde se incautaron explosivos, material de uso militar y dispositivos electrónicos relacionados con los atentados - crédito @SeguridadCali/ X

Las autoridades la presentaron como el resultado de varias semanas de investigación sobre los movimientos de los implicados antes y después de las explosiones.

Más de 300 horas de video permitieron reconstruir el recorrido de los implicados

El seguimiento incluyó el análisis de más de 300 horas de grabaciones de cámaras de movilidad y seguridad. Con ese material, las autoridades reconstruyeron los desplazamientos de los sospechosos y el recorrido de los vehículos usados en los atentados.

Según la información oficial, alias Trenzas habría hecho labores de planeación, reconocimiento y verificación de los puntos atacados: el Cantón Militar Pichincha, en Cali, y el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira.

La investigación también se apoyó en denuncias y reportes de la ciudadanía, que reforzaron la recolección de pruebas.

El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, informó que la captura respondió a información de inteligencia que advertía sobre un intento inminente de fuga de alias Trenzas fuera del área de influencia de las autoridades.

Los ataques fueron contra batallones de Cali y Palmira el 24 de abril

Los atentados del 24 de abril de 2026 consistieron en la detonación de vehículos bomba en los alrededores del Batallón Pichincha, en Cali, durante la mañana, y del Batallón Agustín Codazzi, en Palmira, durante la noche.

El alcalde de Cali Alejandro Eder valoró el resultado de la operación y ratificó la posición de su administración frente a estos hechos.

“En Cali el terrorismo no queda impune. Capturamos a dos de los terroristas que se atrevieron a atacar a Cali hace un mes largo. Quiero felicitar a la Policía y a la Fiscalía por esta importante captura de ‘Trenzas’ y del otro sujeto, que es el propietario de los dos vehículos que estallaron. Desde el primer momento fui muy claro en que no descansaríamos hasta dar con los responsables de este ataque terrorista”, dijo el mandatario local.

Temas Relacionados

Atentado terroristaDisidencias de las FarcCaliCárcelAlias TrenzasAlias TomCantón Militar PichinchaFiscalíaPolicía NacionalColombia-ViolenciaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Noruega vs. Francia, EN VIVO: siga el partido que define el liderato del Grupo I en el Mundial 2026

“Les Bleus” y los “Vikingos Rojos” llegan a este duelo con el objetivo de terminar primeros en su zona, y para ello contarán con Kylian Mbappé en el cuadro galo y con Erling Halaand en el combinado escandinavo

Noruega vs. Francia, EN VIVO: siga el partido que define el liderato del Grupo I en el Mundial 2026

Senegal vs. Irak, EN VIVO: siga el partido clave del Grupo I en el Mundial 2026

Los “Leones de Teranga” y los “Leones de Mesopotamia” buscarán su primera victoria en Norteamérica, en un duelo que contará con la presencia de figuras como Sadio Mané y Nicolás Jackson en el cuadro africano, y la de Aymen Hussein en el combinado asiático

Senegal vs. Irak, EN VIVO: siga el partido clave del Grupo I en el Mundial 2026

Rodrigo Lara Restrepo fue elegido como ministro del Interior en el gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente electo presentó al exsenador y exrepresentante a la Cámara como integrante de su eventual gabinete, destacando su trayectoria política y su lucha contra la corrupción

Rodrigo Lara Restrepo fue elegido como ministro del Interior en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Cambio Radical pidió a la Procuraduría y Contraloría vigilar la contratación estatal durante la transición de gobierno

La colectividad propuso conformar grupos de seguimiento permanente para supervisar el manejo de los recursos públicos y prevenir posibles irregularidades antes del relevo presidencial del 7 de agosto de 2026

Cambio Radical pidió a la Procuraduría y Contraloría vigilar la contratación estatal durante la transición de gobierno

Explosión de una caldera en el complejo militar del Cantón Norte en Bogotá provocó una emergencia

Las autoridades le confirmaron a Infobae Colombia que la situación se originó en el hotel de las instalaciones militares y, hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas

Explosión de una caldera en el complejo militar del Cantón Norte en Bogotá provocó una emergencia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro se moviliza por Venezuela y convoca en Barranquilla a recolectar ayudas para damnificados: este es punto de encuentro

Emiro Navarro se moviliza por Venezuela y convoca en Barranquilla a recolectar ayudas para damnificados: este es punto de encuentro

Andrea Valdiri envió mensaje de apoyo a los venezolanos por la tragedia que dejaron los recientes terremotos y anunció que les llevará ayudas

“Dai Dai” de Shakira tendrá versión en portugués: así suena el adelanto y estos fueron los cambios a la letra

Fredy Guarín y Andreina Fiallo dieron de qué hablar con nueva foto juntos

Actor de ‘Superman’ llegó a Bogotá para la Comic Con Colombia: así fue el recibimiento

Deportes

Senegal vs. Irak, EN VIVO: siga el partido clave del Grupo I en el Mundial 2026

Senegal vs. Irak, EN VIVO: siga el partido clave del Grupo I en el Mundial 2026

Noruega vs. Francia, EN VIVO: siga el partido que define el liderato del Grupo I en el Mundial 2026

Carlos Antonio Vélez aseguró que Colombia busca sostener su mejor versión frente a Portugal en el Mundial 2026: “Podemos aspirar a algo”

La selección Colombia es la cuarta selección que más remata fuera del área en el Mundial 2026

La selección Colombia ya llegó a Miami, Estados Unidos, para el duelo ante Portugal este sábado por el Mundial 2026