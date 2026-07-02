Jerome Sanabria recibió críticas tras el anuncio de su inclusión en el equipo de empalme de Abelardo de la Espriella: “Hora de darle cara a las juventudes”

La periodista Paula Beatriu cuestionó la labor de Jerome Sanabria al conocerse que hará parte del equipo de empalme de gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @casimillenial.co/IG

Sigue la polémica en redes sociales luego de que el miércoles 1 de julio de 2026 inició el proceso oficial de empalme del gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el jefe Estado, Gustavo Petro, con la instalación del equipo que liderará la transición administrativa y programática hacia la nueva gestión.

El proceso está encabezado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien confirmó que, en total, unas 1.300 personas están trabajando en los diferentes sectores del empalme a nivel nacional. Sin embargo, la estructura central la conforman 36 personas seleccionadas como responsables directos en áreas clave, divididas por sectores estratégicos.

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Una de ellas es la de la creadora de contenido Jerome Sanabria, de 20 años, que se desempeñó como consejera de Juventud en San Cristóbal (localidad ubicada en el suroriente de Bogotá) y que es reconocida en redes sociales por sus posturas sobre el régimen pensional.

A pesar de que Sanabria publicó un video el mismo miércoles aclarando que no va a “vivir de la teta del Estado como lo han hecho ellos durante estos cuatro años”, haciendo alusión a los simpatizantes de Petro, una excompañera y colega de Sanabria salió a cuestionar su labor para las juventudes.

Así explicó por medio de dos videos que compartió desde su perfil en Instagram la periodista Paula Beatriu ese mismo día.

“Yo de verdad esperé mucho tiempo para hacer este video y seguramente muchos exconsejeros y consejeros locales de juventud de mi localidad lo vamos a hacer porque ya es hora”, inicia la primera grabación de Beatriu, al recordar a Sanabria como una de sus “excompañeras del Consejo de Juventud”.

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La periodista Paula Beatriu señaló qué hizo ella en su gestión al recibir críticas en redes sociales por cuestionar la tarea de Jerome Sanabria - crédito casimillenial.co/IG

Debido al anuncio de la inclusión de la activista en el equipo de empalme que lidera Restrepo, la periodista aseguró que “es realmente triste, porque cuando en su momento fuimos consejeras de juventud juntas y adjunto pruebas de eso, pues ella no estaba”, puntualizó Beatriu al justificar las constantes ausencias de la creadora de contenido para ejercer su cargo.

“De hecho, si le preguntamos a todo nuestro Consejo de Juventud de 2022 a 2026, muchos vamos a decir lo mismo: Jerome Sanabria no fue consejera de juventud. Acá no me tengo que meter con datos, no tengo que criticar a una persona por ser esa persona, pero yo creo que vale la pena entender que si esta joven no tuvo la capacidad de ser buena consejera de juventud y ni siquiera estuvo cuando entregamos nuestros roles al nuevo Consejo Local de Juventud, pues... ¿a qué juega esta mujer?”, cuestionó Beatriu.

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La joven aclaró que sus observaciones se hacen “con todo el respeto, porque de hecho en redes sociales nos seguimos y de hecho hace algunos meses la felicité porque su candidato, Daniel Briceño, llegó al Congreso”, explicó la periodista, que al final volvió a preguntar: “Pero ¿a qué jugamos?”.

El debate en redes sociales aumentó tanto por las reacciones a favor como en contra de los simpatizantes del “Tigre” y del Gobierno Petro, mientras que Restrepo encabeza el equipo y cuenta con el respaldo de un comité nacional de asesores, responsable de articular la transición y garantizar la continuidad institucional.

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Además, de Sanabria, a ella la acompañan a la cabeza:

Jaime Beltrán: exalcalde de Bucaramanga, gerente de regiones en la campaña de De la Espriella y líder político con base electoral en Santander. Su elección como alcalde fue anulada por doble militancia en 2025.

Elsa Noguera: exgobernadora del Atlántico y ficha técnica de la casa Char, con fuerte peso político en la región Caribe y considerada para integrar el gabinete presidencial.

María Isabel Campo: abogada y excandidata a la alcaldía de Valledupar en 2023, quien participó con una candidatura independiente.

Carlos Alonso Lucio: figura influyente en el círculo cercano del presidente electo; es esposo de Viviane Morales, quien liderará el empalme en educación.

La activista y creadora de contenido aclaró que buscará un puesto en el Gobierno de Abelardo de la Espriella solo cuando finalice sus estudios universitarios - crédito @soyjerome_/X

La respuesta de Jerome Sanabria

Luego de señalar que hacía parte de manera oficial de la Comisión Nacional de Empalme", Sanabria dijo que “ya los mamertos en redes sociales están diciendo que ahora tengo un cargo público, que me están pagando con plata pública (...) En fin, todo eso es completamente falso y son críticas que parten de su sesgo y de su desconocimiento del funcionamiento del Estado”.

Además de expresar los mensajes de apoyo y reconocimiento que ha recibido, la joven activista precisó que “también ha generado muchas críticas, todas ellas que parten desde el sesgo y desde la desinformación, que además son profundamente incoherentes con los discursos que la izquierda tiene de participación ciudadana”.

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Frente a las comparaciones con Juliana Guerrero, Sanabria dejó en claro: “Yo no he falsificado ningún título, no estoy ni investigada ni imputada por la Fiscalía, no tengo ningún contrato con el Estado y ojo a esto, no aspiro a tener ningún contrato con el Estado en el gobierno de Abelardo de la Espriella, por lo menos mientras yo no haya culminado mis estudios”.

Al final, otra de las pullas de Sanabria a Guerrero fue: “Tampoco lidero una red de corrupción en el Cesar”, y explicó que ella estudia “dos carreras, Jurisprudencia e Historia en la Universidad del Rosario; voy en séptimo y en tercer semestre respectivamente”.

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Asimismo, ella destacó que “desde hace varios años he ganado visibilidad en redes sociales desde mi movimiento ‘No con mi ahorro’, un movimiento en el que he sido muy crítica de la reforma pensional de Gustavo Petro, pero también me he caracterizado por ser defensora del ahorro pensional y de la propiedad privada de los colombianos”.

Al final, Sanabria explicó cómo está dividido el equipo de empalme con el fin de evitar suspicacias.

“Está dividido en 22 mesas sectoriales que ha venido trabajando más de cuatro meses con líderes y coordinadores técnicos. En total, entre todas las mesas técnicas y los comités del empalme sumamos más de 1.300 voluntarios en esta labor. Después de las 22 mesas técnicas existen dos grupos, un grupo élite que se encarga de recopilar todos los hallazgos y un grupo anticorrupción que va a recibir todas las denuncias anónimas de corrupción del gobierno de Gustavo Petro”, expuso la creadora de contenido.

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La joven respondió a los señalamientos a través de un video que publicó el miércoles 1 de julio en redes sociales - crédito @soyjerome_/X | Luis Acosta / AFP

De paso, Sanabria resolvió más dudas sobre su presencia en el equipo de empalme que encabeza Restrepo.

La activista mencionó: “Por un lado, hay quienes dicen que el gobierno de Abelardo me contrató, que oficialmente soy una funcionaria pública que supuestamente me están pagando con dinero público. Hay otros que dicen que el dinero que Abelardo consiguió donado de parte del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), los 60 millones de dólares, se usarán para pagar a los 1.300 voluntarios que estamos en el empalme. Esas dos cosas son completamente falsas”.

Por todo lo anterior, ella recordó que “los empalmes no son pagos”.

“Todas las personas que estamos allí estamos de manera voluntaria y lo más importante es que el empalme no es ningún cargo público, no cumplo ninguna función pública”, aseveró Sanabria, que puntualizó además que “esos 60 millones de dólares que consiguió Abelardo donados por el BID se utilizarán para toda la recopilación y la información efectiva de la información”.

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Al final, Sanabria lanzó más dardo, pero esta vez al presidente Petro, al recordar: “Estamos recibiendo gobierno de parte del gobierno más corrupto de la historia, es decir, del gobierno de Gustavo Petro, y que seguramente todos los datos que van a entregar son datos amañados, puesto que hay que hacerle una auditoría forense de parte del gobierno entrante”.

Además de resaltar la tarea del vicepresidente electo que lleva la batuta por orden de De la Espriella, Sanabria expresó en su mensaje final: “Eso sí, lo curioso es que quienes más me critican hoy son los mismos que se la pasan diciendo que los jóvenes deberían tener una incidencia real en la toma de decisiones. ¿Qué pasa? ¿Los jóvenes solamente les sirve cuando son de su lado, cuando son de izquierda? Lo que realmente les molesta a ustedes es que una mujer joven se les haya salido del libreto, haya tenido pensamiento crítico y haya decidido apoyar unas ideas diferentes a la izquierda empobrecedora que ustedes representan".