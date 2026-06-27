Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

El soldado profesional Duván Eduardo Saurith Castro murió en medio de combates que se presentaron en la vereda La Balsita, municipio de Dabeiba, Antioquia - crédito Ejército Nacional de Colombia / Facebook

Un caso que se conoció el 25 de junio de 2026 tras el comunicado oficial emitido por parte del Ejército Nacional de Colombia, y a raíz de la muerte del soldado profesional Duván Eduardo Saurith Castro en medio de combates contra presuntos miembros de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo en área rural del municipio de Dabeiba, Antioquia, provocó la reacción por parte del grupo armado ilegal, que se autodenomina como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Los hechos se reportaron durante la tarde del miércoles 24 de junio según lo que reza en el documento oficial y en el que se precisó que el soldado fallecido pertenecía al Batallón de Ingenieros No. 17, según lo que se confirmó desde la Décima Séptima Brigada, unidad orgánica de la Séptima División del Ejército.

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Los uniformados “sostuvieron combates en la vereda La Balsita”, detalla el comunicado, en el que se añadió que el soldado Saurith “en medio del combate fue impactado con un disparo”, y alcanzó a recibir “atención inmediata por parte de enfermeros de combate, sin embargo, lamentablemente falleció a causa de la gravedad de sus heridas”.

Por todo lo anterior, desde el comando se expresaron las condolencias a la familia del militar, y confirmó que “dispuso de un equipo interdisciplinario”, puntualizó el documento.

El comunicado del Ejército se difundió el 25 de junio de 2026 - crédito Ejército Nacional de Colombia

“El Ejército Nacional continuará adelantando operaciones ofensivas en contra de los grupos armados organizados que delinquen en la región, con el objetivo de ubicar a los responsables de este hecho y neutralizar su accionar criminal, contribuyendo a la seguridad y tranquilidad de los habitantes” finaliza el documento que compartió la institución en su versión oficial a Infobae Colombia.

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Sin embargo, y por todo lo anterior, a través de otro comunicado que se difundió en la red social X la tarde del viernes 26 de junio de 2026, el Clan del Golfo describió en el documento que los hechos no habrían ocurrido de esa forma.

“El soldado Saurith Castro murió como consecuencia de un disparo que le ocasionó otro soldado, en las instalaciones militares en donde se encontraban”, señala el mensaje adjunto al documento que se replicó desde la cuenta Gaitanistas por el pueblo (@soygaitanista).

El comunicado de réplica del EGC al Ejército se publicó la tarde del viernes 26 de junio de 2026 - crédito @soygaitanista/X

“Esa noticia del Ejército Nacional no tiene ninguna veracidad. Nunca hubo tal combate. Según hemos podido investigar, el soldado Saurith Castro murió como consecuencia de un disparo que le ocasionó otro soldado, en las instalaciones militares en donde se encontraban”, detalla el segundo punto del comunicado que respondió a los hechos que la institución señaló.

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Según lo que se buscaría con este informe, precisó el documento del Clan del Golfo, es que el “adjudicar este lamentable deceso a inexistentes enfrentamientos con el EGC tiene como objetivo encubrir los hechos para que no se investigue porque se presentan, se castigue a los verdaderos responsables y se tomen las medidas para prevenirlos”.

El comunicado del Clan del Golfo también apuntó contra el trabajo periodístico de Norbey Valle David - crédito @soygaitanista/X

Los señalamientos del Clan del Golfo al periodista Norbey Valle David

Uno de los puntos más delicados del comunicado emitido por el Clan del Golfo fueron los señalamientos sobre el periodista de Caracol Radio Norbey Valle David, y que, en palabras del documento, “publica con frecuencia videos utilizando la plataforma TikTok, en donde sindica al Ejército Gaitanista de Colombia de una cantidad de hechos completamente falsos”.

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La acusación en contra del comunicador, que ya ha generado rechazo desde varios sectores en grupos de periodistas, vino acompañada de una precisión, en la que el EGC señala que “una prensa libre, imparcial y veraz es un pilar insustituible de una democracia”.

“Sin embargo, cuando se acude a la noticia falsa, al chisme, al rumor para ganar notoriedad, se está atentando contra el derecho que tiene la ciudadanía a recibir información real de lo que acontece en sus territorios”, agrega el documento del grupo armado ilegal, que llegó al punto de pedirle a la ciudadanía en el departamento de Antioquia que “contrasten cualquier noticia que publique el señor Valle”, y con ello se ha generado temor por posibles represalias sobre el comunicador.

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Frente a este escenario, en el documento se aseguró que “esta alerta no debe ser interpretada como una amenaza para este periodista, porque el mismo se ha encargado de desprestigiar su buen nombre profesional”, situación que enciende las alarmas luego de lo que fue el crimen del periodista Mateo Pérez Rueda, asesinado el 7 de mayo de 2026 por hombres del frente 36 de las disidencias de las Farc de alias Calarcá, cuando adelantaba una investigación en el municipio de Briceño.