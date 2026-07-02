Colombia

Sigue el desplome del dólar en Colombia, se aproxima a los $3.600, una cifra no vista desde el 2020

La divisa tocó $3.354 en las primeras operaciones, con un promedio de $3.357 y una baja de hasta $40,68 frente a la TRM de $3.403, en una jornada con mayor apetito por emergentes

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El dólar en Colombia abrió el 2 de julio en la zona de $3.370 y cayó hasta $3.354, su nivel más bajo desde enero de 2020 - crédito Nathalia Angarita/Reuters
El dólar en Colombia abrió el 2 de julio en la zona de $3.370 y cayó hasta $3.354, su nivel más bajo desde enero de 2020 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El dólar en Colombia abrió este 2 de julio en la franja de los $3.370 y profundizó luego su caída hasta mínimos que no se veían desde enero de 2020, en una jornada marcada por datos débiles de empleo en Estados Unidos, mayores flujos hacia mercados emergentes y la expectativa de que el peso siga fortaleciéndose hacia niveles cercanos a los $3.360.

En las primeras operaciones, la divisa tocó un mínimo de $3.354, con un máximo de $3.370 y un precio promedio de $3.357.

La baja frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada para la jornada, de $3.403, fue de $33 en una referencia y de $40,68 en otra medición de apertura que ubicó el promedio inicial en $3.362,67.

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El movimiento se produjo además con un volumen negociado de 6,28 millones y un volumen promedio de 285,68 millones. En otro corte de la apertura, se reportaron cerca de USD 3,5 millones transados en nueve operaciones.

Según Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, julio comenzó con una tendencia bajista estructural en el mercado cambiario colombiano.

El analista explicó: “Julio comenzó con una tendencia bajista estructural. Un aspecto importante es que en el mercado Next Day volvimos a superar el mínimo observado en el mercado spot, lo que podría anticipar nuevas caídas hacia niveles cercanos a los $3.360”, dijo a El Colombiano.

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Acevedo atribuyó parte del comportamiento reciente del peso al fortalecimiento de las estrategias de carry trade, con las que los inversionistas aprovechan las tasas de interés locales más altas frente a las de economías desarrolladas.

Esa lectura coincide con la de JP Tactical Trading, que señaló una apreciación del peso que desafía la fortaleza global del dólar.

Un cartel negro con letras blancas que dicen "JOB FAIR" y una lista de puestos de cocina, en el primer plano, con personas borrosas caminando en una calle urbana detrás
Los datos de empleo en Estados Unidos mostraron la creación de 57.000 puestos en junio y aumentaron la expectativa de una moderación de tasas de la Reserva Federal - crédito Reuters

El principal factor externo de la jornada fueron las cifras del mercado laboral estadounidense. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que en junio se crearon 57.000 empleos, muy por debajo de los 129.000 de mayo y también de las expectativas de Wall Street, que esperaban 114.000 nuevos puestos.

Ese resultado reforzó la expectativa de que la Reserva Federal pueda moderar el ritmo de aumentos en las tasas de interés en los próximos meses. La tasa de desempleo, aun así, bajó levemente al 4,2%.

En paralelo, el índice del dólar, que compara a la moneda estadounidense con una cesta de otras seis divisas, caía 0,68 % hasta 100,470 unidades. En otro seguimiento del mercado, el DXY se mantenía por encima de los 101 puntos, en una zona de consolidación.

La divisa se ubicó por debajo de la tasa representativa del mercado de $3.403, con un precio promedio de apertura entre $3.357 y $3.362,67 - crédito Nathalia Angarita/Reuters
La divisa se ubicó por debajo de la tasa representativa del mercado de $3.403, con un precio promedio de apertura entre $3.357 y $3.362,67 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, dijo en un foro del Banco Central Europeo en Portugal que la entidad mantendrá su prioridad sobre los precios: “Vamos a garantizar la estabilidad de precios en Estados Unidos”. También remarcó que el banco central no se conformará con una inflación superior al 2%.

Warsh agregó sobre el Comité Federal de Mercado Abierto: “Eso es lo que este comité se ha comprometido a hacer, y nuestro objetivo es hacerlo”.

En su primera reunión al frente del Fomc el mes pasado, ya había enviado una señal similar, mientras otros responsables de política monetaria advirtieron sobre la posibilidad de nuevas alzas de tasas este año.

Tasas más altas encarecen el crédito y reducen la demanda, lo que ayuda a aliviar la presión sobre los precios. Aun así, algunos analistas sostienen que el rumbo del dólar puede cambiar con rapidez si los próximos indicadores muestran más fortaleza en la economía estadounidense.

Germán Ávila y José Manuel Restrepo encabezan la primera reunión del proceso de empalme entre los gobiernos saliente y entrante, con el inicio de las mesas técnicas en la Casa de Nariño - crédito @Marovaar/X
El mercado cambiario en Colombia siguió de cerca el empalme presidencial entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella, con foco en la hoja de ruta fiscal - crédito @Marovaar/X

En Colombia, la apertura cambiaria coincidió con el inicio oficial del empalme en la Casa de Nariño entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Aunque ambas partes expresaron su disposición a una transición ordenada, el proceso comenzó en un clima político tenso, con críticas opositoras por el costo del empalme y cuestionamientos sobre la legitimidad del mandatario electo.

Los inversionistas observan especialmente al equipo técnico encabezado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y por el designado ministro de Hacienda Miguel Gómez.

El mercado espera definiciones sobre la hoja de ruta fiscal y el manejo de recursos estratégicos, en busca de señales de estabilidad institucional.

De acuerdo con JP Tactical Trading, el sesgo bajista del dólar se mantuvo tras el cierre previo en $3.371,99, en niveles que no se observaban desde enero de 2020.

La firma también reportó un volumen elevado de compras de corto plazo para julio y agosto, mientras en la región el dólar seguía al alza sin romper niveles técnicos clave.

La presión sobre las materias primas añadió otro componente al contexto global. El Brent retrocedía 1,5% hasta USD 70,5 y el WTI caía 2% a USD 67,2 por barril.

Los metales preciosos también operaban en baja. El oro se ubicaba en USD 4.078,60, con una variación de -0,09%, y la plata en USD 60,32 por onza, con un descenso de -0,32%.

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