El Idrd abrió inscripciones presenciales para vacaciones recreativas gratuitas en Bogotá: parques de 20 localidades tendrán jornadas extendidas

Las vacaciones recreativas se desarrollarán en dos temporadas, del 22 al 28 de junio y del 30 de junio al 5 de julio, para menores de 6 a 17 años - crédito Idrd

Miles de niños, niñas y adolescentes de Bogotá podrán disfrutar durante junio y julio de 2026 de una amplia oferta de actividades recreativas y deportivas gratuitas, organizadas en parques de todas las localidades de la ciudad.

El programa, impulsado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), ofrecerá jornadas de juego, movimiento y convivencia tanto para la infancia como para la adolescencia, en horarios extendidos y con una logística que facilita la inscripción y la seguridad de los participantes.

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Las vacaciones recreativas, que se llevarán a cabo en dos grandes temporadas —del 22 al 28 de junio y del 30 de junio al 5 de julio—, permitirán que menores de 6 a 17 años accedan a actividades lúdicas, deportivas y culturales en escenarios cercanos a sus barrios.

Para participar, los adultos responsables deberán inscribir presencialmente a los interesados en los puntos habilitados, presentando fotocopia del documento de identidad, certificado vigente de afiliación al sistema de salud y consentimiento informado.

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La inscripción presencial en Bogotá exigirá documento de identidad del menor, certificado vigente de salud y consentimiento informado firmado por los adultos responsables - crédito Idrd

Programación y requisitos para las jornadas de junio

En junio, las actividades estarán divididas en dos grupos etarios: para niños y niñas de 6 a 11 años, del 22 al 27; y para adolescentes de 12 a 17 años, del 22 al 28. Los horarios serán de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

La inscripción presencial será el sábado 20 de junio, de 9:00 a.m. a 1:00 p. m. Para formalizar el registro, los adultos responsables deben presentar copia de la tarjeta de identidad o registro civil del menor, el certificado de afiliación vigente al sistema de salud (EPS o Sisbén) y el consentimiento firmado en el formato que se entregará en el punto de atención.

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Las actividades se desarrollarán en una red de parques y polideportivos distribuidos por las 20 localidades de la ciudad. Entre los escenarios habilitados para infancia están:

El Parque Buenavista 1 en Usaquén

Parque San Luis La Semilla en Chapinero

Parque Los Laches La Mina en Santa Fe

Cefe San Cristóbal

Parque Miravalle y Parque La Regadera Sur en Usme

Cefe Tunal en Tunjuelito

Caminos de San Diego en Bosa

Dindalito Bellavista en Kennedy

Parque del Fuego Carlos Lleras en Fontibón

Parque El Mortiño en Engativá

Parque Fontanar del Río en Suba

Otros puntos en Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.

La programación de junio dividirá las actividades por edades, con jornadas para niños de 6 a 11 años del 22 al 27 y para adolescentes de 12 a 17 años del 22 al 28 - crédito Alcaldía de Bogotá

Para adolescentes, se destinaron escenarios como el Parque San Luis La Semilla en Chapinero, Parque Fontanar del Río en Suba, Parque La Concepción en Bosa y Cefe San Cristóbal en San Cristóbal.

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Oferta recreativa y espacios habilitados para julio

Las actividades continuarán en julio, dirigidas nuevamente por franjas de edad. Para niños y niñas de 6 a 11 años, las jornadas serán del 30 de junio al 4; para adolescentes de 12 a 17 años, del 30 de junio al 5. Los horarios de atención se mantienen: de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., y sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

La inscripción presencial se realizará el sábado 27 de junio, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m., bajo los mismos requisitos documentales y hasta agotar los cupos disponibles en cada parque.

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La oferta de parques y escenarios para julio incluye:

En Usaquén, el Parque de Desarrollo Verbenal I

En Chapinero, la Cancha Bosque Calderón

En San Cristóbal, Cefe San Cristóbal y Parque Villa del Cerro

En Usme, El Virrey Sur y Valles de Cafam

En Tunjuelito, Cefe Tunal

En Bosa, Parque Paraíso y Porvenir

En Kennedy, Parque Cayetano Cañizales y Parque La Amistad

En Fontibón, Parque Marsella Los Cámbulos

En Engativá, Parque San Andrés

En Suba, Cefe Cometas y Urbanización Hacienda El Pinar Parque 2

En otras localidades como Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.

Los horarios de las vacaciones recreativas del Idrd serán de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. - crédito Idrd

Para adolescentes, se habilitaron escenarios como Parque San Andrés en Engativá, Parque La Giralda en Fontibón, Parque La Laguna en Tunjuelito y Parque Ciudad Montes en Puente Aranda.

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La estrategia de vacaciones recreativas busca no solo brindar espacios seguros y gratuitos para el esparcimiento y el deporte, también fomentar la inclusión social, la convivencia y la vida activa entre la población escolar durante el receso académico. Los niños, niñas y adolescentes podrán disfrutar de actividades guiadas que incluyen juegos tradicionales, deportes de conjunto, circuitos de destrezas físicas, actividades artísticas y talleres de creatividad.