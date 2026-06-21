Colombia

El camino a la Casa de Nariño de Gustavo Petro: así le fue en la segunda vuelta en 2018 y 2022

Tres candidaturas y doce años de carrera presidencial le tomaron a Gustavo Petro llegar a la Presidencia de Colombia. En su última contienda, en 2022, sumó casi 3 millones de votos más que en su segunda vuelta anterior y se convirtió en el primer presidente de izquierda del país

Guardar
Google icon
Gustavo Petro estuvo acompañado por sus hijas Sofía y Antonella durante las elecciones presidenciales de segunda vuelta - crédito Joel González/Presidencia
Gustavo Petro buscó en tres oportunidades la presidencia en repetidas ocasiones. En 2018 contra Iván Duque y en 2022 contra Rodolfo Hernández - crédito Joel González/Presidencia

El resultado más relevante de la segunda vuelta presidencial en Colombia en 2018 fue la victoria de Iván Duque sobre Gustavo Petro.

En ese sentido, Duque obtuvo 10.398.689 sufragios, equivalentes al 54,03% de los votos, mientras que Petro consiguió 8.040.449 votos, lo que representó el 41,77%. Esta cifra marcó la primera vez que un candidato de izquierda superó la barrera de los ocho millones en una segunda vuelta presidencial en el país.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro fue el primer candidato de izquierda en Colombia que, en una segunda vuelta presidencial, superó los ocho millones de votos. Sin embargo, la diferencia frente a Duque fue de 2.358.240 votos, quedando en el segundo lugar y consolidando en ese momento una presencia inédita de la izquierda en el escenario electoral nacional.

Petro consiguió 8.040.449 votos, lo que representó el 41,77% - crédito Reuters
Petro consiguió 8.040.449 votos, lo que representó el 41,77% - crédito Reuters

Aunque Petro fue el más votado en la primera vuelta de 2022, no logró superar la mitad más uno de los sufragios requeridos para ganar en esa instancia. Como resultado, debió enfrentar una segunda vuelta el 19 de junio frente a Rodolfo Hernández, que alcanzó 5.953.209 votos (28,15%).

PUBLICIDAD

En la segunda vuelta del 19 de junio de 2022, más de 22 millones de colombianos acudieron a las urnas. Con el 98,22% de las mesas informadas, Petro se impuso con el 50,51% de los votos sobre Rodolfo Hernández, quien obtuvo el 47,22%.

La jornada tuvo un arranque engañoso. Al cierre de urnas a las 4:00 p. m., el primer boletín de la Registraduría —basado en mesas del exterior— le daba a Hernández el 63% frente al 34% de Petro.

El panorama se invirtió hacia las 4:40 p. m. Con el 47,18% de las mesas reportadas, el líder de la Colombia Humana ya superaba al ingeniero por tres puntos porcentuales: 50,68% frente a 47,10%, con una diferencia de 400 mil votos.

La Fiscalía tiene la autorización para rastrear recursos de la campaña de Gustavo Petro - crédito Colprensa
La Fiscalía tiene la autorización para rastrear recursos de la campaña de Gustavo Petro - crédito Colprensa

Antes de las 5:00 p. m., Petro había superado los 8.522.399 votos que había conseguido en la primera vuelta. La cifra final de 11,11 millones de apoyos fue la votación con la que llegó a la Casa de Nariño.

En la definición final, Petro alcanzó los 8,03 millones de votos y se impuso en departamentos como Bogotá, Atlántico, Chocó y Nariño. No fue suficiente: Duque ganó la Presidencia con 10.373.080 votos.

Petro buscó la presidencia en 2010, en 2018 y en 2022. Entre su segunda y tercera candidatura, gobernó Bogotá desde 2012. La brecha entre sus resultados en ambas segundas vueltas —casi 3,08 millones de votos adicionales en 2022— refleja el crecimiento de su respaldo electoral en ese período.

La segunda vuelta en Colombia

La jornada electoral del 21 de junio de 2026 marca un momento crucial para Colombia, donde más de 41 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar y elegir al próximo presidente para el periodo 2026-2030.

La segunda vuelta electoral se realiza luego de que ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría absoluta en la votación del 31 de mayo. El enfrentamiento se da entre Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Abelardo De la Espriella (Defensores de la Patria), quienes obtuvieron las cifras más altas en la primera ronda.

- crédito @delaespriella_style/Instagram - Nathalia Angarita/Reuters
Colombia define el futuro del país en las urnas entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito @delaespriella_style/Instagram - Nathalia Angarita/Reuters

La votación se lleva a cabo entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. en todo el país, bajo estrictas medidas de seguridad y regulaciones especiales, como la ley seca y el cierre temporal de fronteras. Los colombianos en el exterior han podido ejercer su derecho desde el 15 de junio en consulados y embajadas.

En esta segunda vuelta, los votantes deben elegir entre las fórmulas Cepeda-Quilcué y De la Espriella-Restrepo, o bien optar por el voto en blanco. El proceso de conteo inicia tras el cierre de urnas y los resultados preliminares serán informativos, mientras que el escrutinio oficial se dará en los días siguientes.

El nuevo presidente asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026, en reemplazo de Gustavo Petro.

Estos comicios se desarrollan en un contexto de alta expectativa y polarización, donde temas como la seguridad, la economía y la gestión del conflicto armado han sido centrales en la campaña electoral.

Temas Relacionados

Elecciones Colombia 2026Gustavo PetroSegunda vuelta presidencialVotos Gustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella aventaja a Iván Cepeda por más de 300.000 votos

Un total de 41.421.973 colombianos estaban habilitados para votar en el país y en el exterior. Más de 800.000 jurados atendieron las votaciones

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella aventaja a Iván Cepeda por más de 300.000 votos

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Iván Cepeda va ganando en el Atlántico

En la capital del departamento, el aspirante del Pacto Histórico mantiene la punta, tal como en la primera vuelta, sobre Abelardo de la Espriella

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Iván Cepeda va ganando en el Atlántico

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella se consolida en Antioquia

El candidato del movimiento Defensores por la Patria se está quedando, por ahora, con el departamento de la misma forma como ocurrió en la primera vuelta

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella se consolida en Antioquia

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Bogotá se mantiene con Iván Cepeda en la punta

El candidato del Pacto Histórico le lleva una leve ventaja sobre Abelardo de la Espriella, durante el preconteo de los votos de la segunda vuelta

Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Bogotá se mantiene con Iván Cepeda en la punta

Elecciones 2026: Así se hace el preconteo, actividad de la Registraduría que Gustavo Petro puso en duda en la segunda vuelta

Un equipo de más de 40.000 personas transmite y recepciona la información en tiempo real, según reportó la entidad que lidera Hernán Penagos

Elecciones 2026: Así se hace el preconteo, actividad de la Registraduría que Gustavo Petro puso en duda en la segunda vuelta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Hija de Yeison Jiménez reveló el voto de su madre, Sonia Rodríguez, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Hija de Yeison Jiménez reveló el voto de su madre, Sonia Rodríguez, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Luisa Fernanda W se pronunció sobre las elecciones en Colombia: “No le digo a nadie por quién votar”

Jhonny Rivera rechazó la polarización y decidió no revelar su voto: “No se desgasten”

Sofía y Antonella Petro compararon a Iván Cepeda con Chepe Fortuna y a Abelardo de la Espriella con Aníbal Conrado

Antonella Petro sorprendió al asegurar que es la hija favorita del presidente Gustavo Petro: “Mis hermanos me van a odiar”

Deportes

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Nueva Zelanda vs Egipto, en VIVO: siga el minuto a minuto de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

Costa de Marfil sonríe en el Mundial 2026 gracias a Ecuador y Curazao: estas son sus cuentas

Emerse Fae explicó la derrota de Costa de Marfil ante Alemania en el Mundial 2026: “La diferencia fue la experiencia”

Nelson Deossa tiene opciones de salir de Real Betis: lo buscaría un reconocido club de Brasil

Atlético Nacional fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay: duro castigo por desmanes