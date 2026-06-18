Iván Cepeda volvió a retar a Abelardo de la Espriella para debatir y lo acusó de “esconderse” a días de las elecciones

Iván Cepeda reiteró su invitación a Abelardo de la Espriella para realizar un debate- crédito @delaespriella_style/Instagram - Nathalia Angarita/Reuters

El candidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, lanzó un nuevo y directo llamado a su contrincante de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, para que acepte realizar un debate antes de las elecciones del domingo 21 de junio, a solo cuatro días de la jornada electoral.

La declaración se registró durante una entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, en el programa Streaming final, en el que Iván Cepeda insistió en que el país necesita ver un cara a cara entre los dos aspirantes que se disputarán la jefatura de Estado en la segunda vuelta presidencial.

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A menos de una semana de que los colombianos acudan a las urnas, el candidato del Pacto Histórico y que busca que el proyecto político de Gustavo Petro sea reelegido aseguró que los ciudadanos tienen el derecho de conocer y contrastar las propuestas de ambos proyectos políticos mediante una deliberación abierta y argumentada.

Iván Cepeda reiteró su invitación a Abelardo de la Espriella para realizar un debate público que permita contrastar propuestas ante los electores - crédito @PactoCol/X

Iván Cepeda pidió, retó y hasta invitó a Abelardo de la Espriella a aceptar un debate antes de la segunda vuelta

Durante el espacio, el líder progresista aprovechó los micrófonos para reiterar su propuesta de manera pública, al señalar que las principales cadenas de televisión del país ya pusieron a disposición sus espacios para organizar el encuentro.

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Iván Cepeda extendió una invitación directa al abogado de extrema derecha, al proponer que el debate se lleve a cabo de manera conjunta entre el canal aliado, Caracol Noticias y el sistema de medios públicos Rtvc.

“Quiero decirlo aquí nuevamente: reté al señor De la Espriella. Todavía tenemos días, doctor De la Espriella, podemos hacerlo, a un debate. Le vuelvo y le reitero, bueno, no, si no quiere reto, una cordial invitación en esta casa; con el canal Caracol también lo hemos propuesto y Rtvc, a que hagamos un debate. Si usted está dispuesto, lo estoy esperando”, dijo Cepeda en la reiteración de verse ‘cara a cara’ con propuestas.

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El candidato enfatizó que las condiciones logísticas están listas y que la decisión de asistir depende exclusivamente de la voluntad política de su rival de campaña, que hace parte del movimiento Defensores de la Patria.

El candidato del Pacto Histórico aseguró que las condiciones logísticas para el encuentro ya están definidas y que la decisión depende exclusivamente de su contendor - crédito Sergio Acero/Reuters

Cepeda propone debate entre candidatos y rechaza reemplazos de fórmulas vicepresidenciales

En ese momento, José Manuel Acevedo intervino en la conversación para recordar la postura que mantiene el equipo de campaña de la derecha, donde se sugirió que el encuentro inicial debería darse primero entre las fórmulas vicepresidenciales de ambos sectores.

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Ante este planteamiento, Cepeda rechazó la propuesta de delegar el debate y defendió la conformación de su propio equipo, al resaltar que se siente totalmente orgulloso de la persona que lo acompaña como fórmula para este ejercicio democrático, que es la senadora indígena Aida Quilcué.

El aspirante de izquierda fue enfático en que la discusión principal debe darse entre quienes encabezan los tarjetones electorales, pidiéndole a su contendor que asuma la responsabilidad del debate de manera directa: “El debate que tenemos que hacer es entre él y yo. Así que lo he invitado a que no se siga escondiendo detrás de su fórmula vicepresidencial (José Manuel Restrepo), que dé la cara y que venga y discutimos y debatimos”.

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Iván Cepeda rechazó la posibilidad de que el intercambio sea asumido por las fórmulas vicepresidenciales - crédito Sergio Acero/Reuters

Para cerrar este tema, Iván Cepeda lanzó una crítica con tono de ironía respecto al temperamento de Abelardo de la Espriella, al sugerir de manera pública que el abogado penalista suele perder la calma con facilidad durante las discusiones políticas.

El candidato pidió que, en caso de concretarse el encuentro en los próximos días, la jornada se caracterice por la altura en las ideas y el respeto mutuo, con el fin de evitar caer en descalificaciones personales que aumenten la tensión social.

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“Eso sí, con mucho respeto, lo invito a que no se salga de casillas, porque he visto que él tiene un poquito la tendencia a perder rápidamente el control. Entonces, a que hagamos ese ejercicio y sobre todo con argumentos, con una deliberación que va a ser muy útil para el país, para la decisión que debe tomar el próximo domingo”, señaló Cepeda en Streaming final.