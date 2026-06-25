Colombia

Colegio de Bogotá llegó a la final del premio a la Mejor Escuela del Mundo: estará compitiendo entre 50 instituciones finalistas

El reconocimiento destaca una estrategia de convivencia basada en la mediación entre estudiantes y el acompañamiento socioemocional, implementada tras identificar problemáticas de salud mental dentro de la comunidad educativa

Guardar
Google icon
La institución educativa distrital desarrolló un modelo de mediación entre estudiantes y apoyo emocional que le permitió llegar a la fase final del reconocimiento internacional organizado por T4 Education - crédito Alcaldia de Bogotá
La institución educativa distrital desarrolló un modelo de mediación entre estudiantes y apoyo emocional que le permitió llegar a la fase final del reconocimiento internacional organizado por T4 Education - crédito Alcaldia de Bogotá

El Colegio Las Margaritas IED, una institución pública ubicada en la localidad de Kennedy, en Bogotá, fue incluido entre los finalistas de los Premios a la Mejor Escuela del Mundo 2026, un reconocimiento internacional organizado por T4 Education que destaca experiencias educativas en diferentes países.

La institución colombiana fue seleccionada en la categoría Fomento de una Vida Saludable, una de las cinco áreas evaluadas por el certamen, y hace parte del grupo de 50 escuelas finalistas cuyos ganadores serán anunciados en noviembre en Londres.

La postulación reconoce un modelo de convivencia escolar centrado en la mediación entre estudiantes y el acompañamiento socioemocional, implementado tras identificar distintos problemas relacionados con la salud mental y la convivencia dentro de la comunidad educativa.

PUBLICIDAD

El Colegio Las Margaritas IED, ubicado en la localidad de Kennedy, fue seleccionado entre los finalistas de los Premios a la Mejor Escuela del Mundo 2026 por su modelo de acompañamiento socioemocional - crédito Alcaldia de Bogotá
El Colegio Las Margaritas IED, ubicado en la localidad de Kennedy, fue seleccionado entre los finalistas de los Premios a la Mejor Escuela del Mundo 2026 por su modelo de acompañamiento socioemocional - crédito Alcaldia de Bogotá

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, evaluaciones internas realizadas en 2023 mostraron que cerca del 20% de los estudiantes reportaba ideas suicidas, mientras que más del 30% presentaba conductas autolesivas.

Además, el colegio identificó dificultades familiares y sociales que incidían en la manera en que los alumnos afrontaban los conflictos.

Frente a este panorama, la institución decidió replantear su esquema disciplinario tradicional y puso en marcha el Refugio Socioemocional “Margarita: caminamos en manada”, un espacio destinado a la atención emocional, la regulación de conflictos y el acompañamiento de estudiantes.

Según el colegio, el refugio funciona diariamente y busca intervenir antes de que las tensiones se conviertan en situaciones de mayor gravedad.

Los estudiantes pueden acudir voluntariamente, aunque el proceso contempla una orientación estructurada para identificar las necesidades de cada caso y definir las acciones de apoyo.

PUBLICIDAD

Uno de los componentes centrales de la estrategia es la mediación entre pares. Mediante una alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, estudiantes de la institución reciben formación y certificación para intervenir en la resolución de conflictos entre compañeros.

La institución bogotana hace parte de las 50 escuelas finalistas de los Premios a la Mejor Escuela del Mundo 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá
La institución bogotana hace parte de las 50 escuelas finalistas de los Premios a la Mejor Escuela del Mundo 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá

Entre 2023 y 2025, el colegio certificó a 119 alumnos como mediadores. La institución reportó que los casos de conflictos atendidos mediante este mecanismo pasaron de 34 en 2024 a más de 230 en 2025.

De acuerdo con el medio citado, la implementación del modelo ha modificado algunas dinámicas de convivencia dentro del plantel. La comunidad educativa reporta una disminución de la reincidencia en ciertos conflictos y una mayor utilización de mecanismos de diálogo antes de recurrir a procedimientos disciplinarios formales.

¿Cuáles son los mejores colegios de Colombia?

Uno de los rankings más reconocidos para medir el desempeño de las instituciones educativas en el país es el Col-Sapiens, elaborado por la firma Sapiens Research a partir de los resultados de las Pruebas Saber 11, los índices del Icfes y el rendimiento académico de los últimos años.

En la edición 2025-2026, el Liceo Campo David, ubicado en el sur de Bogotá, ocupó el primer lugar a nivel nacional. La institución lideró las áreas de matemáticas, lectura y ciencias, y además integró el grupo denominado Top Colombia, conformado por los colegios con desempeño destacado en las cinco áreas evaluadas.

Vista trasera de estudiantes de secundaria con uniforme verde sentados en un salón de clases mexicano. Al fondo, un pizarrón con un calendario de abril y un globo terráqueo.
Los resultados de las Pruebas Saber 11 y otros indicadores académicos son la base del ranking Col-Sapiens, una de las mediciones educativas más reconocidas del país - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe

De acuerdo con la medición, solo 21 instituciones educativas lograron ingresar a este grupo de excelencia entre cerca de 15.000 colegios públicos y privados que existen en el país.

Además del Liceo Campo David, entre las instituciones que tradicionalmente han ocupado posiciones destacadas en las clasificaciones nacionales figuran el Colegio Bilingüe Diana Oese, de Cali; el Colegio San Jorge de Inglaterra, en Bogotá; el Colegio Anglo Colombiano; el Colegio Los Nogales y el Gimnasio Colombo Británico.

La clasificación evalúa el desempeño de los establecimientos en matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés, con base en resultados sostenidos durante varios años y no únicamente en el desempeño de una sola promoción estudiantil.

Temas Relacionados

Mejor Escuela del MundoColegio Las MargaritasColegio KennedyPremios a la Mejor Escuela del Mundo 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Álvaro Uribe dio ‘por sentado’ que Keiko Fujimori ganará las elecciones presidenciales en Perú y destacó su capacidad para dialogar

El expresidente de Colombia sostuvo que la llegada de la candidata a la Casa de Pizarro será fundamental para proteger la democracia en América Latina

Álvaro Uribe dio ‘por sentado’ que Keiko Fujimori ganará las elecciones presidenciales en Perú y destacó su capacidad para dialogar

Consumo de energía en Colombia se dispara 8,75% por ola de calor y El Niño, encendiendo alertas en el sistema eléctrico nacional

El sistema eléctrico colombiano atraviesa un momento de alta exigencia debido al incremento del uso de energía en distintas regiones del país, impulsado por condiciones climáticas extremas que han modificado los hábitos de consumo y puesto bajo vigilancia la operación del sector

Consumo de energía en Colombia se dispara 8,75% por ola de calor y El Niño, encendiendo alertas en el sistema eléctrico nacional

Elecciones Colombia 2026, EN VIVO: Abelardo de la Espriella recibió su credencial como presidente electo

El futuro mandatario obtuvo su distinción luego de que se culminaran los escrutinios que ratificaron su victoria en las elecciones del 21 de junio

Elecciones Colombia 2026, EN VIVO: Abelardo de la Espriella recibió su credencial como presidente electo

Niños matriculados en preescolar en Colombia cada día son menos: cifra se redujo en 44.030 estudiantes por este motivo

El reporte del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, con datos del Simat y proyecciones del Dane, registró 892.334 alumnos y un retroceso de 4,7%

Niños matriculados en preescolar en Colombia cada día son menos: cifra se redujo en 44.030 estudiantes por este motivo

La vidente Ayda Valencia denunció uso de su imagen en TikTok para estafar a personas ofreciendo consultas y predicciones: “No se dejen engañar”

La médium utilizó sus redes sociales para alertar a sus seguidores sobre un perfil falso que utiliza su imagen e identidad, y compartió el nombre de la cuenta suplantadora para que pueda ser reportada

La vidente Ayda Valencia denunció uso de su imagen en TikTok para estafar a personas ofreciendo consultas y predicciones: “No se dejen engañar”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

ENTRETENIMIENTO

Marbelle responde a Adriana Lucía tras el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella y desata polémica en redes sociales: “Con piquiña”

Marbelle responde a Adriana Lucía tras el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella y desata polémica en redes sociales: “Con piquiña”

Yina Calderón arremetió contra Westcol y aseguró que le tiene envidia a Yeferson Cossio: “No quiero volver a trabajar con él”

‘Influencer’ cuestionó a Cristina Hurtado por su respuesta al reconocer que no sabía quién era “Lumumba Vea”, famoso hincha del Congo: “Ignorante”

Yina Calderón celebró su predicción sobre el embarazo de Karina García: “Yina adivina y una vez más a la verdad le atina”

Así reaccionó Isabella, hija de Karina García, al nuevo embarazo de su madre: le dedicó un sentido mensaje

Deportes

James Rodríguez se refirió al juego entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026: “Será lindo”

James Rodríguez se refirió al juego entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026: “Será lindo”

Noruega vs. Francia: hora y dónde ver en Colombia el partido entre Kylian Mbappé y Erling Haaland en el Mundial 2026

La prensa croata se mostró optimista de cara al partido ante Ghana en el Mundial 2026: “Cuando más lo necesitamos”

Así reaccionó la prensa de Escocia tras la derrota ante Brasil en el Mundial 2026: “Regaló la victoria”

Exmundialista con la selección Colombia en Brasil 2014 se refirió a Cristiano Ronaldo, figura de Portugal: “Seguirá sorprendiendo”