La Fiscalía imputó al exalcalde de Medellín Daniel Quintero y a 12 personas más por presunto detrimento de $40.000 millones

El trámite ante el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín continuará con la sustentación de cargos por parte de la Fiscalía y la exposición de elementos materiales probatorios, con sesiones programadas hasta el 14 de julio - crédito Supersalud

La audiencia de acusación por Aguas Vivas contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual superintendente de Salud, se reanuda este 2 de julio de 2026 junto a otros 12 procesados.

El caso es, hasta ahora, el expediente penal más avanzado en su contra. En esta fase, previa a un eventual juicio oral, la Fiscalía seguirá sustentando cargos y exponiendo pruebas hasta el 14 de julio, de acuerdo con varios medios nacionales.

El Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín reconoció al Distrito de Medellín como víctima dentro del proceso, una decisión que le permite intervenir de forma formal en el expediente sin que eso defina responsabilidades penales ni anticipe una condena.

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IFM Noticias añadió que el calendario judicial se ha extendido por recursos, solicitudes de nulidad y aplazamientos.

¿Qué cambia con el reconocimiento de Medellín como víctima?

De acuerdo con Teleantioquia, esa decisión habilita a la Administración distrital para participar formalmente en el expediente e intervenir en futuras actuaciones judiciales.

El ente acusador sostiene que en la operación se habría reconocido ese monto a empresas y a un particular vinculados, en un proceso que involucra a un exmandatario local, exservidores públicos y personas externas - crédito redes sociales

También podrá solicitar pruebas, presentar observaciones y actuar en las audiencias que sigan dentro del caso. El mismo medio precisó que el reconocimiento no fija responsabilidades penales ni implica una condena anticipada. Por ahora, su efecto se limita a ampliar la participación procesal de Medellín dentro del expediente.

La Fiscalía imputó a Daniel Quintero, a nueve exfuncionarios de su administración y a tres particulares por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo del lote Aguas Vivas.

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El ente acusador sostiene que las actuaciones investigadas habrían generado un posible detrimento patrimonial para Medellín superior a $40.000 millones.

Esa cifra correspondería al valor que se habría reconocido a empresas y a un particular vinculados con la operación, según varios medios nacionales.

El medio también señaló que el caso se convirtió en uno de los expedientes de los últimos años en Medellín por su impacto político, económico y judicial. En un pronunciamiento recogido por IFM Noticias, Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín, afirmó: “¡OJO! Mañana continúa la audiencia de acusación contra Quintero Calle y otros 12 procesados por el caso del lote de Aguas Vivas, ante el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín. Se les acusa de interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y peculado por apropiación durante su paso por la administración. La defensa sustentará su recurso de apelación tras meses de nulidades y aplazamientos”.

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La investigación incluye a 13 personas procesadas en total, por presuntas irregularidades en actuaciones administrativas relacionadas con un predio, en una etapa previa a un eventual juicio oral en Medellín - Crédito captura de video

El concejal agregó al mismo medio: “Vale recordar que este es el proceso penal más avanzado contra el exalcalde: ya superó la etapa de imputación y se encuentra en formulación de acusación, con audiencias fijadas hasta el 14 de julio”.

La presión política alrededor de Quintero y su cargo en Supersalud

Teleantioquia señaló que el avance del caso mantiene la tensión política y judicial por la continuidad de Daniel Quintero al frente de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud). Ese entorno coincide con otro episodio público del funcionario por actuaciones de su despacho ajenas al expediente Aguas Vivas.

Quintero confirmó el 30 de junio de 2026 una denuncia penal contra directivos de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) por presunta obstrucción a labores de inspección, vigilancia y control. En declaraciones recogidas por ese medio, sostuvo: “El pasado 26 de junio, la Superintendencia Nacional de Salud se dirigió a las instalaciones de la FLA. Ocurrió un hecho sin precedentes en la historia de la entidad: las directivas de la entidad vigilada se negaron a entregar la información solicitada por los auditores que acudieron al lugar para realizar la auditoría, procedimiento que forma parte de las funciones legales de la Supersalud”.

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Quintero dijo: “Esta negativa constituye una violación a la Constitución y la ley. Por esa razón, la Superintendencia adelantará acciones penales ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría para que se investigue el comportamiento de estos funcionarios”.

El caso ya superó la etapa de imputación y se encuentra en formulación de acusación, con diligencias previstas hasta el 14 de julio, en un contexto de seguimiento político y judicial por su cargo nacional - crédito Colprensa

Sobre ese mismo caso, añadió al mismo medio: “Además de la denuncia penal que se presentará hoy, la Superintendencia ha puesto estos hechos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría, y adelanta las actuaciones administrativas correspondientes frente a la entidad vigilada, incluida la eventual imposición de multas sucesivas establecidas por la Ley 1949 de 2019 por desacato a los requerimientos”.

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Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, manifestó el 22 de junio: “Ojalá sea en el marco de la ley y de sus competencias y no se trate de un látigo hostigador y vengador del Gobierno nacional por el resultado de las votaciones en Antioquia”.