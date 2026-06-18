Así reaccionaron las figuras de la selección Colombia tras ganar ante Uzbekistán en el debut del Mundial 2026

El "Guajiro" fue el autor del segundo gol en el juego ante los "Lobos Blancos" en el estadio Ciudad de México-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Este 17 de junio de 2026, la selección Colombia derrotó por 3-1 a Uzbekistán en el estadio Ciudad de México por la fecha 1 del Mundial de la FIFA de Norteamérica.

De esta forma, el cuadro “Cafetero” quedó en el liderato del grupo K, aprovechando el empate que hubo entre Portugal y República Democrática del Congo en Houston (Texas), Estados Unidos.

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Tras el partido, el volante Gustavo Puerta y el delantero Luis Díaz (autor del segundo gol de Colombia) hablaron a los medios de comunicación sobre lo que dejó el juego ante el equipo dirigido por el italiano Fabio Cannavaro.

El momento cuando Luis Díaz marca el 2-1 ante Uzbekistán por la fecha 1 del grupo K en el Mundial 2026-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Después del partido, el delantero Luis Díaz habló sobre lo que dejó el juego ante Uzbekistán, explicando la exigencia que dio el equipo asiático durante el primer tiempo en el estadio Ciudad de México, y que hasta el minuto 40 previo al gol de Daniel Muñoz, fue parejo.

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“Sí, teníamos que tener un poco más de paciencia. Era un rival muy duro, muy complicado, y sabíamos que el partido se iba a tornar así. Como dije hace un momento, es el primer partido. Quieres hacer las cosas muy bien y, a veces, no te salen tan bien porque el estado anímico te juega en contra. Controlamos parte del partido, ellos mejoraron en la segunda mitad y luego concretamos el tercero, que para nosotros fue muy importante. Los que entraron estuvieron increíbles. Felicitaciones también para ellos”, dijo.