Colegio de Bogotá llegó a la final del premio a la Mejor Escuela del Mundo: estará compitiendo entre 50 instituciones finalistas

La institución educativa distrital desarrolló un modelo de mediación entre estudiantes y apoyo emocional que le permitió llegar a la fase final del reconocimiento internacional organizado por T4 Education - crédito Alcaldia de Bogotá

El Colegio Las Margaritas IED, una institución pública ubicada en la localidad de Kennedy, en Bogotá, fue incluido entre los finalistas de los Premios a la Mejor Escuela del Mundo 2026, un reconocimiento internacional organizado por T4 Education que destaca experiencias educativas en diferentes países.

La institución colombiana fue seleccionada en la categoría Fomento de una Vida Saludable, una de las cinco áreas evaluadas por el certamen, y hace parte del grupo de 50 escuelas finalistas cuyos ganadores serán anunciados en noviembre en Londres.

La postulación reconoce un modelo de convivencia escolar centrado en la mediación entre estudiantes y el acompañamiento socioemocional, implementado tras identificar distintos problemas relacionados con la salud mental y la convivencia dentro de la comunidad educativa.

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El Colegio Las Margaritas IED, ubicado en la localidad de Kennedy, fue seleccionado entre los finalistas de los Premios a la Mejor Escuela del Mundo 2026 por su modelo de acompañamiento socioemocional - crédito Alcaldia de Bogotá

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, evaluaciones internas realizadas en 2023 mostraron que cerca del 20% de los estudiantes reportaba ideas suicidas, mientras que más del 30% presentaba conductas autolesivas.

Además, el colegio identificó dificultades familiares y sociales que incidían en la manera en que los alumnos afrontaban los conflictos.

Frente a este panorama, la institución decidió replantear su esquema disciplinario tradicional y puso en marcha el Refugio Socioemocional “Margarita: caminamos en manada”, un espacio destinado a la atención emocional, la regulación de conflictos y el acompañamiento de estudiantes.

Según el colegio, el refugio funciona diariamente y busca intervenir antes de que las tensiones se conviertan en situaciones de mayor gravedad.

Los estudiantes pueden acudir voluntariamente, aunque el proceso contempla una orientación estructurada para identificar las necesidades de cada caso y definir las acciones de apoyo.

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Uno de los componentes centrales de la estrategia es la mediación entre pares. Mediante una alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, estudiantes de la institución reciben formación y certificación para intervenir en la resolución de conflictos entre compañeros.

La institución bogotana hace parte de las 50 escuelas finalistas de los Premios a la Mejor Escuela del Mundo 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá

Entre 2023 y 2025, el colegio certificó a 119 alumnos como mediadores. La institución reportó que los casos de conflictos atendidos mediante este mecanismo pasaron de 34 en 2024 a más de 230 en 2025.

De acuerdo con el medio citado, la implementación del modelo ha modificado algunas dinámicas de convivencia dentro del plantel. La comunidad educativa reporta una disminución de la reincidencia en ciertos conflictos y una mayor utilización de mecanismos de diálogo antes de recurrir a procedimientos disciplinarios formales.

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¿Cuáles son los mejores colegios de Colombia?

Uno de los rankings más reconocidos para medir el desempeño de las instituciones educativas en el país es el Col-Sapiens, elaborado por la firma Sapiens Research a partir de los resultados de las Pruebas Saber 11, los índices del Icfes y el rendimiento académico de los últimos años.

En la edición 2025-2026, el Liceo Campo David, ubicado en el sur de Bogotá, ocupó el primer lugar a nivel nacional. La institución lideró las áreas de matemáticas, lectura y ciencias, y además integró el grupo denominado Top Colombia, conformado por los colegios con desempeño destacado en las cinco áreas evaluadas.

Los resultados de las Pruebas Saber 11 y otros indicadores académicos son la base del ranking Col-Sapiens, una de las mediciones educativas más reconocidas del país - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe

De acuerdo con la medición, solo 21 instituciones educativas lograron ingresar a este grupo de excelencia entre cerca de 15.000 colegios públicos y privados que existen en el país.

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Además del Liceo Campo David, entre las instituciones que tradicionalmente han ocupado posiciones destacadas en las clasificaciones nacionales figuran el Colegio Bilingüe Diana Oese, de Cali; el Colegio San Jorge de Inglaterra, en Bogotá; el Colegio Anglo Colombiano; el Colegio Los Nogales y el Gimnasio Colombo Británico.

La clasificación evalúa el desempeño de los establecimientos en matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés, con base en resultados sostenidos durante varios años y no únicamente en el desempeño de una sola promoción estudiantil.