Colombia

Emiro Navarro se moviliza por Venezuela y convoca en Barranquilla a recolectar ayudas para damnificados: este es punto de encuentro

El creador de contenido apareció desde una bodega para pedir alimentos, agua, ropa e insumos básicos, en una campaña apoyada por la Alcaldía de la ciudad para asistir a las familias afectadas

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Emiro Navarro impulsa ayudas para Venezuela - crédito @emironavarroffical/tiktok

La tragedia provocada por los recientes terremotos que sacudieron a Venezuela continúa movilizando muestras de solidaridad y en Colombia varias figuras públicas han decidido utilizar su alcance en redes sociales para promover campañas de ayuda destinadas a las miles de familias que perdieron sus hogares o permanecen afectadas por la emergencia.

Uno de los que se sumó a esta iniciativa fue el creador de contenido Emiro Navarro, que publicó un video desde el principal centro de acopio habilitado en Barranquilla para invitar a los ciudadanos a donar alimentos, agua, ropa e insumos de primera necesidad, una jornada que cuenta con el respaldo de la Alcaldía de la ciudad, encabezada por el alcalde Alejandro Char, según comentó.

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Desde el lugar donde se están recibiendo las ayudas, el influenciador explicó que la intención es reunir la mayor cantidad posible de donaciones para enviarlas de forma segura a las zonas afectadas por el desastre natural.

“Nos encontramos en el centro de acopio de la ciudad de Barranquilla, en la carrera 43 para activar todas las donaciones de nuestros hermanos venezolanos. Pueden colaborarnos con cualquier cosa que ellos requieran: agua, alimentos no perecederos, múltiples cosas para los animales, para las mascotas, los bebés, incluso ropa nueva, usada. Así que por favor, todo lo que puedan colaborar, háganlo llegar aquí, que de forma segura lo vamos a transportar hasta allá junto con la Alcaldía de Barranquilla. Gracias por esta labor. Estamos aquí de verdad apoyándolos en lo que más podamos, porque nos necesitan hoy más que nunca”, manifestó Navarro en el video compartido en sus plataformas digitales.

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Emiro Navarro
Emiro Navarro se suma a la ayuda por Venezuela y abre una jornada de donaciones en Barranquilla - crédito cortesía del Canal RCN

Durante la grabación, el creador de contenido también agradeció al mandatario distrital por facilitar el espacio desde donde se está coordinando la recepción de ayudas humanitarias. Además, aprovechó para pedirle que explicara a los barranquilleros cómo pueden sumarse a la iniciativa.

Fue entonces cuando Alejandro Char invitó a la ciudadanía a participar activamente en la campaña solidaria y recordó que la situación que enfrenta Venezuela requiere el respaldo de toda la región

Estamos aquí en una bodega grandísima, en el corazón de Barranquillita, en la calle 6 con la carrera 43. Estamos recibiendo las primeras donaciones de miles de barranquilleros. Tenemos que solidarizarnos. El pueblo venezolano y las familias venezolanas están sufriendo en este momento y tenemos que todos poner un poco para calmar el dolor que está sufriendo ese país”, expresó el alcalde.

Las palabras del mandatario fueron respaldadas por Emiro Navarro, que reiteró la invitación a los ciudadanos para acercarse al centro de acopio y aportar cualquier elemento que pueda resultar útil para los damnificados.

La bodega en Barranquilla que recibe donaciones para enviar a Venezuela por la tragedia tras terremoto - crédito Europa Press
La bodega en Barranquilla que recibe donaciones para enviar a Venezuela por la tragedia tras terremoto - crédito Europa Press

“De verdad que gracias por todo lo que está haciendo, por supuesto. Y nada, para que vengan y se acerquen a que apoyen a Venezuela con todas sus donaciones aquí en Barranquillita”, agregó el influenciador.

Además del video, Navarro compartió una publicación en la que detalló cuáles son los elementos que actualmente están siendo recibidos para atender la emergencia.

Pueden llevar agua, alimentos no perecederos, insumos médicos, ropa, abrigos y colchonetas al centro de acopio, ubicado en la carrera 43 #6-120, Barranquilla”, escribió.

La campaña busca reunir artículos esenciales para atender las necesidades más urgentes de la población afectada por el terremoto, que dejó severos daños en infraestructura y obligó a miles de familias a abandonar sus viviendas.

En los últimos días, diferentes artistas, influenciadores y creadores de contenido han utilizado sus plataformas digitales para promover donaciones, difundir información sobre personas desaparecidas y organizar jornadas de recolección de ayudas en distintas ciudades de Colombia y del extranjero.

Emiro Navarro
La lista que compartió Emiro Navarro para ayudar a Venezuela ya mueve donaciones en Barranquilla - crédito cortesía del Canal RCN

Mientras continúan las labores de búsqueda y atención humanitaria en territorio venezolano, iniciativas como la impulsada por Emiro Navarro y la Alcaldía de Barranquilla buscan canalizar la solidaridad de los colombianos hacia quienes hoy enfrentan una de las mayores emergencias registradas en ese país en las últimas décadas.

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