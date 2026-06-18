Colombia

Antonella Petro se refirió a la polémica con James Rodríguez durante la despedida de la selección Colombia: “Distraído”

La hija menor del presidente de Colombia volvió a referirse al hecho y, lejos de lanzar un juicio, defendió al capitán de la Tricolor, teniendo en cuenta que partían ese día rumbo al Mundial 2026

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Antonella Petro se volvió a referir sobre lo que pasó con James Rodríguez en la despedida al Mundial 2026 - crédito @vanessadelatorre/IG

El 4 de junio se llevó a cabo la entrega de la bandera a la selección Colombia en el aeropuerto de Catam, evento que contó con la participación del presidente Gustavo Petro, encargado de hacer la entrega al cuerpo técnico.

Durante el evento se presentó una controversia por un episodio inesperado, ya que en la ceremonia en la base aérea de Catam, Antonella Petro, hija menor del presidente Petro, saludaba a los jugadores cuando se acercó el capitán James Rodríguez y aprovechó para pedirle una foto, pero el futbolista no respondió y continuó en la fila junto al resto de sus compañeros.

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El hecho fue rápidamente comentado en redes sociales, donde varios usuarios calificaron la actitud de James como un desplante. Algunos mensajes lo acusaron de indiferencia hacia Antonella, mientras que otros interpretaron el gesto como una forma de mantener el protocolo del acto oficial.

Antonella no ocultó la desilusión en su rostro luego de lo ocurrido - crédito Presidencia de la República
Antonella no ocultó la desilusión en su rostro luego de lo ocurrido - crédito Presidencia de la República

Aunque la joven ya había explicado lo que pasó con el jugador de la Tricolor, el tema sigue acaparando el interés de los medios de comunicación, tal y como ocurrió recientemente en una entrevista entre la hija menor del presidente Gustavo Petro y Vanessa de la Torre en su programa Geniales y mayores.

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La hija del presidente de Colombia Gustavo Petro, Antonella Petro, dio su versión sobre el cruce que se volvió tema en redes con James Rodríguez: aseguró que le pidió una foto durante un saludo y que el futbolista siguió de largo porque, según ella, “no me había escuchado”.

De acuerdo con el relato de la joven, el momento ocurrió mientras los integrantes de la delegación pasaban a saludar, siendo ella el primer filtro antes del encuentro con su padre; aprovechó la oportunidad para pedirle al 10 de la selección la instantánea.

“Como él iba pasando y él me dio la mano, y yo ahí le pregunté que si me podía tomar una foto con él”, contó Antonella Petro. Y agregó: “Primero pasaban por mí, me daban la mano y dije: ‘No, al único que le voy a pedir foto es a James’”, explicó.

- crédito Ovidio González/Presidencia
La situación se trató de un malentendido debido a que el jugador no habría escuchado la petición de Antonella- crédito Ovidio González/Presidencia

De la Torre le preguntó cómo formuló el pedido y la hija del mandatario respondió que fue de manera directa. “Dije como: ‘¿Me podría regalar una foto?’ o algo así”, dijo, y agregó: “Algo por el estilo”. Antonella sostuvo que, tras el pedido, el jugador no se detuvo. “Él pasó de largo, y le recibió el sombrero de mi papá y ya”, relató.

De la Torre dijo que luego revisó el registro del momento y describió al futbolista como distraído, a lo que la joven coincidió con esa percepción: “En su mundo”.

Asimismo, la periodista también señaló que, según lo que vio después, la explicación del propio jugador fue que no oyó el pedido, y Antonella Petro lo ratificó: “Sí, eso fue lo que él dijo”.

Cuál fue la respuesta de James Rodríguez en ese momento

crédito @anto_petro_alcocer/IG
James sí le respondió a la solicitud de foto a Antonella - crédito @anto_petro_alcocer/IG

Luego de que la adolescente de 17 años compartiera un video la tarde del viernes 5 de junio refiriéndose a lo ocurrido y minimizando todas las críticas en contra del “10″ de la Tricolor, que es su ídolo, ella misma difundió una nueva publicación en su perfil de Instagram la mañana del sábado 6 de junio con la respuesta por parte del capitán, luego de que ella le dejó la invitación para que se tomen la foto cuando la delegación colombiana regrese al país luego de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Antonella, esa foto va! Adicional cuenta con mi camiseta, dime dónde te la hago llegar?. Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial.... Nos vemos pronto”, escribió el “10″ de la Tricolor.

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