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El delantero colombiano Luis Suárez habló de lo que será el partido contra Ghana: “Como si fueran los últimos minutos de tu carrera”

El goleador del Sporting de Lisboa habló en la previa del juego que se disputará en Kansas sobre el equipo dirigido por Carlos Queiroz, y lo que conocen del cuadro de los “Black Stars”

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Luis Javier Suárez explicó la importancia del juego ante el equipo ghanés en Kansas por los dieciseisavos de final del Mundial 2026-crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía REUTERS
Luis Javier Suárez explicó la importancia del juego ante el equipo ghanés en Kansas por los dieciseisavos de final del Mundial 2026-crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía REUTERS

El 3 de julio de 2026, Colombia y Ghana se medirán por los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en Kansas, a partir de las 8:30 p. m. (hora colombiana).

El cuadro “Cafetero” viene de quedar como líder en el grupo K, con 7 puntos, mientras que Ghana llega como uno de los mejores terceros clasificados de la Copa del Mundo, situación que le permitió clasificar dentro de las 32 mejores selecciones del torneo.

En la previa del partido, Luis Javier Suárez habló con la FIFA sobre lo que será el juego ante el cuadro dirigido por Carlos Queiroz, explicando que la Tricolor dará todo por conseguir el paso a los octavos de final.

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Luis Javier Suárez y Cristiano Ronaldo tras el partido entre Colombia y Portugal en Miami-crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía REUTERS
Luis Javier Suárez y Cristiano Ronaldo tras el partido entre Colombia y Portugal en Miami-crédito Sam Navarro/IMAGN IMAGES vía REUTERS

Suárez explicó a la FIFA que desde la fase de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comienza la verdadera competencia, y que los 26 jugadores de la selección Colombia buscarán dar lo mejor para el partido ante Ghana:

“Yo creo que ahora viene lo más importante. Cualquier mínimo error te deja fuera del Mundial, a pesar de que los tres partidos anteriores lo hayas hecho bien. Ahora mismo es enfocarse en el próximo partido que es Ghana, no pensar más allá, vivir ese minuto a minuto como si fueran los últimos minutos de tu carrera deportiva, de tu vida. Dejarlo todo en la cancha y que se lleve el nombre de Colombia y que nuestra bandera se enaltezca", explicó.

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Por otra parte, el goleador del Sporting de Lisboa analizó el estilo de juego de los “Black Stars” (apodo de la selección de Ghana), destacando sus virtudes desde la labor de defensa, y explicó que espera que el juego ante el equipo de Carlos Queiroz sea similar a los partidos que tuvieron en la fase de grupos:

“Ghana tiene su estilo de juego de replegarse mucho a la parte de atrás. Tiene jugadores muy rápidos en la parte de arriba, en su transición de defensa a ataque lo hacen muy bueno. Pero llevamos dos partidos ya en esa fase de grupo contra Uzbekistán y contra Congo, que fueron partidos muy parecidos. Tuvimos la paciencia, creamos ocasiones de gol a pesar de que ellos estaban muy bajos, cerca a su medio arco. Son partidos de paciencia, de estar tranquilo y aprovechar cada ocasión de gol", analizó.

Más conceptos de Luis Javier Suárez: el debut con la Tricolor y la sorpresa en el Mundial 2026

Luis Javier Suárez aún no marca con la selección Colombia en el Mundial 2026-crédito Paul Childs/REUTERS
Luis Javier Suárez aún no marca con la selección Colombia en el Mundial 2026-crédito Paul Childs/REUTERS

Al ser consultado sobre el mejor recuerdo que tiene con el cuadro “Cafetero”, el delantero del Sporting de Lisboa explicó que el debut mundialista en el estadio Azteca ante Uzbekistán ha sido lo mejor que ha vivido con Colombia a nivel deportivo:

“Mi mejor recuerdo hasta ahora con la Selección es el debut en un Mundial. Marcar con la Selección es una sensación única y más cuando fueron los primeros goles. Pero como te decía antes, estar aquí lo supera todo. Y a pesar de estar minutos sin hacer gol, ese gol en Ciudad de México fue espectacular", expresó.

Además resaltó que más allá de la competencia en la posición de ataque, el trabajo con Luis Díaz y Jhon Córdoba es lo más destacable para que Colombia logre llegar a grandes cosas en el Mundial 2026.

“Creo que más allá del gol, en mi posición estos partidos han sido de mucho trabajo para liberar ciertos espacios para los compañeros. Se me ha aprovechado muy bien, no solo mi trabajo sino el de Jhon y de Luis Díaz. Más allá del gol, los tres tenemos ganas de ayudar a la Selección con goles, pero en este momento nos está tocando una faceta distinta de ayudar en diferentes zonas del campo. También hay que estar orgulloso por ese trabajo”, dijo.

Luis Javier Suárez habló sobre las sorpresas que le han dejado el Mundial de 2026-crédito Raquel Cunha/REUTERS
Luis Javier Suárez habló sobre las sorpresas que le han dejado el Mundial de 2026-crédito Raquel Cunha/REUTERS

Finalmente, Suárez detalló las sorpresas que se han presentado en el Mundial es un detalle que no lo pasa por alto, recordando que este es el prime que disputa con la selección Colombia:

“¿Qué me ha sorprendido de este mundial? Yo creo que todo. Hablábamos con los que ya han jugado un mundial y nos decían que dos días, un día antes del partido ya se respira otro ambiente y así lo sentimos. Una vez que aterrizamos en Ciudad de México comenzaba ese nerviosismo, esas ganas de jugar, el ambiente fuera de nuestro hotel con nuestros paisanos apoyándonos en cada momento. Y una vez, cantando ese himno tan hermoso que tenemos nosotros dentro del estadio, fue lo que me pasó a mí. Creo que le pasó a muchos colombianos, no solo en el estadio, sino en todo el mundo donde se encuentre, que te da una emoción muy grande y esto va a seguir igual en los próximos años", añadió.

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