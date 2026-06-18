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Víctor Marulanda regresó a Atlético Nacional después de ocho años: así le fue dirigiendo en el exterior

El director deportivo volvió al equipo antioqueño con el que quedó campeón de la Copa Libertadores en el 2016, después dirigió en Alianza Lima de Perú

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Marulanda ha sido jugador, presidente y director deportivo de Atlético Nacional en una primera etapa, ahora será la segunda - crédito Un Break

Atlético Nacional confirmó el regreso de Víctor Marulanda a la dirección deportiva después de ocho años. El dirigente antioqueño llega tras la salida de Gustavo Fermani y en medio de una reestructuración que busca devolver al equipo verdolaga al protagonismo del fútbol colombiano e internacional.

El anuncio se realizó este miércoles 17 de junio de 2026 mediante un comunicado firmado por el presidente Sebastián Arango. En el mensaje, el club destacó que Marulanda “ya hace parte de la exitosa historia verdolaga”, resaltando su conocimiento de la institución.

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En octubre de 1987 con 16 años y proveniente del equipo de la Universidad Pontifica Bolivariana llegó para defender los colores de Atlético Nacional, Víctor Hugo Marulanda Velásquez - crédito Un Break

Víctor Marulanda: dos Copas Libertadores con Atlético Nacional

Con 55 años, Víctor Marulanda vuelve a una casa que conoce desde adentro. Su relación con Atlético Nacional no solamente está ligada a la gestión deportiva, sino también a su etapa como futbolista, pues hizo parte del plantel que consiguió la primera Copa Libertadores del club en 1989. Posteriormente pasó a ocupar cargos administrativos, llegando a ser presidente y gerente deportivo, posiciones desde las cuales estuvo relacionado con algunos de los ciclos más importantes de la historia reciente del cuadro antioqueño.

Durante su anterior etapa como dirigente deportivo, Nacional consolidó una estructura que permitió la llegada de grandes resultados, entre ellos la conquista de la Copa Libertadores de 2016, además de varios títulos nacionales. También fue uno de los impulsores del fortalecimiento de las divisiones menores, una apuesta que el club pretende recuperar dentro del nuevo proyecto institucional.

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Después de ocho años dirigiendo en el fútbol del exterior, Víctor Marulanda regresó a la dirección deportiva de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional
Después de ocho años dirigiendo en el fútbol del exterior, Víctor Marulanda regresó a la dirección deportiva de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

Ahora, su regreso ocurre en un momento complejo. Atlético Nacional viene de cerrar un semestre marcado por golpes deportivos, como la eliminación de la Copa Sudamericana ante Millonarios y la derrota en la final de Liga frente a Junior. Además, el equipo confirmó la salida del técnico Diego Arias y de Gustavo Fermani, quien fue cuestionado por parte de la afición debido a algunas decisiones deportivas y su relación con el entorno del club.

Por eso, la llegada de Marulanda representa una apuesta por la experiencia y por alguien que conoce la cultura interna del equipo. Su principal misión será reorganizar el área deportiva, definir la planificación del segundo semestre de 2026 y construir un proyecto que permita al equipo competir nuevamente por títulos.

Víctor Marulanda, gerente; Juan Carlos de la Cuesta, presidente, Andrés Escobar, Michael Rangel, Camilo Vargas y Juan Carlos Osorio estuvieron en la presentación en Guarne.
Unas de las contrataciones de Víctor Marulanda en la dirección deportiva de Atlético Nacional, Manga Escobar, Michael Rangel, Camilo Vargas y Juan Carlos Osorio- crédito Colprensa

Su paso por Alianza Lima: un ciclo marcado por dificultades

Después de salir de Atlético Nacional, Víctor Marulanda emprendió una experiencia internacional en el fútbol peruano. En 2018 llegó a Alianza Lima como director deportivo, con el objetivo de estructurar un proyecto competitivo para uno de los clubes más grandes del país.

Su etapa en el cuadro blanquiazul tuvo momentos positivos, pero terminó marcada por una de las crisis deportivas más fuertes de la historia reciente del club. En 2020, Alianza Lima atravesó una temporada complicada, con cambios de entrenador, problemas futbolísticos y malos resultados que terminaron con el descenso deportivo a la segunda división, aunque posteriormente el club recuperó la categoría por decisión del TAS.

Marulanda reconoció públicamente la responsabilidad que tenía dentro del proyecto y aseguró que la salida de Pablo Bengoechea fue uno de los momentos que generó un quiebre en la planificación deportiva del equipo. Finalmente, tras la pérdida de categoría en cancha, confirmó su salida del cargo como director deportivo.

Fue una experiencia completamente diferente a la que había vivido en Colombia, pues pasó de estar relacionado con un proceso exitoso en Nacional a enfrentar una crisis institucional y deportiva en Perú.

El reto en Ecuador con 9 de Octubre

Tras su paso por Alianza Lima, Marulanda continuó su carrera en el exterior y llegó al fútbol ecuatoriano para trabajar con 9 de Octubre. Allí asumió funciones relacionadas con la dirección deportiva y la planificación institucional del equipo.

Su llegada estuvo enfocada en reorganizar procesos, fortalecer la estructura deportiva y aportar una visión más profesional en la construcción del plantel. Aunque fue una etapa más corta y con menor exposición mediática que su experiencia en Perú, le permitió mantenerse vinculado al fútbol internacional y sumar conocimientos en otro contexto competitivo.

El dirigente colombiano regresó al país después de esa experiencia para asumir nuevamente un desafío de grandes dimensiones: reconstruir el área deportiva de Atlético Nacional.

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