Prisión domiciliaria a dos subintendentes de la Policía por exigir dinero para no inmovilizar una moto

Los hechos investigados ocurrieron en la madrugada del 16 de octubre de 2025 en inmediaciones del barrio Trinidad, en Medellín- crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que dos subintendentes de la Policía enfrentan cargos judiciales tras ser señalados de exigir dinero a cambio de no inmovilizar una motocicleta en Medellín.

Según el expediente, los hechos involucran a Bryan Stiven Arango Álvarez y Jhonny Alejandro Casas Cardozo, quienes habrían aprovechado su posición para solicitar pagos indebidos a ciudadanos.

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Durante la madrugada del 16 de octubre de 2025, en el Barrio Trinidad, las autoridades detuvieron a un hombre que circulaba en una moto reportada como robada. El conductor fue trasladado a la estación policial de Belén, donde, según la investigación, uno de los subintendentes le indicó que la situación se agravaba porque el pase de conducción era falso.

La investigación revela que el uniformado habría exigido una suma de dinero con el pretexto de “comprar combustible para la camioneta policial”, a cambio de permitirle salir libre. El expediente consigna que el pago se realizó mediante consignación en una cuenta facilitada por el propio policía.

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos policías por presunto soborno tras exigir dinero para no inmovilizar una motocicleta en Medellín- crédito Colprensa/Archivo

La secuencia de pagos y la moto retenida

Posteriormente, en la misma estación policial y dos semanas después del primer incidente, el otro subintendente, Casas Cardozo, habría recibido otra cantidad de dinero. En esta ocasión, el pago tenía como fin la devolución de la motocicleta a su legítimo propietario.

Las pesquisas permitieron establecer que la moto, pese a haber sido inmovilizada, nunca fue puesta a disposición de las autoridades judiciales como exige el procedimiento legal. Este hecho agrava la situación de los uniformados, al evidenciar un manejo irregular del vehículo recuperado.

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En términos concretos, ambos policías fueron imputados por los delitos de presunta concusión y cohecho propio. La Fiscalía sostiene que existen pruebas suficientes para vincular a los subintendentes a las exigencias de dinero documentadas en el caso.

En audiencia ante un juez de control de garantías, se dictó medida de aseguramiento en modalidad de detención domiciliaria para los implicados. La decisión judicial refleja la gravedad de los cargos y la necesidad de evitar que los procesados interfieran en la investigación.

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El expediente señala que el retenido consignó dinero en una cuenta suministrada y que dos semanas después Jhonny Alejandro Casas Cardozo habría recibido otra suma para devolver la moto a su dueño - crédito Luisa González/REUTERS

La medida restrictiva, anunciada tras la imputación formal de cargos, implica que los subintendentes deberán permanecer en sus domicilios mientras avanzan las diligencias judiciales. La Fiscalía enfatizó que estos hechos constituyen una violación grave a la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

Falsos policías asesinaron a joven de 19 años durante asalto en Palmira; dos personas más resultaron heridas

El corregimiento de Palmaseca, en jurisdicción de Palmira, Valle del Cauca, enfrenta conmoción luego de un hecho violento que cobró la vida de una joven de 19 años y dejó a dos personas heridas, incluyendo a un miembro de la Policía Nacional.

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En la madrugada del jueves, varios individuos llegaron a una vivienda del sector, portando prendas que simulaban ser de la fuerza pública. Según informaron las autoridades, los sujetos fingieron realizar un allanamiento para ingresar a la casa sin levantar sospechas entre quienes se encontraban al

La secuencia de los hechos tomó un giro fatal cuando los atacantes, ya dentro del inmueble, intentaron someter a los presentes y apoderarse de pertenencias de valor. La reacción de las víctimas fue inmediata y desencadenó un enfrentamiento, durante el cual los intrusos dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar, de acuerdo con la versión entregada por el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía del Valle del Cauca.

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Como resultado del ataque armado, la joven sufrió lesiones graves y falleció poco después, según confirmaron fuentes oficiales. Otras dos personas resultaron heridas, una de ellas un intendente jefe activo de la Policía Nacional, familiar de la víctima y residente en la zona, quien resultó herido al intervenir para detener el asalto.

La situación fue controlada después de la llegada de los equipos de emergencia, quienes prestaron atención médica especializada a los heridos. Ambos permanecen fuera de peligro, según reportes de las autoridades citados por Blu Radio.

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Una joven de 19 años murió y dos hombres resultaron heridos luego de que varios delincuentes, vestidos con prendas similares a las de la fuerza pública, ingresaran a una vivienda en Palmaseca, Palmira, simulando un procedimiento policial para cometer un robo- crédito Mebog