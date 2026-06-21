Colombia

Verónica Alcocer volvió a acudir a las urnas sin Gustavo Petro: ambos fueron con sus hijas Sofía y Antonella, dividiendo la familia

Tras aparecer unidos en las elecciones legislativas del 8 de marzo, la familia presidencial decidió mantenerse separada en los comicios presidenciales

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Verónica Alcocer votó en las elecciones presidenciales de segunda vuelta sin Gustavo Petro - crédito @Veronicalcocerg/X
Verónica Alcocer votó en las elecciones presidenciales de segunda vuelta sin Gustavo Petro - crédito @Veronicalcocerg/X

La aparición por separado de la primera dama, Verónica Alcocer, y el presidente Gustavo Petro durante la jornada de la segunda vuelta presidencial, el 21 de junio de 2026, confirmó que la ruptura personal entre ambos se mantiene firme. Aunque los dos acudieron a las urnas acompañados por sus hijas, Sofía y Antonella, decidieron sufragar en momentos distintos en la Plaza de Bolívar –frente al Congreso de la República–, en la que hicieron evidente el distanciamiento.

El hecho llamó la atención en medio de una jornada decisiva para el país, pues con más de 41 millones de colombianos eligen al próximo mandatario entre el abogado de derecha Abelardo de la Espriella y el senador de izquierda Iván Cepeda, que representa la continuidad de las políticas del actual Gobierno.

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A primera hora del día, el presidente Petro inauguró las votaciones en la mesa número uno de la Plaza de Bolívar, convirtiéndose en el primer ciudadano en sufragar. El mandatario asistió junto a sus hijas y generó controversia en el recinto al mostrar públicamente su tarjetón electoral antes de depositarlo en la urna.

Gustavo Petro estuvo acompañado por sus hijas Sofía y Antonella durante las elecciones presidenciales de segunda vuelta - crédito Joel González/Presidencia
Gustavo Petro estuvo acompañado por sus hijas Sofía y Antonella durante las elecciones presidenciales de segunda vuelta - crédito Joel González/Presidencia

Durante la apertura de la jornada, Petro pronunció un discurso enfocado en el valor de la decisión popular y el respeto a los resultados: “No es cualquiera la decisión que se toma hoy, ya todos lo sabemos. Se decide en cierta forma el futuro de uno mismo, cualquiera que sea el elector. Estamos en manos del pueblo”.

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Unas horas después de que el presidente se retirara, Verónica Alcocer llegó al mismo puesto de votación; la primera dama realizó el proceso en compañía de Sofía y Antonella, tal cual, las mismas hijas que poco antes habían caminado junto al mandatario.

Coincidieron en la urna, pero no en la fotografía

La escena contrastó de manera directa con las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, cuando Petro y Alcocer inauguraron juntos la jornada electoral como parte del protocolo institucional. Acompañados por sus hijas, los cuatro caminaron juntos y votaron, pese a que ellos están separados sentimentalmente desde hace un tiempo, de acuerdo con el mismo presidente Petro.

Verónica Alcocer regresa a la escena pública con Gustavo Petro en una jornada electoral clave - crédito Presidencia
La última vez que Verónica Alcocer apareció públicamente con Gustavo Petro fue en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 - crédito Presidencia

La presencia de Alcocer adquirió relevancia porque se produjo meses después de que Gustavo Petro informara públicamente, en octubre de 2025, que llevaba separado de la primera dama desde hacía “años”, aunque el vínculo matrimonial continuó vigente en términos legales.

Los rumores sobre la separación venían tomando fuerza desde mediados de 2024. De hecho, la última vez que se les vio juntos en un evento público internacional fue en julio de 2024, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de París.

Tras haber compartido actos públicos durante las elecciones legislativas, en esta contienda presidencial tomaron distancia de las cámaras. Tanto en la primera vuelta del pasado 31 de mayo como en las elecciones de este domingo, coordinaron horarios distintos para votar y evitaron posar juntos durante la jornada democrática.

El presidente Gustavo Petro publicó una historia en Instagram para felicitar a Verónica Alcocer por su cumpleaños 49, pero no dejó contentos a los internautas - crédito @Veronicalcocerg/X
Gustavo Petro y Verónica Alcocer acudieron a votar en la misma jornada electoral, pero en horarios diferentes - crédito @Veronicalcocerg/X

Tras ejercer el voto, la primera dama compartió varias fotografías relacionadas con la actividad. Las imágenes mostraron diferentes momentos de su participación, algunas junto a sus hijas, Antonella llevó a su perro, otras en compañía de integrantes de su esquema de seguridad y también registros de su ingreso a la Casa de Nariño por la Plaza de Armas.

Alcocer también utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje relacionado con la importancia de la participación ciudadana durante la elección presidencial: “Hoy Colombia se encuentra en las urnas. Que sea una jornada en paz. 🕊️“.

Así participó Verónica Alcocer de las elecciones presidenciales de segunda vuelta - crédito @Veronicalcocerg/X
Así participó Verónica Alcocer de las elecciones presidenciales de segunda vuelta - crédito @Veronicalcocerg/X

De esta manera, la relación presidencial evidencia un distanciamiento, pese a que no existe una separación legal y Verónica Alcocer continúa ejerciendo como primera dama de Colombia. Ahora, la atención estará puesta en el acto de entrega del cargo presidencial el próximo 7 de agosto, cuando Gustavo Petro finalice su mandato y se conozca si contará o no con el acompañamiento de su esposa durante la ceremonia de transición.

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