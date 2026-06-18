Colombia

Gobierno Petro confirmó que no cumplirá en 2026 la regla que le permite a Colombia mantener credibilidad y tener mejor acceso a créditos

Expertos enfatizan que el margen de flexibilidad actual no garantiza credibilidad ni soluciones estructurales en materia de finanzas públicas

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Para 2025 el país experimentará una elevada inflación de acuerdo a informe mensual del Banco de la República - crédito Colprensa
El Gobierno Petro decidió activar la cláusula de escape de la regla fiscal desde 2025 - crédito Colprensa

La regla fiscal de Colombia, norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto (PIB) y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB, solo volverá a un cumplimiento “paramétrico” desde 2028, según anunció el Gobierno de Gustavo Petro en la presentación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2026.

Eso implica que entre 2026 y 2027 seguirá activado el mecanismo excepcional de la cláusula de escape de la norma. Según el Ministerio, desde 2028 el escenario fiscal será exactamente el que impone la ley, sin un desvío adicional frente a lo planteado un año antes.

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Al respecto, el director general de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Cristián Cruz explicó que durante este y el próximo año seguirá vigente ese margen excepcional. “Entre el 2026 y el 2027 está activado el mecanismo excepcional de la cláusula de escape de la regla fiscal, el desvío que se está planteando en este Marco Fiscal de Mediano Plazo, es exactamente el mismo que se planteó hace un año o sea no hay un desvío adicional en esas metas que impone digamos el Confis”, anotó.

Cristian Cruz es el director de Política Macroeconómica del Minsiterio de Hacienda - crédtio Asobancaria
Cristian Cruz es el director de Política Macroeconómica del Minsiterio de Hacienda - crédtio Asobancaria

Agregó el funcionario que “a partir del 2028, sí hay un cumplimiento digamos que paramétrico de la regla fiscal, que quiero decir con esto, es que desde 2028 en adelante lo que se presenta en el escenario fiscal es que es exactamente lo que la regla fiscal impone, nada distinto a eso porque eso está reglado por la ley misma”.

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Cruz también explicó cómo se mide el ajuste desde el punto de vista técnico. “Entonces cualquier ejercicio de ajuste cuando uno habla desde el punto de vista técnico, el ajuste que hay que realizar es ¿cuánto es la distancia entre el balance fiscal actual versus lo que está marcando la regla fiscal?“, cuestionó.

Las dudas sobre la activación de la cláusula de escape

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025, el Gobierno decidió activar la cláusula de escape para suspender la aplicación de la regla fiscal entre 2025 y 2027. Eso significa que durante ese periodo no estará obligado a cumplir las metas de balance fiscal. En la práctica, se suspende de forma temporal el marco institucional que impone disciplina fiscal y se permite un mayor endeudamiento con la promesa de un ajuste posterior.

La cláusula de escape fue concebida como una herramienta excepcional en la Ley 2155 de 2021 y en el Decreto 1717 de 2021. Solo puede activarse cuando ocurren eventos extraordinarios o riesgos que comprometan la estabilidad macroeconómica del país. Esas circunstancias incluyen pandemias, guerras, desastres naturales o crisis financieras internacionales. Su propósito es dar flexibilidad temporal al Gobierno para responder a esas situaciones sin incumplir la regla fiscal.

Frente a esto, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana sostuvo que, en su justificación, el Gobierno no alegó un choque externo. Según ese análisis, cumplir la regla en 2025 implicaría un recorte tan drástico del gasto público que pondría en riesgo la inversión, el gasto social y la recuperación económica.

Para el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), esa motivación no satisface el estándar legal de excepcionalidad. Ese reparo abre la discusión sobre si la activación de la cláusula se ajusta al marco previsto para circunstancias imprevisibles y de alto impacto.

Ajuste pendiente y alertas sobre déficit y deuda

El Observatorio Fiscal resumió sus objeciones con varias cifras. “Durante el periodo 2025–2027, el Gobierno propone reducir el déficit fiscal (reducir la diferencia entre ingresos y gastos) en 2,1 puntos del PIB. Según el Carf, el esfuerzo mínimo necesario para estabilizar la deuda se encuentra entre 3,5 y 4,5 puntos del PIB”.

Añadió que “además, el plan de ajuste del gobierno no contempla reformas legales concretas para mejorar el recaudo ni para racionalizar el gasto. En 2025, primer año de activación, el déficit fiscal incluso aumentaría frente a 2024. Para el Carf, esto contradice el espíritu de la cláusula, que exige un compromiso creíble de corrección gradual”.

De igual manera, advirtió que, durante el periodo de suspensión, la deuda neta seguiría en aumento. A su juicio, esa trayectoria alcanzaría niveles incluso superiores a los observados durante la pandemia y pondría en duda la convergencia hacia el nivel prudente de deuda de 55% del PIB en el mediano plazo.

El Gobierno, en el MFMP, elevó la proyección de déficit fiscal para 2026 a 5,3% del PIB. Además, reconoció la necesidad de un ajuste de $30,2 billones en 2027 para recuperar la senda de sostenibilidad de las finanzas públicas.

Aunque subió el recaudo y bajó la deuda, Carf advirtió presión de liquidez y altos costos de financiamiento - crédito CARF
Aunque subió el recaudo y bajó la deuda, Carf advirtió presión de liquidez y altos costos de financiamiento - crédito CARF

La baja de la deuda no corrige el desequilibrio fiscal

El reporte más reciente del Carf mostró una reducción puntual en el saldo de la deuda bruta del Gobierno Nacional Central (GNC). El indicador bajó de 64,7% del PIB en marzo a 62,9% del PIB en abril, una caída de 1,8 pp en un mes, aunque frente a abril de 2025 subió 2,1 puntos del PIB.

La reducción obedeció principalmente a una caída de la deuda externa. El Comité señaló que el saldo de esas obligaciones disminuyó 10,1% mensual, equivalente a cerca de $35,4 billones, por el pago anticipado parcial del total return swap (TRS) dentro del proceso de cancelación total de esa operación financiera. A eso se sumaron la cancelación anticipada de bonos globales y el efecto favorable de la tasa de cambio. Esos factores redujeron el saldo de la deuda en otros $25 billones.

Como resultado, la participación de la deuda externa dentro del total cayó a 26,6%, su nivel más bajo desde julio de 2014. El informe también destacó que los títulos de deuda (TES) de largo plazo ya representan 80,6% de la financiación interna, mientras la financiación de corto plazo cayó por quinto mes consecutivo a 18%, desde 18,2% en marzo.

Ese alivio en los indicadores no corrige el problema de fondo. Analistas de Corficolombiana advirtieron que el desequilibrio estructural entre ingresos y gastos persiste y que la próxima administración tendrá el reto de combinar una reforma tributaria, ajustes al gasto y medidas para impulsar el crecimiento económico si busca estabilizar la relación deuda/PIB y recuperar la credibilidad fiscal del país.

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