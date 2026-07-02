Este fue el pedido de Gustavo Petro al papa León XIV, poco antes de dejar la presidencia de Colombia: “Testaferros de la mafia y mafiosos”

Papa León XIV y Petro abordaron varios temas globales que afectan a la región latinoamericana- crédito Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, reveló cuál fue la petición que le hizo al papa León XIV durante la reunión en el Vaticano, que se celebró el 2 de julio de 2026, previo a que se haga la transición de poder en Colombia.

En su publicación, sostuvo que habló con el sumo pontífice sobre la ruralidad colombiana y los retos que se presentan en el territorio nacional para ejecutar la reforma agraria que impulsó su Gobierno durante los últimos cuatro años.

“Le solicite al Papa León XIV ayudarnos a.proteger a las comunidades campesinas beneficiarias de la reforma agraria, que ya son golpeadas por las mafias que habían recuperado con corrupción sus haberes ilícitos. Cuando fuimos por la tierra incautada la encontramos de nuevo ocupada por testaferros de la mafia y mafiosos directamente (sic)”, escribió en su cuenta de X.

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El presidente de la República advirtió que algunos allegados a los mafiosos quieren dirigir de nuevo el Ministerio de Agricultura - crédito @petrogustavo/X

Petro afirmó que dejó de manifiesto al sumo pontífice el rol que tienen las mafias y el crimen organizado para obstaculizar el Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc en 2016. Según su análisis, no quieren perder el control sobre las tierras incautadas por el Estado colombiano y los beneficios económicos que suponen para sus negocios ilegales.

“Algunod de los allegados a esas mafias quieren dirigir de nuevo el ministerio de agricultura (sic)”, expuso el mandatario.

Los temas de discusión de Petro y el papa León XIV

El papa León XIV recibió en audiencia al presidente Gustavo Petro en el Palacio Apostólico del Vaticano, donde dialogaron sobre la situación de Colombia, la paz y los desafíos de la región - crédito Juan Cano/Presidencia

Los ejes temáticos de discusión entre el papa León XIV y el presidente saliente de Colombia fueron la situación sociopolítica del país y Latinoamérica, con foco en el impacto de los conflictos, la delincuencia organizada y el cambio climático.

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La reunión, que duró cerca de 20 minutos, se dio en la recta final del mandato de Gustavo Petro, que concluirá el próximo 7 de agosto de 2026. Se trata de la segunda vez que el pontífice lo recibe tras el encuentro de mayo de 2025 durante la misa de inicio de pontificado.

Según informó la Santa Sede en un comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano, el jefe de Estado colombiano fue atendido en el Palacio Apostólico y luego mantuvo reuniones con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el subsecretario para el Sector Multilateral para las Relaciones con los Estados, monseñor Daniel Pacho.

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En el encuentro en la Secretaría de Estado se expresó “satisfacción por las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede”, subrayando la “colaboración positiva y constante entre la Iglesia y el Estado en favor de la promoción de la paz, la reconciliación y la unidad nacional”.

En la continuación del coloquio se abordó “la situación sociopolítica de Colombia y de la región, prestando especial atención a las repercusiones de los conflictos, a la delincuencia organizada internacional y al cambio climático”, explicó la Oficina de Prensa del Vaticano.

Así fue el recorrido que hizo Gustavo Petro por el Vaticano tras reunirse con el papa León XIV

El presidente Gustavo Petro recorrió el Palacio Apostólico, visitó la Capilla Sixtina, los jardines del Vaticano y el mosaico de la Virgen de Chiquinquirá antes de saludar a varios fieles tras su encuentro con el papa León XIV - crédito Presidencia

Después de las reuniones oficiales, Gustavo Petro realizó un recorrido por algunos de los espacios más emblemáticos del Vaticano. La visita incluyó los Jardines Vaticanos y la Capilla Sixtina, considerada una de las mayores joyas artísticas del Renacimiento.

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En la Capilla Sixtina, el mandatario colombiano pudo apreciar la monumental bóveda pintada por Miguel Ángel entre 1508 y 1512, un conjunto de frescos de más de 500 metros cuadrados que representa nueve escenas del libro del Génesis.

Entre ellas sobresale La creación de Adán, la célebre obra en la que las manos de Dios y del primer hombre están a punto de tocarse y que se convirtió en uno de los símbolos universales del arte occidental.

También observó otras escenas como La creación de Eva, El pecado original y la expulsión del paraíso, El diluvio universal y La embriaguez de Noé, además de la arquitectura y la decoración que convierten a la capilla en el lugar donde se celebran los cónclaves para elegir a los pontífices.

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