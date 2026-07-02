Este es Déiver Machado, el debutante de Colombia en el Mundial 2026 que se perfila como figura de la selección

Deiver Machado debutó con Colombia en el Mundial 2026 en el empate 0-0 ante Portugal en Miami-crédito Nathan Ray Seebeck/IMAGN IMAGES vía REUTERS

El 27 de junio de 2026, el defensor Deiver Machado debutó en el Mundial con Colombia en el empate 0-0 ante Portugal en Miami, Estados Unidos, y cumplió una meta que, según contó su esposa Eimy Serna en una entrevista con Gol Caracol, resume años de disciplina, lesiones, cambios de club y una convicción religiosa que ordena su vida personal y su carrera.

El lateral izquierdo fue titular en el Hard Rock Stadium y sumó sus primeros minutos en la Copa del Mundo 2026, en el regreso de la selección colombiana al torneo después de su ausencia en la edición de 2022. En ese estreno, logró contener por su banda el ataque del equipo portugués.

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Serna describió ese momento como la realización de un anhelo de infancia. También lo vinculó con un proceso largo que, según explicó al medio, no se entiende sin el respaldo de su familia y sin la importancia que Machado le da a cada convocatoria con la camiseta nacional.

El debut mundialista coronó un proceso marcado por la espera y la constancia

Pedro Neto y Deiver Machado en el Portugal vs. Colombia-crédito Nathan Ray Seebeck/IMAGES vía Reuters

Machado, nacido en Tadó, departamento del Chocó, llegó a su primera Copa del Mundo después de abrirse paso en el plantel que dirige Néstor Lorenzo. El exdefensor de Millonariosy Atlético Nacional se ganó su lugar con disciplina, paciencia y trabajo tanto en su club, Nantes, de la Ligue 1, como en los entrenamientos de la selección.

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Su esposa planteó que el Mundial se vive en el entorno familiar con una mezcla de alegría y expectativa en charla con la periodista Marianella Ramos del Gol Caracol:

“Estamos súper felices, con mucha expectativa, apoyando siempre a nuestra selección, porque como ustedes saben, la selección nos une, nos da vida, alegra a todo un país, entonces todos estamos en función, tanto nuestras familias, como con ellos, para dar lo mejor”.

Esa misma idea apareció cuando explicó cómo recibe Machado esta primera experiencia mundialista.

“Él está feliz, está agradecido con Dios, y obviamente, con mucha expectativa, su primer mundial. Pero sabemos que la va a dar, que va a hacer lo mejor que está en él, y como siempre lo decimos; el estar acá es un privilegio, y sabemos que es una oportunidad maravillosa”.

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La entrevista también abordó la competencia por el costado izquierdo de Colombia. Serna mencionó a Johan Mojica como “excelente titular” y sostuvo que cualquiera de los dos puede responder bien, siempre bajo una lógica colectiva: que la selección tenga un buen Mundial.

La fe, la familia y la autocrítica ocupan el centro de su vida fuera de la cancha

Juan Portilla (i) y Deiver Machado de Colombia participan en un entrenamiento como preparación para el partido del Mundial de la FIFA 2026 contra Portugal, este miércoles en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

El retrato íntimo que trazó Serna presentó a Machado como un padre presente y metódico. Contó que en Francia reserva los miércoles para sus hijos porque ese día no tienen clases, y lo define como “el día de los hombres”, una jornada que dedica exclusivamente a salir con ellos, jugar y compartir actividades.

“Deiver es 20 de 10. Es un papá extremadamente presente”, dijo al diario. Después amplió esa imagen con una descripción más general: “Aparte de ser un gran jugador de fútbol, es un gran ser humano y eso yo quisiera que lo conocieran todos, que conocieran ese gran hombre que es porque es espectacular y un hombre con una fe que ustedes no se imaginan, inquebrantable”.

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Según su esposa, una parte central de sus decisiones futbolísticas está orientada por la posibilidad de seguir en la selección. “El gran porcentaje de las decisiones futbolísticas de mi esposo, se basan en poder estar en su selección”, afirmó. Para ella, esa prioridad explica la intensidad con la que vive cada convocatoria y el valor emocional que tiene vestir la camiseta de Colombia.

En la vida cotidiana, la familia no recurre a cábalas antes de los partidos. Serna explicó que su práctica constante es la oración por videollamada con sus hijos, sin importar si Machado será titular o suplente. “Nosotros no tenemos cábalas, porque nuestro principal aliado es Dios. Nosotros somos cristianos y lo que hacemos antes de cada partido, indistintamente del partido que sea, vaya o no de titular, es orar”.

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La frase bíblica que, según contó, más acompaña al futbolista es “Esfuérzate y sé valiente”, un versículo que dijo que él tiene “en todas partes” e incluso en su perfil de Instagram. En su relato, esa consigna se conecta con dos rasgos que repitió varias veces: resiliencia y disciplina.

Serna sostuvo que Machado no consume licor, cuida su alimentación y mantiene una conducta estricta dentro y fuera de su profesión. Para ella, esa forma de vivir lo vuelve “muy difícil de ser quebrantado” y se completa con otra característica: una autocrítica permanente que lo empuja a mejorar todos los días.

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El Mundial condensó un sueño de infancia compartido por su familia y su pueblo

Eimy Serna describió a Deiver Machado como un padre presente que en Francia dedica los miércoles a compartir actividades con sus hijos.-crédito @eimyserna-@machadodeiver/Instagram

La esposa del jugador ubicó este debut en una historia más extensa, atravesada por caídas, lesiones y mudanzas de equipo.

“No ha sido fácil: las lesiones, las caídas, los cambios de equipo; son procesos que están detrás”, señaló en Gol Caracol, al explicar por qué la presencia de Machado en la lista final del Mundial fue vivida como una recompensa colectiva.

Ese sentimiento se expandió a sus padres y al lugar donde nació. El texto presenta a Tadó como el pueblo que lo vio dar sus primeros toques al balón y empezar a imaginar la posibilidad de jugar una Copa del Mundo con Colombia.

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Serna dijo que sus suegros recibieron la convocatoria con una emoción difícil de contener. “Mi suegro cuando vio a su hijo en esa lista no lo podía creer”, contó. Y resumió el momento con tres palabras: orgullo, felicidad y agradecimiento.

Estadísticas de Deiver Machado con la selección Colombia

Deiver Machado celebrndo con Jaminton Campaz en la victoria por 3-1 ante Uzbekistán-crédito Raquel Cunha/REUTERS

El exdefensor de Millonarios y Atlético Nacional lleva un total de 16 partidos en 1.150 minutos con la Tricolor, realizó dos asistencias y por el momento no marcó gol.

Su debut oficial con la selección Colombia se dio el 11 de septiembre de 2018 en el empate ante Argentina. Luego volvería a vestir la camiseta amarilla en el amistoso ante Japón, y que terminó con victoria por 2-1 en el estadio Hasanaka, y allí Machado jugó 17 minutos, el 27 de marzo de 2023.

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En las Eliminatorias Sudamericanas, el debut oficial de Machado fue el 11 de septiembre de 2023 en el empate sin goles ante Chile en el estadio de Santiago.

Y su debut mundialista, se dio el 27 de junio de 2026 en el estadio de Miami en el empate sin goles ante Portugal.

A continuación, estos son los detalles de los partidos que jugó:

11 de septiembre de 2018 - Amistoso internacional: 90 minutos en el Argentina 0-0 Colombia

11 de octubre de 2018 - Amistoso internacional: 90 minutos en el Estados Unidos 2-4 Colombia

22 de marzo de 2019 - Amistoso internacional: 90 minutos en el Japón 0-1 Colombia

28 de marzo de 2023 - Amistoso internacional: 90 minutos en el Japón 1-2 Colombia

20 de junio de 2023 - Amistoso internacional: 90 minutos en el Alemania 0-2 Colombia

7 de septiembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Colombia 1-0 Venezuela

12 de septiembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Chile 0-0 Colombia

17 de octubre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Ecuador 0-0 Colombia

16 de noviembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 45 minutos en el Colombia 2-1 Brasil

15 de junio de 2024 - Amistoso internacional: 90 minutos en el Bolivia 0-3 Colombia

2 de julio de 2024 - Copa América: 45 minutos en el Brasil 1-1 Colombia

10 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 90 minutos en el Argentina 1-1 Colombia

26 de marzo de 2026 - Amistoso internacional: 27 minutos en el Croacia 2-1 Colombia

29 de marzo de 2026 - Amistoso internacional: 27 minutos en el Francia 3-1 Colombia

1 de junio de 2026 - Amistoso internacional: 16 minutos en el Colombia 3-1 Costa Rica

27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA Norteamérica: 90 minutos en el Portugal 0-0 Colombia