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Así fue el madrugón de hinchas al cerro de Monserrate antes del partido Colombia vs. Ghana: buscan contrarrestar al “brujo ghanés”

El ciudadano Felipe Molina convocó el evento a través de redes sociales y se volvió viral por la cantidad de aficionados de la selección Colombia que llegaron antes del amanecer del jueves 2 de julio al centro de la capital

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Felipe y Valentina compartieron el video de la convocatoria en redes sociales el 1 de julio sin pensar que tendrían tanta recepción por parte de los demás aficionados de la Tricolor en Bogotá - créditos @lavalevelo/IG | @felipesendiri/IG

A solo un día del cruce entre Colombia y Ghana por dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá, un grupo de hinchas de la Tricolor madrugó el jueves 2 de julio de 2026 para reunirse en la entrada del sendero del cerro de Monserrate, en Bogotá, con un objetivo: ascender al famoso sitio turístico y predilecto para deportistas aficionados para unirse en oración.

El evento se convocó a través de Facebook el 1 de julio de 2026 gracias al ciudadano Felipe Molina, que junto a su pareja sentimental, Valentina, compartieron, además de la invitación, un video por medio de Instagram en el que señalaron que el fin de esta acción es contrarrestar los supuestos rezos por parte del “brujo ghanés”, como se le conoce en redes sociales a las presuntas acciones espirituales atribuidas a Nana Kwaku Bonsam.

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El grupo de seguidores colombianos espera que el poder de la oración ayude a que las acciones del hincha ghanés no influyan en el partido de dieciseisavos de final del viernes 3 de julio, programado para las 8:30 p.m. (hora colombiana) en Kansas City.

La cita se acordó para el jueves 2 de julio de 2026 desde las 6:00 en la mañana en la entrada del sendero, ubicado en la localidad de Santa Fe, en el centro de la capital colombiana.

crédito Facebook
El evento se convocó a través de Facebook - crédito Facebook

Para la noche del mismo miércoles, más 100 personas habían confirmado en Facebook que subirían a pie el cerro con ese objetivo.

El impulsor del encuentro se tomó en serio la figura de Bonsam, un curandero tradicional ghanés que ganó visibilidad durante el torneo por adjudicarse trabajos espirituales contra figuras como Harry Kane y Cristiano Ronaldo.

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El mensaje de la convocatoria dice: “Aferrémonos a lo que podamos para que gane nuestra selección. Ellos tiene al brujo, Lorenzo tiene a la Virgen Luján, a los Mamos de la Sierra y a todo un país que cree en la victoria”.

Y la respuesta fue masiva, porque desde antes de las 6:00 a. m. varios medios de comunicación reportaron la asistencia de decenas de ciudadanos con la camiseta de la Tricolor puesta, que iniciaron el ascensor con la fe intacta en que los dirigidos por Néstor Lorenzo ganarán el encuentro que otorgará el último boleto a octavos de final del torneo.

Con la camiseta puesta llegaron las hinchas de la selección Colombia a la entrada del cerro de Monserrate, en Bogotá, para apoyar con oraciones a la selección Colombia - crédito captura de pantalla CityTv/YouTube
Con la camiseta puesta llegaron las hinchas de la selección Colombia a la entrada del cerro de Monserrate, en Bogotá, para apoyar con oraciones a la selección Colombia - crédito captura de pantalla CityTv/YouTube

Una de las aficionadas que conversó con Arriba Bogotá, y aseguró que no le tiene miedo al “brujo ghanés”. “No, para nada, tenemos fe y por eso vamos a subir, que vamos a ganar nada”, contó la mujer.

Otra de las jóvenes que llegó junto a la señora luciendo la casaca amarilla de la Tricolor afirmó que sí cree en el poder de la oración para que no influyan los presuntos rezos del hincha africano. “Sí, eso ayuda. Primero la fe y nuestra selección”, dijo la hincha.

Por su parte, la otra mujer que llegó junto a ellas dos, le contó a la periodista de Citytv que se enteró de la convocatoria a través de redes sociales y medios de comunicación. “Todos tenemos la fe puesta en nuestra selección y en Dios para ganar mañana”, contó la tercera aficionada.

Los hinchas colombianos se unieron en oración en la basílica del Señor caído de Monserrate - crédito @JuanjoseMant/X
Los hinchas colombianos se unieron en oración en la basílica del Señor caído de Monserrate - crédito @JuanjoseMant/X

El partido se jugará en Estados Unidos, pero la movilización simbólica en el centro de Bogotá se hizo viral en redes sociales, a un punto que Felipe no dimensionó, y que celebró junto a los demás aficionados que le siguieron la idea y subieron el cerro para terminar con una plegaria en la Basílica del Señor caído de Monserrate.

El episodio de Harry Kane y su partido vs. Ghana

Molina concedió más entrevistas a los medios de comunicación que llegaron al comienzo del trayecto.

Sobre el origen del evento, y que de paso provocó que el hincha ghanés ganara popularidad en el Mundial 2026, el hincha colombiano se refirió al empate sin goles entre la selección africana y los ingleses en la segunda fecha del grupo L, y en la que Kane desperdició una clara oportunidad frente al arco, que se alimentó luego de que Nana Kwaku Bonsam afirmó haberle hecho un rezo al ariete para que no marcara.

El curandero se convirtió en el hincha más famoso de Ghana durante el Mundial 2026 - crédito @nanakwakubonsam/IG
El curandero se convirtió en el hincha más famoso de Ghana durante el Mundial 2026 - crédito @nanakwakubonsam/IG

“Esto empezó como un chiste en realidad con mis dos mejores amigos y se hizo viral. Básicamente, esta convocatoria la creamos porque desde que empezó el Mundial hemos estado siguiendo todos los equipos, todos los partidos. Vimos lo que pasó con Ghana y Harry Kane, y no hizo gol en ese partido justamente”, explicó Molina a Mañana express.

Por lo anterior, el hincha de la Tricolor agregó: “Y dijimos como: ‘No, no, no, no podemos dejar a la selección sola’. Entonces vamos a apoyarlos, vamos a manifestarnos. Y vamos a poner nuestro granito de arena como hinchas aquí desde Colombia”, cerró Molina, mientras de fondo varios de los ciudadanos que atendieron su llamado gritaban cantos de apoyo a la selección en la previa del partido.

Los aficionados que ascendieron a pie el cerro de Monserrate lograron ver el nevado del Tolima debido a que la mañana del jueves 2 de julio el cielo se despejó minutos después de las 6:00 a. m. - crédito @LeagueOfi/X
Los aficionados que ascendieron a pie el cerro de Monserrate lograron ver el nevado del Tolima debido a que la mañana del jueves 2 de julio el cielo se despejó minutos después de las 6:00 a. m. - crédito @LeagueOfi/X

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