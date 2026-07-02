Colombia

Valerie Domínguez sorprendió a sus fans con video junto a su prima Shakira: “¿Eres tú?”

La ex Señorita Colombia publicó un clip con la cantante en el que recrean una tendencia de TikTok e Instagram, presuntamente grabado tras bambalinas antes del show del 1 de julio en Miami

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El video de Valerie Domínguez con Shakira que se volvió viral en redes sociales - crédito @valeriedomi/IG

La modelo y presentadora Valerie Domínguez volvió a captar la atención de las redes sociales luego de compartir un video junto a Shakira, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La ex reina de belleza aprovechó uno de los trends más populares del momento para grabarlo con la propia cantante barranquillera, un detalle que hizo que miles de usuarios aseguraran que “ya ganó el internet”.

El clip fue grabado, al parecer, en el backstage previo al concierto que la artista ofreció el 1 de julio en Miami, Estados Unidos, como parte de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, y mostró la cercanía que existe entre las dos celebridades colombianas.

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En las últimas semanas se ha popularizado en TikTok e Instagram un video en el que varias personas se disfrazan de Shakira y caminan de espaldas mientras alguien las llama diciendo: “Shakira, Shakira, ¿eres tú?”.

Valerie Domínguez hizo el trend de Shakira, pero con la cantante original: el video desató una ola de reacciones en redes - crédito @valeriedomi/IG
Valerie Domínguez hizo el trend de Shakira, pero con la cantante original: el video desató una ola de reacciones en redes - crédito @valeriedomi/IG

Cuando la persona se gira hacia la cámara, imita a la cantante interpretando uno de sus sonidos más icónicos: el famoso “lero lo le lo le”, que suena en la canción Suerte (Whenever, Wherever) y que ha acompañado varias de sus presentaciones y que los seguidores identifican inmediatamente.

Sin embargo, Valerie Domínguez decidió llevar la tendencia a otro nivel y en lugar de utilizar a una imitadora, grabó el video con la propia Shakira.

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En las imágenes se observa a la cantante de espaldas mientras Valerie la llama: “Shakira, Shakira, ¿eres tú?” y, acto seguido, la barranquillera se gira, mira directamente a la cámara del celular y, entre risas, responde con su característico “lero lo le lo le”.

Tras el divertido momento, ambas terminan sonriendo y dándose un abrazo que evidenció la complicidad que existe entre ellas.

Valerie Domínguez se sumó al trend de Shakira, pero lo grabó con la verdadera estrella en el backstage de Miami - crédito @valeriedomi/IG
Valerie Domínguez se sumó al trend de Shakira, pero lo grabó con la verdadera estrella en el backstage de Miami - crédito @valeriedomi/IG

La publicación no tardó en viralizarse y acumuló cientos de reacciones de los usuarios, quienes destacaron que Valerie logró hacer el trend con la protagonista original. Entre los comentarios también abundaron los elogios hacia la belleza de ambas barranquilleras y los mensajes de admiración por la cercanía que mantienen.

Incluso afirmaron que la modelo “ya ganó el mejor trend”, mientras que otros aprovecharon para recordar que muchas personas todavía desconocen que las dos artistas tienen un vínculo familiar.

Además del video viral, Valerie Domínguez compartió con sus seguidores parte de la experiencia que vivió durante el concierto de Shakira en Miami. La también presentadora asistió al espectáculo acompañada por su esposo, Juan David “El Pollo” Echeverry, y por su hijo Thiago.

Antes de ingresar al estadio publicó un video en el que conversó con su pequeño: “Thiago, ¿para dónde vamos?”, “Al concierto de Shakira”, le contestó el menor.

Posteriormente, la exreina apareció formando parte del grupo de invitados que acompaña a Shakira durante la caminata inicial del espectáculo, una dinámica en la que varias personas lucen gafas oscuras y chaquetas brillantes mientras recorren el escenario junto a la artista antes de comenzar el concierto: “Bueno, vamos a salir con ‘La Loba’ acá en Miami. Yo soy la que tiene la capucha para que no me reconozcan”.

Valerie Domínguez se sumó como invitada a la caminata inicial del concierto de Shakira en Miami - crédito @valeriedomi/IG
Valerie Domínguez se sumó como invitada a la caminata inicial del concierto de Shakira en Miami - crédito @valeriedomi/IG

El parentesco entre Valerie Domínguez y Shakira que muchos aún desconocen

La viralización del video reavivó una pregunta que suele repetirse en redes sociales: ¿qué parentesco existe entre Valerie Domínguez y Shakira?

Aunque ambas son reconocidas por haber nacido en Barranquilla y compartir ascendencia libanesa, lo cierto es que también son familia.

Fue la propia Valerie la que confirmó el parentesco durante una entrevista concedida a Pulzo en 2019, pues en esa oportunidad explicó que William Mebarak, padre de Shakira, es tío de su papá, razón por la que las dos son primas.

La modelo no es la única familiar de la intérprete de Antología vinculada al mundo de los concursos de belleza. La ex Señorita Colombia Adriana Tarud, coronada en 2004, también comparte lazos de sangre con ambas barranquilleras.

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