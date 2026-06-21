Colombia

Gustavo Bolívar desmintió marchas convocadas por el Pacto Histórico después de conocerse los resultados de la segunda vuelta: “Fake news”

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social comunicó que durante los días previos a la segunda vuelta presidencial se difundió información falsa y señaló a la campaña de oposición

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El pronunciamiento de Gustavo Bolívar fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Colprensa
El pronunciamiento de Gustavo Bolívar fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Colprensa

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, afirmó en su cuenta oficial de X que el Pacto Histórico no ha convocado marchas ni plantones después de la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial, que se realiza este domingo 21 de junio de 2026.

El exsenador de la República señaló que durante la jornada electoral y en los días previos se han registrado “fake news” y acusó a la campaña de oposición de ser la principal promotora de ese tipo de información.

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Gustavo Bolívar también cuestionó a medios de comunicación por supuestamente compartir la información sin antes ser consultada.

Gustavo Bolívar señaló que durante la jornada electoral y en los días previos se han registrado “fake news” y acusó a la campaña de oposición de ser la principal promotora de ese tipo de información - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Gustavo Bolívar señaló que durante la jornada electoral y en los días previos se han registrado “fake news” y acusó a la campaña de oposición de ser la principal promotora de ese tipo de información - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Comunicado a la prensa y a la opinión pública: El Pacto Histórico no ha convocado marchas ni plantones el día de hoy. Vienen circulando fake news al respecto, promocionados por la campaña de la oposición y difundidos hoy por los medios sin consultarnos a cerca de su veracidad (sic)”, afirmó Gustavo Bolívar en su cuenta oficial de X.

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El excandidato a la Alcaldía de Bogotá compartió la imagen de la supuesta convocatoria a marchas, que incluía diferentes puntos de concentración en el país y que, presuntamente, se realizaría a las 5:00 p. m., acompañada de un mensaje en el que la calificaba como “fake news”.

Gustavo Bolívar - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar compartió la imagen de la supuesta convocatoria a marchas, que incluía diferentes puntos de concentración en el país y que, presuntamente, se realizaría a las 5:00 p. m., acompañada de un mensaje en el que la calificaba como “fake news” - crédito @GustavoBolivar/X

En otras publicaciones, Gustavo Bolívar ha denunciado la supuesta compra de votos y que en algunas regiones de Colombia, presuntamente, no se permite a los ciudadanos ejercer su derecho al voto.

“Nunca en mi vida había sabido de un entramado tan grande para comprar votos. Tenemos los teléfonos reventados con tantas denuncias. Y todavía se atreven a decir que en Colombia hay democracia. Pero no les va a alcanzar desgraciados (sic)“, indicó Gustavo Bolívar.

Según el exdirector del DPS, los supuestos compradores de votos entregan el tarjetón marcado a quienes venden su voto, quienes, de acuerdo con Bolívar, devuelven al jurado el tarjetón sin marcar que se les entrega.

“Impresionante compra de votos en todo el país. Los compradores de votos entregan el tarjetón marcado a los vendedores del voto. Luego ellos devuelven el voto sin marcar que les da el jurado (sic)”, aseveró Gustavo Bolívar.

Gustavo Bolívar - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar ha denunciado la supuesta compra de votos y que en algunas regiones de Colombia, presuntamente, no se permite a los ciudadanos ejercer su derecho al voto - crédito @GustavoBolivar/X

La Registraduría informó que, si el tarjetón electoral presenta alguna marca, debe ser reemplazado para tranquilidad de los ciudadanos.

"La tarjeta electoral que presente cualquier marca debe ser reemplazada para tranquilidad del votante. Dale tu voto de confianza al proceso electoral (sic)“, indicó el órgano electoral.

Registraduría - crédito @Registraduria/X
La Registraduría informó que, si el tarjetón electoral presenta alguna marca, debe ser reemplazado para tranquilidad de los ciudadanos - crédito @Registraduria/X

Recientemente, Bolívar advirtió al sector empresarial sobre las posibles consecuencias sociales en Colombia si Abelardo de la Espriella, representante de la derecha, vence a Iván Cepeda, candidato de la izquierda, en la segunda vuelta presidencial.

Durante un acto en Valledupar, Bolívar señaló: “Los empresarios quedan notificados, los dueños de este país, del poder económico, quedan notificados, que de triunfar la alternativa violenta y de extrema derecha, este país se va a incendiar”. En su cuenta de X, reiteró que sus comentarios estaban dirigidos específicamente a Abelardo de la Espriella, haciendo referencia a declaraciones del candidato sobre cómo trataría a quienes apoyan el progresismo colombiano si llega a la Presidencia.

Bolívar citó textualmente a De la Espriella: “No me interesa convencer petristas. Son enemigos de la República y hay que tratarlos como tal. Vencerlos de todas las formas y desde todos los frentes”, calificando esta postura como una “declaratoria de guerra”.

Algunos líderes empresariales respondieron preocupados, considerando que las palabras de Bolívar podrían fomentar el rechazo a los resultados electorales por parte del progresismo. Frente a estas reacciones, el exsenador explicó que sus advertencias surgen ante los comentarios del líder de Defensores de la Patria, que, a su juicio, promueven hostilidad contra la izquierda.

En entrevista con Blu Radio, Bolívar vinculó este tipo de lenguaje con antecedentes de violencia política en Colombia, recordando episodios como el exterminio de la Unión Patriótica, y defendió su postura como una respuesta a lo que considera amenazas contra quienes piensan diferente.

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