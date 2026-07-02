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La histórica tenista Serena Williams estaría en duda para su juego de dobles ante Camila Osorio en Wimbledon: qué pasó

La estadounidense cayó en tres sets ante la australiana Maya Joint en Wimbledon en la modalidad individual y la molestia apareció al cierre del primer set

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La ganadora de 23 títulos de Grand Slams estaría en duda para jugar el partido ante Camila Osorio tras sufrir un golpe en el partido ante la australiana Maya Joint en la modalidad individual-crédito Andrew Couldridge/REUTERS
La ganadora de 23 títulos de Grand Slams estaría en duda para jugar el partido ante Camila Osorio tras sufrir un golpe en el partido ante la australiana Maya Joint en la modalidad individual-crédito Andrew Couldridge/REUTERS

Serena Williams encendió las alarmas en Wimbledon tras una torcedura en la rodilla que la dejó en duda para el partido de dobles que debe jugar con su hermana Venus Williams ante la colombiana Camila Osorio y la argentina Solana Sierra, previsto para el 3 de julio de 2026 a las 5:00 a. m. (hora de nuestro país).

El organizador All England Club informó en un comunicado que la estadounidense fue “eximida de sus obligaciones mediáticas por el torneo y los equipos médicos” del circuito femenino debido a la lesión, lo que daba a entender que no recibirá una sanción económica por no atender a la prensa, y que estaba estipulada en un precio de 50.000 dólares.

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Serena Williams tuvo una molestia física ante la australiana Maya Joint, y es duda para el partido de dobles que competirá con su hermana Venus Williams ante la colombiana Camila Osorio y la argentina Solana Sierra-crédito Andrew Couldridge/REUTERS
Serena Williams tuvo una molestia física ante la australiana Maya Joint, y es duda para el partido de dobles que competirá con su hermana Venus Williams ante la colombiana Camila Osorio y la argentina Solana Sierra-crédito Andrew Couldridge/REUTERS

El 1 de julio de 2026, tras la derrota de Serena Williams, el periodista Jeff Darlington en la transmisión de Espn citó lo que dijo su agente Jill Smoller sobre la dolencia que sufrió una de las tenistas más ganadoras de la historia:

“Serena sufrió una molestia en su rodilla derecha al final del primer set y por ello fue eximida de sus obligaciones con los medios por parte de los equipos médicos de Wimbledon y la WTA... Esa noche se fue del lugar sin ayuda y está haciendo todo lo posible para estar lista para su partido de dobles más adelante en la semana“, dijeron.

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En adición a la información entregada por Smoller, Darlington explicó que la tenista esperará hasta última hora para confirmar su continuidad o retiro del torneo de tenis más antiguo del mundo:

“Algunas noticias desafortunadas a raíz de una lesión que Serena sufrió al final del primer set en ese partido. Se lastimó la rodilla derecha en ese partido, y esto pone en peligro su partido de dobles en el que se espera que participe con Venus el viernes. Dicho esto, no se ha retirado. Nos dicen que aún espera jugar, que todavía, todavía está intentando... por lo tanto, fue eximida de sus obligaciones con los medios por los equipos médicos de Wimbledon y la WTA". detallaron.

Serena Williams tras caer ante Maya Joint-crédito Andrew Couldridge/REUTERS
Serena Williams tras caer ante Maya Joint-crédito Andrew Couldridge/REUTERS

Completaron la información con que la campeona en 7 ocasiones a nivel individual en Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016), hará todo lo posible para estar en el juego de dobles ante Osorio y Sierra:

“Esa noche se fue del lugar por sus propios medios y está haciendo todo lo posible para estar lista para su partido de dobles más adelante en la semana. Ahora, se esperaba que Serena practicara en algún momento hoy. Obviamente, eso ahora está en duda, pero sabemos que en este momento está descansando. Evidentemente, estaremos atentos a si puede practicar. Pero por ahora, lo que sabemos es que Serena Williams se lastimó la rodilla derecha al final del primer set, lo que pone en duda su partido de dobles”, finalizaron.

Este fue el mensaje de Serena Williams en su cuenta de Instagram

Serena Williams y Maya Joint antes de jugar el partido de Wimbledon-crédito Andrew Couldridge/REUTERS
Serena Williams y Maya Joint antes de jugar el partido de Wimbledon-crédito Andrew Couldridge/REUTERS

Tras su derrota en parciales de 3-6, 7-6 y 3-6 ante Maya Joint, Williams publicó un mensaje de a sus seguidores sobre su estado de salud, y explicó que espera su evolución médica para conocer si jugará el partido de dobles ante Camila Osorio:

“Fue tan agradable estar de vuelta en el césped en Wimbledon. Estoy increíblemente agradecida por la invitación especial, y aún más agradecida de que mis hijas hayan podido ver que nunca es demasiado tarde para perseguir algo que te apasiona”, dijo.

Y añadió: “Me lastimé la rodilla al final del primer set, pero haré todo lo posible para estar lista para los dobles con Venus Williams. Felicitaciones a Maya Joint. Fue un gran partido, y gracias a todos los que vinieron y me demostraron tanto cariño. Esa sensación nunca pasará de moda”

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