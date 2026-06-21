Sin información oficial, Gustavo Petro reveló ‘excelentes resultados’ en el exterior: “Muy sorprendente”

En sus redes sociales, el presidente colombiano Gustavo Petro reveló resultados de las votaciones de colombianos en Europa - crédito Kylie Cooper/Reuters

Sobre las 2:35 p. m. del domingo 21 de junio de 2026, más de una hora antes de que se cierren las urnas en Colombia, el actual mandatario nacional, Gustavo Petro, reveló detalles sobre las votaciones realizadas en el exterior.

El jefe de Estado colombiano, en una publicación hecha en X, manifestó que en España y parte del continente europeo se tienen buenos resultados que favorecerían a su proyecto político, que hoy es representado en el senador y candidato Iván Cepeda y que, según el presidente, habría tenido mayor votación sobre su rival, Abelardo de la Espriella.

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Lo curioso de ello es que el mandatario mencione dichos resultados que favorecerían al candidato del Pacto Histórico, aún cuando la Registraduría Nacional del Estado Civil no ha anunciado el cierre de votaciones en el territorio nacional.

Mesas electorales en el Pabellón Satélite de Madrid para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia - crédito Infobae España

Ante ello, Petro no desestimó su sorpresa ante lo que podría ser una victoria del candidato oficialista en el extranjero, teniendo en cuenta que para la primera vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella se impuso sobre Iván Cepeda.

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“Llegan excelentes resultados en España y en Europa. Ya será otro el que se las cigras (sic) Pero muy sorprendente”, escribió el mandatario en sus redes sociales, donde compartió un video durante su encuentro en Cali, en la que se atrevió a bailar salsa, como sinónimo de felicidad por los resultados.

El presidente difundió que en España y Europa se tendrían buenos resultados para su proyecto político - crédito @petrogustavo/X

El comentario del presidente Gustavo Petro generó todo tipo de reacciones. Mientras que algunos usuarios cuestionaron que haya revelado dicho dato aún sin ser oficializado, otros señalaron que en varias ciudades del país europeo se evidenciaría una circunstancia diferente.

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El senador electo Andrés Forero, del partido Centro Democrático, cuestionó al mandatario por manifestar la posible victoria de Cepeda, y rememoró algunas de las críticas hacia el sistema de preconteo.

“Gustavo Petro no le cree al preconteo de la Registraduría, pero sí a reportes espurios de vaya uno a saber quién”, indicó el congresista opositor.

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El senador electo del Centro Democrático cuestionó al presidente colombiano - crédito @AForeroM/X

Petro denunció problemas de su hijo para votar

Además del reporte no oficial de los resultados en el exterior, el presidente Gustavo Petro también denunció irregularidades para los connacionales en el mundo.

Según su publicación en X, el mandatario colombiano señaló una presunta suplantación de identidad en uno de los puestos de votación habilitados en los consulados y embajadas del país.

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La víctima de ello fue su hijo Andrés Petro, residente en el exterior, que al momento de ejercer su derecho al voto, encontró que una mujer supuestamente ya había sufragado con su identidad.

“Mi hijo Andrés Petro que vive en el exterior se acercó a votar a su mesa y descubrió que ya había una señora votado por él”, explicó Petro en su cuenta de X.

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Gustavo Petro denunció que su hijo fue suplantado en el consulado donde iba a ejercer su derecho al voto - crédito @petrogustavo/X

El jefe de Estado indicó que, a pesar del percance, finalmente su hijo pudo votar, aunque denunció que no sería el único caso que se presenta en esa sede de votación.

“Le permitieron votar pero el cónsul le dijo que eso estaba sucediendo mucho y que antes no sucedía tanto. Debe aumentar la vigilancia de testigos en el exterior”, instó.

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Tras la publicación del presidente, la Registraduría Nacional del Estado Civil respondió de manera pública que los jurados de votación en el extranjero no son nombrados por esa entidad sino por las autoridades consulares.

“En el exterior los jurados son designados directamente por los cónsules(sic)”, indicó el órgano electoral en la misma red social.

La Registraduría Nacional del Estado Civil señaló que los jurados de votación en el exterior son designados directamente por los cónsules - crédito @Registraduria/X

La contestación institucional se produjo en medio de otra discusión impulsada por Petro sobre la seguridad de los formularios E-14, los documentos usados para la contabilización de los votos.

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El presidente había sugerido en X que esos archivos podían modificarse en cualquier momento por la supuesta ausencia de la estampilla de tiempo y del candado hash.

La Registraduría Nacional rechazó las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre una presunta vulnerabilidad en los formularios E-14 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En un comunicado difundido el 21 de junio de 2026, el organismo electoral negó ese señalamiento. De acuerdo con la entidad, ambos mecanismos siguen activos dentro de los procesos de control y las marcas de tiempo, así como los registros de digitalización, están presentes en la metadata de los archivos y en las bitácoras internas.

La Registraduría añadió que esa información puede ser consultada por campañas, entes de control, misiones de observación y auditores. Según la entidad, esos actores ya tuvieron acceso a esos detalles durante la primera vuelta presidencial.