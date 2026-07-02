Colombia

Juanda Caribe y Mariana Zapata protagonizaron un apasionado beso con el que habrían oficializado su relación: quedó en video

Después de su participación en ‘La casa de los famosos Colombia 2026′, el cantante y la empresaria paisa quedaron en el centro de rumores sobre una posible relación. Las versiones cobraron fuerza tras la difusión de un video reciente en redes sociales

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El reciente encuentro de los exconcursantes de La casa de los famosos Colombia 2026 ante sus seguidores en Barranquilla generó una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales, especialmente por la cercanía que exhibieron - crédito @wismerM/ X

En medio de la expectativa generada por el estreno musical de Juanda Caribe, un video difundido en redes sociales exhibió a Juanda Caribe y Mariana Zapata compartiendo un beso en público durante un evento en Barranquilla, lo que reavivó los rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos.

El momento se produjo poco más de un mes después del final de La casa de los famosos Colombia 2026, reality show en el que la cercanía entre los dos generó múltiples comentarios y polémicas tanto dentro como fuera del programa.

El encuentro que encendió nuevamente los rumores tuvo lugar durante el lanzamiento de la canción Lo Revivimos, donde Mariana Zapata es la protagonista del video musical.

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Los dos exconcursantes se presentaron juntos ante sus seguidores y, tras los insistentes pedidos del público, accedieron a besarse frente a las cámaras. Durante la intervención, Mariana Zapata tomó el micrófono para agradecer el apoyo recibido y, visiblemente emocionada, declaró: “Te amo, Juanda”, provocando la ovación de los asistentes. Juanda Caribe respondió con un abrazo antes de corresponder al beso solicitado por los presentes.

Rumores de relación crecen tras el beso entre Juanda Caribe y Mariana Zapata ante sus seguidores - crédito cortesía Canal RCN - @wismerM/ X
Rumores de relación crecen tras el beso entre Juanda Caribe y Mariana Zapata ante sus seguidores - crédito cortesía Canal RCN - @wismerM/ X

“Pero ella nunca fue moza y así“, ”Mariana esperaba un beso romántico y viene Juanda con su beso áspero", “spoiler, no duran 6 meses”, “Cómo desveo esto”, “La yo nunca”, “pero Mariana dijo que ella NUNCA, no entiendo”, “las mozas son lo peor”, (Sic), dicen los internautas.

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La relación entre ambos ha sido objeto de atención mediática desde su participación en el reality, donde construyeron una amistad cercana que traspasó la pantalla. Durante el programa, Juanda Caribe mantenía una relación con Sheila Gándara, madre de su hija Victoria. La proximidad entre Juanda y Mariana desencadenó críticas en redes sociales y generó debates entre seguidores y detractores. Tras su salida del programa, Juanda Caribe confirmó su soltería y sostuvo una conversación directa con Sheila Gándara para aclarar su situación.

En paralelo, Sheila Gándara hizo públicas sus impresiones sobre el final de su vínculo con Juanda Caribe y expresó que, aunque el cariño permanece por lo compartido, la relación estaba terminada. El ambiente digital se llenó de especulaciones y versiones cruzadas, incluyendo declaraciones de allegados que aseguraron que la canción de Juanda habría estado originalmente pensada para Sheila y que, tras la ruptura, la producción del videoclip cambió de rumbo, eligiendo a Mariana como su protagonista.

Juanda Caribe se afianza como uno de los finalistas más populares gracias a su humor y cercanía, respaldado por una comunidad activa que impulsa su presencia en redes sociales durante la recta final del reality - crédito Cortesía Canal RCN
Tras su salida del programa, Juanda Caribe confirmó su soltería y aclaró su situación sentimental con Sheila Gándara, madre de su hija Victoria - crédito Cortesía Canal RCN

El lanzamiento del video y la presentación pública del beso no solo generaron tendencia, sino que también reavivaron la conversación sobre los vínculos surgidos en el reality y la presión que enfrentan sus protagonistas por parte de la audiencia. El evento sirvió como plataforma para que los seguidores de ambos manifestaran su apoyo o desaprobación, y dejó en evidencia la influencia de las redes sociales sobre la vida privada de los participantes de programas televisivos.

Al margen de la celebración, otros exconcursantes de La casa de los famosos Colombia 2026 también se sumaron a la polémica. Campanita, quien participó en el reality, manifestó su inconformidad en una transmisión en vivo por no haber sido invitado a participar en el videoclip de Juanda Caribe, pese a que, según él, formaba parte del denominado “Team Blue”. Al respecto, declaró: “Me están diciendo que por qué no estoy apoyando, que soy un mal amigo. Les estoy respondiendo que no fui porque no recibí una invitación, una notificación. Si se suponía que yo era del Team Blue”.

El gesto de Juanda Caribe con Campanita que conmovió a los televidentes en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN
Otros participantes de La casa de los famosos Colombia 2026, como Campanita, también manifestaron sus opiniones sobre el evento y su exclusión del videoclip - crédito cortesía RCN

El reclamo de Campanita se sumó a la oleada de reacciones alrededor del evento, amplificando el eco mediático. En la misma transmisión, se refirió a la decisión de Juanda Caribe de elegir a Mariana como modelo del video, lo que interpretó como una exclusión deliberada.

El video fue grabado en Santa Marta mientras otros integrantes del reality participaban en actividades paralelas, lo que alimentó aún más los comentarios en redes sobre los vínculos y distancias entre los exconcursantes.

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