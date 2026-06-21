Colombia

Gustavo Petro pidió a la Registraduría exhibir el software de preconteo y solicitó garantías: “Garantizar que no se modificó”

El presidente colombiano instó a la Registraduría a mostrar el sistema informático sin datos cargados para asegurar la transparencia en la jornada y alentó la participación de testigos digitales

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El mandatario colombiano expresó inquietudes sobre la protección de los resultados electorales y destacó la necesidad de prevenir manipulaciones en los formularios y sistemas oficiales - crédito Colprensa
El mandatario colombiano expresó inquietudes sobre la protección de los resultados electorales y destacó la necesidad de prevenir manipulaciones en los formularios y sistemas oficiales - crédito Colprensa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la Registraduría exhibir el software de preconteo y escrutinio en cero, con el objetivo de garantizar que no se modificó los resultados de las elecciones de la segunda vuelta presidencial.

La solicitud fue realizada a través de su cuenta oficial en X y estuvo acompañada por un llamado a fortalecer la vigilancia ciudadana durante los comicios.

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Gustavo Petro invitó a la ciudadanía a inscribirse como testigos digitales y participar desde sus hogares en el cuidado del voto. “Aquí puedes inscribirte como testigo digital para cuidar el voto desde la casa”, expresó el mandatario.

- crédito captura de pantalla Presidencia
Gustavo Petro pidió a la Registraduría exhibir el software de preconteo y escrutinio en cero, con el objetivo de garantizar que no se modificó los resultados de las elecciones de la segunda vuelta presidencial - crédito captura de pantalla Presidencia

Además, advirtió sobre posibles cambios en los formularios E14 y recomendó denunciar cualquier intento de alteración. “No dejar que se reformen los formularios E14 y si sucede denunciarlo de inmediato”, señaló.

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El presidente Petro también hizo referencia a la seguridad de la información cargada en la plataforma de la Registraduría. Indicó que los formularios no cuentan con algoritmos de estampilla del tiempo ni con el candado Hash, lo que, según afirmó, los vuelve manipulables aun después de ser publicados.

“El registrador no le puso los algoritmos de estampilla del tiempo y del candado Hash a la mega data que está en cada formulario que se sube en la página de la Registraduría y eso los hace manipulables aún cuando ya se han subido a la página”, indicó.

Gustavo Petro insistió en la necesidad de que la Registraduría muestre el software de preconteo y escrutinio en cero antes de terminar las elecciones. “El registrador debe mostrar antes de terminar las elecciones el software de preconteo y escrutinio en cero para garantizar que no se modificó”, afirmó.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro insistió en la necesidad de que la Registraduría muestre el software de preconteo y escrutinio en cero antes de terminar las elecciones - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro ha utilizado su cuenta de X para dirigirse a los testigos electorales y enfatizar la importancia de su labor durante el proceso.

Petro exhortó a quienes se inscribieron como testigos a que recogieran su credencial y asistieran puntualmente a las mesas asignadas. Según explicó el presidente, resultaba fundamental que los testigos contaran el número de votantes y lo compararan con la cantidad de tarjetones marcados en cada mesa, con el fin de asegurar la transparencia de la elección. Ante la eventualidad de que se detectaran inconsistencias entre los votantes registrados y los tarjetones, Petro sugirió impugnar la mesa. Concluyó este mensaje subrayando la responsabilidad que recae sobre los testigos en el resguardo del voto.

Para facilitar la labor de los testigos, Petro compartió el enlace oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), a través del cual los acreditados podían descargar su credencial utilizando su número de cédula. Además, recordó a los testigos la necesidad de presentarse en su mesa correspondiente con la credencial y la cédula de ciudadanía. “Es indispensable cuidar la votación, TOMAR LA FOTO AL E-14 Y ENVIARLA (sic)”, insistió el mandatario.

Mientras avanzaba la segunda vuelta presidencial, Gustavo Petro también recurrió a X para lanzar acusaciones directas contra el “clan Char”, señalando a este grupo por supuestas prácticas de corrupción, compra de votos y lavado de activos, además de ejercer presiones sobre la ciudadanía.

El contexto de este pronunciamiento incluyó denuncias difundidas por integrantes del Pacto Histórico y personas cercanas al Gobierno, quienes reportaron dificultades de movilidad en Barranquilla que, según ellos, estarían afectando el traslado de votantes a los puestos electorales.

Gustavo Petro ha utilizado su cuenta de X para dirigirse a los testigos electorales y enfatizar la importancia de su labor durante el proceso - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro ha utilizado su cuenta de X para dirigirse a los testigos electorales y enfatizar la importancia de su labor durante el proceso - crédito @petrogustavo/X

En su mensaje, el presidente expresó: “A vencer la corrupción del clan Char comprador de votos y con banco con lavado de activos y pagos obligados con armas ilegales. Llegar caminando a las urnas con buen sombrero y agua. Se puede. A salvar el país de las mafias del narco y los corruptos colgados. Hay que sacar la propia vida, la de la familia y la del país”.

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