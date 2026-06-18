Ella es la bella esposa de Gustavo Puerta, el mediocampista más joven de la selección Colombia: está esperando un hijo del jugador

Gustavo Puerta, el más joven de la Selección Colombia, vive su primer Mundial acompañado por su esposa Valeria Valencia - crédito @gustavo_puerta_10 @valeriavalencia___/ Instagram

La aparición de Gustavo Puerta como el jugador más joven de la selección Colombia en el Mundial 2026 ha despertado interés tanto por su desempeño futbolístico como por su vida fuera de la cancha.

En el encuentro inaugural de Colombia contra Uzbekistán, la presencia del mediocampista de 22 años marcó un punto de inflexión en su carrera, pues representó su debut en una Copa del Mundo de mayores.

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La consolidación de Puerta en el seleccionado nacional es resultado de un proceso que inició desde las divisiones juveniles, donde demostró su potencial y capacidad de liderazgo. Tras su paso por el fútbol europeo, el seleccionador Néstor Lorenzo lo eligió como una de las apuestas para el torneo que reúne a las mejores selecciones del mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Su proyección lo hizo destacar entre los 26 convocados, convirtiéndose en un referente de recambio generacional para el equipo.

Valeria Valencia ha acompañado a Gustavo Puerta en cada etapa de su carrera, manteniendo un perfil discreto mientras fortalece su propio camino como empresaria - crédito @valeriavalencia___/ Instagram

En medio de este crecimiento profesional, la vida personal de Puerta también ha cobrado relevancia pública. El mediocampista está casado con Valeria Valencia, quien ha preferido mantener un perfil discreto ante los medios y en redes sociales. Valencia ha acompañado al futbolista en distintos momentos clave de su trayectoria, desde sus inicios en España hasta los más recientes logros en la selección.

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El año 2026 resultó especialmente significativo para la pareja. En marzo, Gustavo Puerta y Valeria Valencia celebraron su boda en una ceremonia íntima en España, a pocos días de que el futbolista le propusiera matrimonio durante un viaje a la nieve. “Un millón de veces, siiiiii. De tu mano y de la mano de Dios, amor de mi vida, nuestro para siempre empieza ahora. Te amamos”, escribió Valencia en sus redes sociales. La noticia del enlace fue ampliamente celebrada por familiares, amigos y seguidores, quienes enviaron mensajes de felicitación a la pareja.

La relación entre Puerta y Valencia atraviesa un nuevo capítulo, ya que ambos esperan la llegada de su primer hijo. El propio futbolista compartió la noticia a través de sus perfiles digitales, acompañando el anuncio con imágenes de la ecografía y una reflexión sobre el significado de formar una familia: “Pensábamos que este año sería especial… pero alguien decidió hacerlo inolvidable. Un amor para toda la vida”.

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En marzo de 2026, Gustavo Puerta y Valeria Valencia celebraron su boda en España, un evento íntimo que consolidó su relación y fue celebrado por su entorno cercano - crédito @valeriavalencia___/ Instagram

Aunque Valencia mantiene la discreción sobre su vida privada, se sabe que está vinculada al sector de la joyería y ha desarrollado proyectos empresariales junto a su esposo. Esta faceta refuerza la imagen de una pareja que equilibra la vida pública del deporte con la construcción de un espacio íntimo y profesional propio.

En la actualidad, Gustavo Puerta continúa sumando experiencia en el fútbol internacional y afronta el desafío de representar a Colombia en el máximo escenario del deporte.

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Gustavo Puerta representa una de las nuevas caras del fútbol colombiano. Su carrera profesional comenzó en Bogotá FC, club en el que debutó en la segunda división colombiana el 25 de julio de 2021, apenas dos días después de cumplir la mayoría de edad. Durante sus primeras dos temporadas, mostró capacidad de adaptación y liderazgo, participando en 34 partidos y marcando tres goles.

Gustavo Puerta inició su carrera profesional en Bogotá FC, donde debutó en la segunda división colombiana y destacó por su adaptación y liderazgo con 34 partidos y tres goles en sus primeras temporadas - crédito FCF

Su proyección lo llevó a la Selección Colombia Sub-20, donde fue capitán en el Sudamericano de 2023 y el Mundial Sub-20 de Argentina, torneos en los que el equipo logró avanzar hasta instancias finales y sumar experiencia internacional.

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El salto a Europa llegó en 2023, cuando Bayer Leverkusen adquirió sus derechos deportivos. Aunque fue cedido brevemente al FC Núremberg, regresó pronto a Leverkusen, donde compartió plantel con figuras internacionales y ganó la Bundesliga 2023-2024, la Copa de Alemania y la Supercopa en 2024. Buscando continuidad, sumó minutos en Hull City de Inglaterra y, posteriormente, recaló en Racing de Santander en 2025. Allí, Puerta fue pieza clave en el ascenso del club a la primera división española, disputando 32 partidos y anotando tres goles en la temporada 2025-2026.

El salto a Europa se dio en 2023 con su llegada al Bayer Leverkusen, club con el que ganó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa antes de buscar minutos en Hull City y consolidarse en el Racing de Santander, logrando el ascenso a la primera división española -crédito FCF

Su debut con la selección mayor se produjo el 15 de noviembre de 2025, en un amistoso ante Nueva Zelanda, partido en el que además marcó su primer gol internacional. Puerta se consolidó como una de las apuestas de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.

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