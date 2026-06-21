El camino a la Casa de Nariño de Gustavo Petro: así le fue en la segunda vuelta en 2018 y 2022

Gustavo Petro buscó en tres oportunidades la presidencia en repetidas ocasiones. En 2018 contra Iván Duque y en 2022 contra Rodolfo Hernández - crédito Joel González/Presidencia

El resultado más relevante de la segunda vuelta presidencial en Colombia en 2018 fue la victoria de Iván Duque sobre Gustavo Petro.

En ese sentido, Duque obtuvo 10.398.689 sufragios, equivalentes al 54,03% de los votos, mientras que Petro consiguió 8.040.449 votos, lo que representó el 41,77%. Esta cifra marcó la primera vez que un candidato de izquierda superó la barrera de los ocho millones en una segunda vuelta presidencial en el país.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro fue el primer candidato de izquierda en Colombia que, en una segunda vuelta presidencial, superó los ocho millones de votos. Sin embargo, la diferencia frente a Duque fue de 2.358.240 votos, quedando en el segundo lugar y consolidando en ese momento una presencia inédita de la izquierda en el escenario electoral nacional.

Petro consiguió 8.040.449 votos, lo que representó el 41,77% - crédito Reuters

Aunque Petro fue el más votado en la primera vuelta de 2022, no logró superar la mitad más uno de los sufragios requeridos para ganar en esa instancia. Como resultado, debió enfrentar una segunda vuelta el 19 de junio frente a Rodolfo Hernández, que alcanzó 5.953.209 votos (28,15%).

PUBLICIDAD

En la segunda vuelta del 19 de junio de 2022, más de 22 millones de colombianos acudieron a las urnas. Con el 98,22% de las mesas informadas, Petro se impuso con el 50,51% de los votos sobre Rodolfo Hernández, quien obtuvo el 47,22%.

La jornada tuvo un arranque engañoso. Al cierre de urnas a las 4:00 p. m., el primer boletín de la Registraduría —basado en mesas del exterior— le daba a Hernández el 63% frente al 34% de Petro.

PUBLICIDAD

El panorama se invirtió hacia las 4:40 p. m. Con el 47,18% de las mesas reportadas, el líder de la Colombia Humana ya superaba al ingeniero por tres puntos porcentuales: 50,68% frente a 47,10%, con una diferencia de 400 mil votos.

La Fiscalía tiene la autorización para rastrear recursos de la campaña de Gustavo Petro - crédito Colprensa

Antes de las 5:00 p. m., Petro había superado los 8.522.399 votos que había conseguido en la primera vuelta. La cifra final de 11,11 millones de apoyos fue la votación con la que llegó a la Casa de Nariño.

PUBLICIDAD

En la definición final, Petro alcanzó los 8,03 millones de votos y se impuso en departamentos como Bogotá, Atlántico, Chocó y Nariño. No fue suficiente: Duque ganó la Presidencia con 10.373.080 votos.

Petro buscó la presidencia en 2010, en 2018 y en 2022. Entre su segunda y tercera candidatura, gobernó Bogotá desde 2012. La brecha entre sus resultados en ambas segundas vueltas —casi 3,08 millones de votos adicionales en 2022— refleja el crecimiento de su respaldo electoral en ese período.

PUBLICIDAD

La segunda vuelta en Colombia

La jornada electoral del 21 de junio de 2026 marca un momento crucial para Colombia, donde más de 41 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar y elegir al próximo presidente para el periodo 2026-2030.

La segunda vuelta electoral se realiza luego de que ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría absoluta en la votación del 31 de mayo. El enfrentamiento se da entre Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Abelardo De la Espriella (Defensores de la Patria), quienes obtuvieron las cifras más altas en la primera ronda.

PUBLICIDAD

Colombia define el futuro del país en las urnas entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito @delaespriella_style/Instagram - Nathalia Angarita/Reuters

La votación se lleva a cabo entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. en todo el país, bajo estrictas medidas de seguridad y regulaciones especiales, como la ley seca y el cierre temporal de fronteras. Los colombianos en el exterior han podido ejercer su derecho desde el 15 de junio en consulados y embajadas.

En esta segunda vuelta, los votantes deben elegir entre las fórmulas Cepeda-Quilcué y De la Espriella-Restrepo, o bien optar por el voto en blanco. El proceso de conteo inicia tras el cierre de urnas y los resultados preliminares serán informativos, mientras que el escrutinio oficial se dará en los días siguientes.

PUBLICIDAD

El nuevo presidente asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026, en reemplazo de Gustavo Petro.

Estos comicios se desarrollan en un contexto de alta expectativa y polarización, donde temas como la seguridad, la economía y la gestión del conflicto armado han sido centrales en la campaña electoral.

PUBLICIDAD