Mundial 2026: esta fue la canción que sonó en cada gol de Colombia en el partido ante Uzbekistán

Durante los festejos, se escuchó la canción El Ritmo que nos une de Ryan Castro - crédito Juan Antonio Sánchez/Colprensa

La selección Colombia logró su primera victoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Uzbekistán, con un marcador de 3-1, en un encuentro válido por la primera fecha del grupo K de la competición que se celebra en Canadá, Estados Unidos y México.

Más de 80.000 aficionados colmaron el estadio Ciudad de México, quienes fueron testigos directos del poderío de la Tricolor, que regresaba a la cita mundialista tras ocho años de ausencia.

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Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz fueron los autores de los goles del equipo sudamericano. Mientras que por los asiáticos anotó Abbosbek Fayzullaev en el empate transitorio del partido.

Algo que llamó la atención de los asistentes y televidentes es que, en medio de los festejos de los jugadores, en el estadio se empezó a escuchar una canción muy especial para los colombianos.

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Se trata de El Ritmo que nos une, interpretada por el cantante de género urbano Ryan Castro, un tema que había sido elaborado para dar apoyo al combinado cafetero en la pasada Copa América de 2024 pero que quedó marcada por los aficionados y que hasta la fecha es usada para motivar a la Tricolor.

La primera vez que sonó la canción fue en el minuto 40 del primer tiempo cuando el defensa Daniel Muñoz elevó el balón hacia el arquero uzbeko Utkir Yusupov, tras previo pase de Luis Díaz, y lo mandó a guardar al fondo de la red para el 1-0 parcial.

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Al sonar la canción de Ryan Castro, el público festejó el gol del defensa del Crystal Palace (Inglaterra) y se unió en una sola voz a cantar la canción.

“Mami, prenda la radio, encienda la tele. No me moleste que hoy juega la Sele. Coja la curva, coja la L, si no está alentando”, dice una de las estrofas del tema musical escogido por consenso de los jugadores de la selección sudamericana.

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Los otros dos momentos en los que se puso la canción fue en el minuto 20 y 45+9 del segundo tiempo, cuando Luis Díaz y Jaminton Campaz convirtieron los dos goles restantes que le dieron los tres primeros puntos de los cafeteros en la Copa del Mundo.