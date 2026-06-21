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Luis Carlos Sarmiento Angulo habló de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia y espera que se termine el “desorden”

El fundador de Grupo Aval destacó ante varios medios de comunicación la relevancia del proceso electoral y dijo que espera que en el país haya cambios institucionales

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Luis Carlos Sarmiento Angulo supervisa proyectos estratégicos tras ceder el liderazgo del Grupo Aval - crédito Colprensa
Luis Carlos Sarmiento Angulo es uno de los hombres más ricos de Colombia - crédito Colprensa

La jornada electoral en Colombia del domingo 21 de junio, que tuvo en contienda a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, recibió un respaldo público de Luis Carlos Sarmiento Angulo, fundador de Grupo Aval, que destacó la organización del proceso, expresó confianza en la Registraduría Nacional y planteó sus expectativas frente al próximo Gobierno.

Sarmiento Angulo dijo que la elección presidencial es “un día muy especial” para los colombianos, destacó que el proceso está “bien organizado” y sostuvo que el resultado abre una etapa de nuevas orientaciones constitucionales, legales y administrativas. También afirmó que el próximo mandatario enfrentará la tarea de reorganizar instituciones y se refirió al desempeño de su negocio bancario durante el Gobierno Petro.

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“Este día es un día muy especial, un día muy importante para todos los colombianos”, afirmó el empresario a Portafolio. El medio añadió que Sarmiento Angulo transmitió confianza institucional ante el interés por la transparencia de los comicios y la legitimidad de los resultados.

La segunda vuelt ade las elecciones presidenciales en Colombia se desarrolló el 21 de junio - crédito @Registraduria / X
La segunda vuelt ade las elecciones presidenciales en Colombia se desarrolló el 21 de junio - crédito @Registraduria / X

“Lo que es muy satisfactorio es ver lo bien organizado que está esto”, añadió Sarmiento Angulo. Según el mismo, esa valoración apuntó al orden observado durante la votación y a la confianza en los resultados que saldrán de las urnas.

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Sarmiento Angulo también describió a Semana la votación como una oportunidad de redefinición para el país. “Es una gran oportunidad para los colombianos, de acá para adelante se definen nuevas orientaciones constitucionales, nuevas orientaciones legales y administrativas que tenemos que aprovechar todos los colombianos para regresar al orden normal y que esperamos que siempre tenga este país”.

Sus expectativas frente al nuevo Gobierno

En las declaraciones a Semana, Sarmiento Angulo trasladó la atención desde la votación hacia lo que espera del próximo presidente. El empresario sostuvo que, más allá de quién llegue al cargo, el nuevo gobierno tendrá retos de fondo en el plano institucional.

El discurso de Gustavo Petro organiza la disputa política entre pueblo y élites, mientras el de Iván Cepeda prioriza derechos humanos, movimientos sociales y minorías - crédito Colprensa
Gustavo Petro, presidente de Colombia, siempre tuvo diferencias con Luis Carlos Sarmiento Angulo - crédito Colprensa

Señaló que al futuro mandatario lo felicitaría, pero también le advertiría sobre una tarea amplia de reorganización. Semana apuntó que el empresario habló de la necesidad de recomponer instituciones que, a su juicio, han sido averiadas durante los últimos años.

La mención a la economía y al negocio bancario

El frente económico apareció en otro tramo de sus comentarios a Semana. El medio señaló que Sarmiento Angulo ya se había pronunciado en la primera vuelta y que entonces sostuvo que, durante el Gobierno Petro, el comportamiento de su negocio bancario no fue deficiente y tuvo buenos números.

En esta ocasión, el empresario vinculó ese desempeño con factores internos del país. Mencionó la cultura colombiana, la fuerza de los trabajadores y la organización entre los actores del mercado como elementos que ayudan a explicar los resultados económicos.

Su mensaje final mantuvo ese tono de expectativa sobre el nuevo ciclo político. Mostró un deseo de cambio en el país tras la elección del nuevo mandatario.

Más de 40 millones de colombianos estaban habilitados para votar en las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters
Más de 40 millones de colombianos estaban habilitados para votar en las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters

De igual manera, en diálogo con Caracol Radio, Luis Carlos Sarmiento Angulo calificó el día de las elecciones como un momento de especial importancia para el país. Según expresó, la jornada representó una oportunidad para que Colombia retome el camino del orden constitucional, luego de un período caracterizado por divisiones y desorden en la vida pública. “A ver si termina el desorden”, insistió.

Durante su declaración, destacó la relevancia de estos comicios al señalar que “las opiniones se dividen y por eso hay que organizar estas elecciones”. Para el empresario, la organización del proceso es un aspecto fundamental que contribuye a la confianza ciudadana en el sistema democrático.

En su balance, el banquero resaltó la satisfacción que genera observar la estructura y logística implementadas durante la votación. “Lo que es muy satisfactorio es ver lo bien organizado que está esto. Le da a uno confianza en los resultados”, afirmó el empresario, quien enfatizó la importancia de la transparencia y el orden institucional para el futuro del país.

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