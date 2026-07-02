Este sería el nuevo dueño de Millonarios si se concreta la compra: un empresario extranjero asumiría el control del club en el nuevo proyecto

La posible venta de Millonarios continúa en etapa preliminar. Aunque existe una oferta por el paquete accionario mayoritario, la negociación aún no se ha concretado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La posible venta de Millonarios FC entró en una nueva fase tras la confirmación de que existe una oferta formal para adquirir el paquete accionario mayoritario del club. Aunque la negociación todavía está lejos de concluir, ya comenzó a tomar fuerza el nombre de quien encabezaría el proyecto deportivo e institucional en caso de que la operación llegue a buen término: el empresario portugués Hugo Varela.

La transacción, que según distintas versiones del entorno del fútbol colombiano estaría valorada entre 70 y 80 millones de dólares, contempla la adquisición del 86% de las acciones que hoy controla Amber Capital, el fondo de inversión que desde 2011 administra a la institución bogotana. Sin embargo, la dirigencia del club ha insistido en que, por ahora, solo existe una oferta y no un acuerdo definitivo.

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El primero en confirmar ese escenario fue Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva de Millonarios y representante de Amber Capital en Colombia. En declaraciones a Blu Radio desmintió que la venta estuviera cerrada, aunque reconoció que sí existe un interesado en comprar el paquete mayoritario.

“Hay una oferta, efectivamente, pero las ha habido en el pasado. Es diferente tener una oferta a que haya un negocio cerrado. Millonarios en este momento no ha sido vendido”, afirmó el directivo.

Hugo Varela, empresario deportivo portugués, es señalado como el hombre que asumiría el manejo de Millonarios en representación del grupo inversionista interesado en adquirir el club - crédito The Wellness Universe

Sus palabras marcaron un punto de partida para entender el momento que vive el club. La posibilidad de un cambio de propietarios es real, pero todavía debe superar una serie de etapas financieras y jurídicas antes de convertirse en una operación definitiva.

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Según reveló el periodista Alejandro Pino Calad, la oferta estaría dirigida al paquete accionario controlado por Amber Capital y habría llegado directamente a Joseph Oughourlian, presidente del fondo de inversión, quien tendría la última palabra sobre una eventual venta.

Hugo Varela, el nombre que aparece detrás de la operación

Mientras la negociación avanza con discreción, comenzó a conocerse quién sería el hombre encargado de liderar el nuevo proyecto si la compra prospera.

El periodista Carlos Antonio Vélez aseguró inicialmente en su cuenta de X que una fuente cercana al negocio le informó que Hugo Varela “en 30 días asumiría (no está confirmado) el manejo del club representando los intereses de los nuevos dueños”.

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Posteriormente, durante el programa Planeta Fútbol, amplió esa información y explicó que el empresario portugués sería el representante del grupo inversionista extranjero interesado en quedarse con Millonarios. Incluso señaló que, de acuerdo con la información recibida, no habría empresarios colombianos dentro del grupo comprador.

Aunque el nombre resulta poco conocido para gran parte de la afición colombiana, Varela acumula una extensa trayectoria dentro de la industria del fútbol internacional.

El periodista Carlos Antonio Vélez aseguró que Hugo Varela asumiría el manejo de Millonarios en representación del grupo inversionista interesado en el club, aunque aclaró que la información aún no está confirmada - crédito Carlos Antonio Vélez/X

Nacido en Oporto, inició su carrera como futbolista profesional antes de dedicarse al negocio deportivo. Durante los últimos 18 años ha trabajado en procesos de adquisición de clubes, estructuración de inversiones, representación de jugadores, negociación de contratos y gestión deportiva.

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De acuerdo con la información divulgada por Deportes RCN, ha participado en cientos de transferencias internacionales y ha desarrollado proyectos relacionados con la expansión comercial del fútbol en diferentes mercados.

Su experiencia también incluye la organización de partidos amistosos y eventos para clubes de primer nivel europeo como Benfica, Sporting de Lisboa, Real Madrid, Barcelona, AEK de Atenas, además de equipos como Toronto FC y Grêmio.

Fuera de Europa también ha desarrollado proyectos importantes. En 2005 organizó en India una conferencia sobre mercadeo deportivo y desarrollo del fútbol juvenil y, un año después, participó en la implementación del programa de escuelas internacionales del Benfica en Estados Unidos.

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A ello se suma experiencia como agente FIFA, conocimientos en psicología del deporte, organización de torneos y una red de contactos construida en más de 30 países, además del dominio de portugués, español, inglés y francés.

El grupo inversionista que estaría detrás

El nombre de Hugo Varela también está asociado a GACP Sports, la división deportiva de General American Capital Partners, un fondo de capital privado con sede en Miami especializado en inversiones dentro de la industria del deporte y los medios de comunicación.

: Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva de Millonarios, confirmó que existe una oferta para adquirir el club, pero enfatizó que la negociación aún no se ha cerrado y que la institución sigue bajo el control de Amber Capital - crédito Millonarios FC

En los últimos años esa organización ha protagonizado operaciones relevantes en el fútbol europeo. Entre ellas sobresalen la adquisición del histórico Girondins de Bordeaux, en Francia, así como la compra de Soccerex Ltd., empresa reconocida por organizar uno de los principales congresos de negocios del fútbol mundial.

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El grupo también ha participado en inversiones relacionadas con propiedades deportivas como Spartan Race Brasil y MultiRace LLC, lo que evidencia una estrategia de diversificación dentro del negocio del deporte.

La trayectoria de Varela dentro de ese ecosistema ha estado ligada a procesos de compra de clubes, búsqueda de inversionistas, negociación de patrocinios y desarrollo de proyectos deportivos internacionales.

La venta aún depende de una revisión financiera

Pese al interés existente, la operación todavía se encuentra en una etapa inicial.

Serpa explicó que antes de cualquier acuerdo debe realizarse un proceso de due diligence, una auditoría integral mediante la cual el potencial comprador revisará el estado financiero, contable, jurídico, tributario y administrativo de Millonarios.

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Solo después de esa evaluación las partes podrán negociar las condiciones definitivas de la compraventa y decidir si la operación sigue adelante.

Hasta que ese procedimiento concluya, Amber Capital continuará ejerciendo el control administrativo del club y no habrá modificaciones en la estructura directiva.