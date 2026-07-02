Álvaro Uribe criticó la gestión laboral de Gustavo Petro y alertó sobre incremento en contratos públicos: “Presenta desempleo engañoso”

Álvaro Uribe Vélez cuestionó cifras de desempleo y acusó al Gobierno Petro de maquillar datos - crédito Colprensa - Iván Valencia/AP

El expresidente Álvaro Uribe Vélez criticó las cifras de desempleo divulgadas por el gobierno de Gustavo Petro, calificando como “engañoso” el dato oficial de 8,8%.

Según el exmandatario, la administración actual presenta un panorama laboral que no refleja la realidad del país, mientras el sector privado experimenta una contracción significativa.

En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de X, Uribe sostuvo que “la empresa privada ha liquidado empleos en lugar de crearlos”, señalando sectores como la industria, el agro, los hoteles y los restaurantes entre los más afectados por la pérdida de puestos de trabajo.

El exjefe de Estado también se refirió al aumento en la contratación estatal, afirmando que el sector público “el último año vinculó a 405 mil personas”, lo que, en su opinión, incrementa la burocracia. Para Uribe, este fenómeno incluye la creación de “más embajadas y consulados innecesarios”.

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Álvaro Uribe Vélez cuestionó contratación excesiva en el sector público durante la gestión de Gustavo Petro - crédito @AlvaroUribeVel/X

El exmandatario advirtió que el reporte oficial omite factores estructurales que inciden en el mercado laboral. Subrayó que “no han regresado al país 1,7 millones de personas que salieron en este periodo” y que tampoco buscan empleo “80 mil jóvenes salidos por año”.

De acuerdo con el exmandatario, el Gobierno estaría presentando datos favorables sin considerar el impacto de la migración y la falta de oportunidades para las nuevas generaciones.

Álvaro Uribe Vélez cuestionó cifras económicas del Gobierno Petro y advirtió sobre caída de inversión extranjera

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una serie de críticas al Gobierno de Gustavo Petro por medio de su cuenta oficial de X, enfocando sus cuestionamientos en los resultados económicos más recientes.

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Uribe se refirió a la caída de la inversión extranjera directa (IED), el comportamiento de la pobreza y el manejo de la inflación, argumentando que los indicadores oficiales proyectan una situación mejor de la que realmente enfrenta el país.

En uno de sus mensajes, el exmandatario afirmó que la actual administración “se ufana de la inversión extranjera”, pero advirtió que “tras la pandemia de 2020, Colombia tuvo una recuperación notable de la IED, Gbno Duque”.

Álvaro Uribe Vélez advirtió sobre caída histórica de la inversión extranjera - crédito @AlvaroUribeVel/X

Según Uribe, la tendencia se revirtió en los últimos dos años, con caídas consecutivas a doble dígito: “-19,2% en 2024 y -14,1% en 2025”.

El líder político atribuyó este retroceso a una mayor percepción de riesgo y a la pérdida de confianza entre los inversionistas. Además, detalló que “en lo corrido del año a mayo, la IED sumó US$3.679 millones, su nivel más bajo desde 2021 y una contracción anual del 11%”. Añadió que la inversión total disminuyó de “19,1% a 16,1%”, lo que, a su juicio, refleja dificultades en el entorno económico.

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En otro trino, Uribe cuestionó la manera en que el Gobierno compara los actuales índices de pobreza con los registrados durante la pandemia.

Álvaro Uribe Vélez cuestionó reducción de la pobreza bajo el Gobierno Petro - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Gobierno Petro compara pobreza con cifra anterior elevada por pandemia. En la post pandemia el mundo la ha reducido”, expresó.

El exmandatario señaló que el consumo derivado de actividades ilícitas, como el narcotráfico y la minería criminal, junto con el “gasto público excesivo y más de 400 mil empleos estatales”, han influido en la dinámica social y económica.

Uribe afirmó que el incremento del salario mínimo también ha tenido efectos en el mercado laboral y consideró que la situación resulta “insostenible por déficit, deuda y parálisis por asfixia del sector privado”.

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Álvaro Uribe Vélez criticó manejo de la inflación en el Gobierno Petro - crédito @AlvaroUribeVel/X

Sobre la inflación, Uribe criticó los parámetros utilizados por el Gobierno para medir el éxito en la reducción de precios. “Gobierno Petro compara inflación de julio 2022, 10,21%, efectos pandemia, invasión rusa a Ucrania, con mayo de este año, 5,84%”, indicó.

El expresidente advirtió que la cifra proyectada para el cierre de año se sitúa en 6,5%, lejos del objetivo del 3% que, según él, debería ser la meta. Uribe atribuyó la diferencia al “derroche y corrupción” y sostuvo que el Ejecutivo ignora los factores que han impedido una recuperación más acelerada.

Estas declaraciones reavivaron la controversia política sobre la situación económica de Colombia, en un contexto donde la administración de Petro sostiene que los indicadores reflejan avances en la recuperación y la equidad.

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