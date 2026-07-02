Colombia

Defensores de la Patria radicó solicitud al CNE para obtener su personería jurídica tras victoria de Abelardo de la Espriella: ya asignaron magistrado

El organismo electoral tiene un plazo máximo de 30 días para responder el trámite, que exige el respaldo de al menos seis magistrados, mientras se revisa si el colectivo cumple los requisitos constitucionales y legales vigentes

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Defensores de la Patria presentó ante el CNE una solicitud formal para obtener la personería jurídica tras la victoria presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Iván Valencia/AP
Defensores de la Patria presentó ante el CNE una solicitud formal para obtener la personería jurídica tras la victoria presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Iván Valencia/AP

Tras la reñida victoria de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial el 21 de junio de 2026, el movimiento político del jefe de Estado electo intentará posicionarse políticamente.

De hecho, según información conocida en la mañana del jueves 2 de julio, a las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE) llegó una solicitud formal para el reconocimiento de la personería jurídica del movimiento Defensores de la Patria.

El trámite surge después de que este grupo, liderado por Abelardo de la Espriella, resultara clave para su llegada a la Presidencia de Colombia. Según el acta de reparto fechada el 1° de julio y revelada por El Espectador, el expediente se asignó al despacho del magistrado Alfonso Campo, quien ocupa además la vicepresidencia del órgano electoral.

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Tras la radicación del documento, el proceso de validación apenas comienza. Ahora, el magistrado Campo debe analizar los documentos presentados y, tras su revisión, proponer ante la sala plena del CNE si se acepta o se niega la solicitud. Para que Defensores de la Patria obtenga la personería jurídica, se requerirá el visto bueno de al menos seis magistrados en la votación interna del organismo.

Qué implica el reconocimiento de la personería jurídica

El expediente sobre la personería jurídica de Defensores de la Patria fue asignado al magistrado Alfonso Campo, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral - crédito Carlos Ortega/EFE
El expediente sobre la personería jurídica de Defensores de la Patria fue asignado al magistrado Alfonso Campo, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral - crédito Carlos Ortega/EFE

Obtener la personería jurídica le permitiría al movimiento operar como partido político, con derechos y obligaciones plenos ante la ley. La solicitud entregada al CNE incluye los estatutos, el acta de fundación, la lista de afiliados con los directivos designados y el documento de plataforma política que describe la filosofía, los principios y los programas del grupo.

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Según la Constitución, para recibir la personería jurídica, un movimiento ciudadano debe haber alcanzado una votación no menor al 3% de los votos válidos en las elecciones para Cámara de Representantes o Senado. Solo los grupos con representación en el Legislativo pueden acceder a este derecho, detalla el artículo 108.

El CNE dispone de un plazo máximo de 30 días hábiles para dar respuesta a la solicitud. La Registraduría ha aclarado que “el trámite de reconocimiento de personería jurídica no tiene ningún costo”.

“El CNE dispone de 30 días hábiles, después de presentada la solicitud, para efectuar el trámite de reconocimiento de personería jurídica y dicho trámite no tienen ningún costo”, señala la Registraduría Nacional en su reglamento.

Contexto político y precedentes

El CNE debe revisar los documentos de Defensores de la Patria y la sala plena necesita al menos seis votos para aprobar la personería jurídica - crédito Charlie Cordero/Reuters
El CNE debe revisar los documentos de Defensores de la Patria y la sala plena necesita al menos seis votos para aprobar la personería jurídica - crédito Charlie Cordero/Reuters

La llegada de Defensores de la Patria como actor político se da en medio de las tensiones del empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el equipo de De la Espriella. El avance de este trámite podría marcar un cambio en el panorama partidista del país.

Si la solicitud prospera, sería apenas la segunda vez en el siglo que un movimiento ciudadano logra la victoria presidencial. La única experiencia previa corresponde al triunfo de Álvaro Uribe en 2002, un hecho que marcó la política contemporánea colombiana.

La principal incógnita es si Defensores de la Patria cumple con los requisitos legales, especialmente en lo relativo a la representación en el Congreso. Aunque De la Espriella presentó cerca de cinco millones de firmas para avalar su candidatura por este grupo, la lista al Legislativo fue registrada por el partido Salvación Nacional, no por Defensores de la Patria.

La personería jurídica permitiría a Defensores de la Patria operar como partido político con derechos y obligaciones ante la ley en Colombia - crédito Charlie Cordero/Reuters
La personería jurídica permitiría a Defensores de la Patria operar como partido político con derechos y obligaciones ante la ley en Colombia - crédito Charlie Cordero/Reuters

En las recientes elecciones legislativas, Salvación Nacional obtuvo tres curules firmes en el Senado y una en la Cámara, mientras otra senaduría sigue en disputa. Este dato complica el panorama para el movimiento de De la Espriella, pues la ley exige representación propia para acceder a la personería jurídica.

Entretanto, el nuevo presidente electo no se ha referido a la más reciente petición y ha concentrado sus esfuerzos en el empalme con el gobierno Petro que entregará el poder el próximo 7 de agosto.

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