Gobierno Petro le pidió ayuda a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

El ministro de Defensa pidió mayor cooperación internacional de la ONU - crédito Ministerio de Defensa

El Gobierno de Colombia, a través del ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, acudió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para fortalecer la cooperación internacional y combatir con mayor eficiencia el uso ilícito de drones y reforzar el control sobre redes sociales en la lucha contra los grupos terroristas en Colombia.

El planteamiento fue realizado por el ministro Sánchez durante una reunión bilateral con Alexandre Zouev, subsecretario General Adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, en la sede de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, durante el 1 de julio de 2026.

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De acuerdo con información oficial, el jefe de la cartera detalló que el empleo de drones para actividades delictivas y terroristas constituye uno de los principales desafíos de seguridad en el país, y una “amenaza transnacional”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló en una conferencia de la ONU, y aseguró que los grupos terroristas, en Colombia, son una "amenaza trasnacional" - crédito @mindefensa/X

El alto funcionario explicó en la reunión que estos dispositivos han sido empleados para transportar cargas ilegales y perpetrar ataques, y su fácil manejo ha resultado en el incremento y mayor complejidad de las amenazas híbridas en el plano internacional.

Según el jefe de la Defensa nacional, desde Colombia se propuso el fortalecimiento de arquitecturas legales y directrices internacionales para combatir este fenómeno, pero es pertinente el soporte de organismos internacionales.

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En ese sentido, durante el encuentro, Zouev reconoció el trabajo de las autoridades colombianas en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado y reiteró el respaldo de la organización a los esfuerzos del país en la contención de amenazas como el narcotráfico y la minería ilegal.

Aseguró que, en consecuencia, “la ONU continuará apoyando a Colombia en la lucha contra la criminalidad transnacional”.

El alto funcionario alegó que las redes sociales son un instrumento de los grupos terroristas en el país - crédito @mindefensa/X

De hecho, en la escena nacional se conoció que en la Alcaldía de Segovia, Antioquia, se activó un plan de atención humanitaria tras el desplazamiento de 122 personas por combates entre grupos armados ilegales en la vereda El Río, en límites entre Remedios y Segovia, en el Nordeste antioqueño.

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Campesinos que salieron de la vereda aseguraron que durante los enfrentamientos se usaron drones para lanzar explosivos que provocaron detonaciones y el desplazamiento de la totalidad del caserío, de acuerdo con el reporte publicado por El Colombiano.

Entre los afectados hay cerca de 45 menores de edad, dos mujeres gestantes y 37 adultos mayores. Cuatro familias, integradas por 16 personas, requirieron alojamiento temporal; el resto se refugió en casas de familiares y conocidos.

La lucha contra el uso de redes sociales como herramienta de los grupos terroristas

En el encuentro se abordó también la preocupación por el uso indebido de redes sociales y plataformas digitales por parte de los grupos armados.

En ese punto, el ministro Sánchez instó a la ONU a promover acciones globales para impedir que estos espacios sean explotados con fines criminales, desde la propagación de mensajes de pánico hasta el reclutamiento forzado de menores.

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El funcionario destacó la participación activa de la fuerza pública colombiana en iniciativas multilaterales como el programa CT Tech+, centrado en ciberseguridad y terrorismo, impulsado por la ONU e Interpol.

En Colombia ya se registró su primer ataque con enjambre de drones armados contra tropas del Ejército Nacional en Timba, Valle del Cauca - crédito Visuales IA

Estas acciones incluyen capacitaciones y cooperación técnica para evitar que grupos extremistas utilicen tecnologías emergentes y plataformas en línea con fines ilícitos.

Zouev recordó que años atrás se realizaron en Colombia encuentros en los que se establecieron directrices y doctrinas que la ONU sigue aplicando en distintos contextos, incluso, en otros países. Además, como parte de los resultados del encuentro, el subsecretario anunció su intención de visitar Colombia para reforzar la colaboración bilateral.

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El intercambio concluyó con la entrega de presentes protocolarios y un apretón de manos entre Sánchez Suárez y Zouev, acto que, según el ministro de Defensa, simbolizó el compromiso conjunto en favor de la seguridad continental.