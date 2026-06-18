Colombia

El Idrd abrió inscripciones presenciales para vacaciones recreativas gratuitas en Bogotá: parques de 20 localidades tendrán jornadas extendidas

Las jornadas se realizarán en parques y polideportivos de las 20 localidades durante dos temporadas, entre el 22 y el 28 de junio y del 30 de junio al 5 de julio de 2026

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VACACIONES RECREATIVAS, PARQUE EL TREBOL Lina Gasca. Cortesía: IDRD
Las vacaciones recreativas se desarrollarán en dos temporadas, del 22 al 28 de junio y del 30 de junio al 5 de julio, para menores de 6 a 17 años - crédito Idrd

Miles de niños, niñas y adolescentes de Bogotá podrán disfrutar durante junio y julio de 2026 de una amplia oferta de actividades recreativas y deportivas gratuitas, organizadas en parques de todas las localidades de la ciudad.

El programa, impulsado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), ofrecerá jornadas de juego, movimiento y convivencia tanto para la infancia como para la adolescencia, en horarios extendidos y con una logística que facilita la inscripción y la seguridad de los participantes.

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Las vacaciones recreativas, que se llevarán a cabo en dos grandes temporadas —del 22 al 28 de junio y del 30 de junio al 5 de julio—, permitirán que menores de 6 a 17 años accedan a actividades lúdicas, deportivas y culturales en escenarios cercanos a sus barrios.

Para participar, los adultos responsables deberán inscribir presencialmente a los interesados en los puntos habilitados, presentando fotocopia del documento de identidad, certificado vigente de afiliación al sistema de salud y consentimiento informado.

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El distrito habilitó varios parques para llevar a cabo una jornada recreativa en la segunda semana de octubre - Idrd
La inscripción presencial en Bogotá exigirá documento de identidad del menor, certificado vigente de salud y consentimiento informado firmado por los adultos responsables - crédito Idrd

Programación y requisitos para las jornadas de junio

En junio, las actividades estarán divididas en dos grupos etarios: para niños y niñas de 6 a 11 años, del 22 al 27; y para adolescentes de 12 a 17 años, del 22 al 28. Los horarios serán de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

La inscripción presencial será el sábado 20 de junio, de 9:00 a.m. a 1:00 p. m. Para formalizar el registro, los adultos responsables deben presentar copia de la tarjeta de identidad o registro civil del menor, el certificado de afiliación vigente al sistema de salud (EPS o Sisbén) y el consentimiento firmado en el formato que se entregará en el punto de atención.

Las actividades se desarrollarán en una red de parques y polideportivos distribuidos por las 20 localidades de la ciudad. Entre los escenarios habilitados para infancia están:

  • El Parque Buenavista 1 en Usaquén
  • Parque San Luis La Semilla en Chapinero
  • Parque Los Laches La Mina en Santa Fe
  • Cefe San Cristóbal
  • Parque Miravalle y Parque La Regadera Sur en Usme
  • Cefe Tunal en Tunjuelito
  • Caminos de San Diego en Bosa
  • Dindalito Bellavista en Kennedy
  • Parque del Fuego Carlos Lleras en Fontibón
  • Parque El Mortiño en Engativá
  • Parque Fontanar del Río en Suba
  • Otros puntos en Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.
Parques de Bogotá
La programación de junio dividirá las actividades por edades, con jornadas para niños de 6 a 11 años del 22 al 27 y para adolescentes de 12 a 17 años del 22 al 28 - crédito Alcaldía de Bogotá

Para adolescentes, se destinaron escenarios como el Parque San Luis La Semilla en Chapinero, Parque Fontanar del Río en Suba, Parque La Concepción en Bosa y Cefe San Cristóbal en San Cristóbal.

Oferta recreativa y espacios habilitados para julio

Las actividades continuarán en julio, dirigidas nuevamente por franjas de edad. Para niños y niñas de 6 a 11 años, las jornadas serán del 30 de junio al 4; para adolescentes de 12 a 17 años, del 30 de junio al 5. Los horarios de atención se mantienen: de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., y sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

La inscripción presencial se realizará el sábado 27 de junio, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m., bajo los mismos requisitos documentales y hasta agotar los cupos disponibles en cada parque.

La oferta de parques y escenarios para julio incluye:

  • En Usaquén, el Parque de Desarrollo Verbenal I
  • En Chapinero, la Cancha Bosque Calderón
  • En San Cristóbal, Cefe San Cristóbal y Parque Villa del Cerro
  • En Usme, El Virrey Sur y Valles de Cafam
  • En Tunjuelito, Cefe Tunal
  • En Bosa, Parque Paraíso y Porvenir
  • En Kennedy, Parque Cayetano Cañizales y Parque La Amistad
  • En Fontibón, Parque Marsella Los Cámbulos
  • En Engativá, Parque San Andrés
  • En Suba, Cefe Cometas y Urbanización Hacienda El Pinar Parque 2
  • En otras localidades como Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.
La administración dio a conocer los parques distritales donde se estará impartiendo de manera gratuita las vacaciones recreativas - crédito Idrd
Los horarios de las vacaciones recreativas del Idrd serán de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. - crédito Idrd

Para adolescentes, se habilitaron escenarios como Parque San Andrés en Engativá, Parque La Giralda en Fontibón, Parque La Laguna en Tunjuelito y Parque Ciudad Montes en Puente Aranda.

La estrategia de vacaciones recreativas busca no solo brindar espacios seguros y gratuitos para el esparcimiento y el deporte, también fomentar la inclusión social, la convivencia y la vida activa entre la población escolar durante el receso académico. Los niños, niñas y adolescentes podrán disfrutar de actividades guiadas que incluyen juegos tradicionales, deportes de conjunto, circuitos de destrezas físicas, actividades artísticas y talleres de creatividad.

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