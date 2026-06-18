El Idrd abrió inscripciones presenciales para vacaciones recreativas gratuitas en Bogotá: parques de 20 localidades tendrán jornadas extendidas

Miles de niños, niñas y adolescentes de Bogotá podrán disfrutar durante junio y julio de 2026 de una amplia oferta de actividades recreativas y deportivas gratuitas, organizadas en parques de todas las localidades de la ciudad.
El programa, impulsado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), ofrecerá jornadas de juego, movimiento y convivencia tanto para la infancia como para la adolescencia, en horarios extendidos y con una logística que facilita la inscripción y la seguridad de los participantes.
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Las vacaciones recreativas, que se llevarán a cabo en dos grandes temporadas —del 22 al 28 de junio y del 30 de junio al 5 de julio—, permitirán que menores de 6 a 17 años accedan a actividades lúdicas, deportivas y culturales en escenarios cercanos a sus barrios.
Para participar, los adultos responsables deberán inscribir presencialmente a los interesados en los puntos habilitados, presentando fotocopia del documento de identidad, certificado vigente de afiliación al sistema de salud y consentimiento informado.
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Programación y requisitos para las jornadas de junio
En junio, las actividades estarán divididas en dos grupos etarios: para niños y niñas de 6 a 11 años, del 22 al 27; y para adolescentes de 12 a 17 años, del 22 al 28. Los horarios serán de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
La inscripción presencial será el sábado 20 de junio, de 9:00 a.m. a 1:00 p. m. Para formalizar el registro, los adultos responsables deben presentar copia de la tarjeta de identidad o registro civil del menor, el certificado de afiliación vigente al sistema de salud (EPS o Sisbén) y el consentimiento firmado en el formato que se entregará en el punto de atención.
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Las actividades se desarrollarán en una red de parques y polideportivos distribuidos por las 20 localidades de la ciudad. Entre los escenarios habilitados para infancia están:
- El Parque Buenavista 1 en Usaquén
- Parque San Luis La Semilla en Chapinero
- Parque Los Laches La Mina en Santa Fe
- Cefe San Cristóbal
- Parque Miravalle y Parque La Regadera Sur en Usme
- Cefe Tunal en Tunjuelito
- Caminos de San Diego en Bosa
- Dindalito Bellavista en Kennedy
- Parque del Fuego Carlos Lleras en Fontibón
- Parque El Mortiño en Engativá
- Parque Fontanar del Río en Suba
- Otros puntos en Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.
Para adolescentes, se destinaron escenarios como el Parque San Luis La Semilla en Chapinero, Parque Fontanar del Río en Suba, Parque La Concepción en Bosa y Cefe San Cristóbal en San Cristóbal.
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Oferta recreativa y espacios habilitados para julio
Las actividades continuarán en julio, dirigidas nuevamente por franjas de edad. Para niños y niñas de 6 a 11 años, las jornadas serán del 30 de junio al 4; para adolescentes de 12 a 17 años, del 30 de junio al 5. Los horarios de atención se mantienen: de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., y sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
La inscripción presencial se realizará el sábado 27 de junio, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m., bajo los mismos requisitos documentales y hasta agotar los cupos disponibles en cada parque.
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La oferta de parques y escenarios para julio incluye:
- En Usaquén, el Parque de Desarrollo Verbenal I
- En Chapinero, la Cancha Bosque Calderón
- En San Cristóbal, Cefe San Cristóbal y Parque Villa del Cerro
- En Usme, El Virrey Sur y Valles de Cafam
- En Tunjuelito, Cefe Tunal
- En Bosa, Parque Paraíso y Porvenir
- En Kennedy, Parque Cayetano Cañizales y Parque La Amistad
- En Fontibón, Parque Marsella Los Cámbulos
- En Engativá, Parque San Andrés
- En Suba, Cefe Cometas y Urbanización Hacienda El Pinar Parque 2
- En otras localidades como Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.
Para adolescentes, se habilitaron escenarios como Parque San Andrés en Engativá, Parque La Giralda en Fontibón, Parque La Laguna en Tunjuelito y Parque Ciudad Montes en Puente Aranda.
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La estrategia de vacaciones recreativas busca no solo brindar espacios seguros y gratuitos para el esparcimiento y el deporte, también fomentar la inclusión social, la convivencia y la vida activa entre la población escolar durante el receso académico. Los niños, niñas y adolescentes podrán disfrutar de actividades guiadas que incluyen juegos tradicionales, deportes de conjunto, circuitos de destrezas físicas, actividades artísticas y talleres de creatividad.
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