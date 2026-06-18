Colombia

Falcao generó comentarios al olvidar el cumpleaños de su esposa y recordarlo en vivo durante la transmisión del partido Colombia-Uzbekistán: “¿Puedo mandar un mensaje?”

El delantero colombiano se volvió tendencia en redes sociales tras dedicar unas emotivas palabras a su esposa al inicio del segundo tiempo. Aunque buscaba felicitarla por su cumpleaños, su compañero de cabina le señaló en vivo que había olvidado la fecha especial

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El jugador se hizo viral en redes sociales al enviarle un saludo de cumpleaños a su esposa en medio de la transmisión en vivo del partido de Colombia contra Uzbekistán - crédito @falcao/ Instagram @fernandopalomo/ X
El jugador se hizo viral en redes sociales al enviarle un saludo de cumpleaños a su esposa en medio de la transmisión en vivo del partido de Colombia contra Uzbekistán - crédito @falcao/ Instagram @fernandopalomo/ X

El partido entre Colombia y Uzbekistán, correspondiente a la primera fecha del Grupo K en el Mundial 2026, se disputó el miércoles 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México.

En este encuentro, la selección dirigida por Néstor Lorenzo consiguió una victoria por 3-1 y sumó sus primeros tres puntos en el certamen, ubicándose como líder de grupo por encima de Portugal y República Democrática del Congo.

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El debut de Colombia estuvo marcado no solo por el resultado, sino también por la expectativa generada en torno a la transmisión del partido. Por primera vez, Radamel Falcao García, histórico goleador del equipo nacional, se estrenó como comentarista para Espn. Desde la previa, Falcao ofreció su análisis sobre el partido. Sin embargo, hubo un momento viral que destacó la participación del colombiano en el panel.

Lorelei Tarón y su esposo Falcao García llevan 12 años casados - crédito @falcao/Instagram
Lorelei Tarón y su esposo Falcao García llevan 12 años casados - crédito @falcao/Instagram

A pocos minutos de iniciar el segundo tiempo, Falcao pidió permiso a sus compañeros de cabina, el periodista salvadoreño Fernando Palomo y el exjugador colombiano Carlos Valdez, para enviar un mensaje especial al aire. El delantero aprovechó la señal para felicitar a su esposa Lorelei Tarón por su cumpleaños, reconociendo que había olvidado la fecha debido a la concentración en su debut como comentarista.

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“¿Puedo mandar un mensaje?“, preguntó Falcao a sus compañeros. ”Lo que quieras, Radamel, tú eres Flacao, no pidas ni permiso", le respondió Palomo. “Quiero enviarle un mensaje a mi amada esposa, que está de cumpleaños hoy y no la puedo acompañar, así que desde el DF le deseo un feliz cumpleaños”, dijo el delantero colombiano.

Aunque el mensaje fue emotivo, su compañero Fernando Palomo no dejó pasar el momento y le reprochó por el mensaje enviado después de varios minutos que inició el partido. “Radamel, para, aguántame, van 58 minutos del partido y hasta ahora lo estás haciendo. ¿Qué estás pensando?, 58 minutos y hasta ahora estás mandando saludo a casa... Y es la primera vez que lo escucho; pasamos todo el día juntos y no dijo nada", reclamó Palomo en medio de risas.

Ante el reclamo del periodista, Falcao explicó que la fecha se le había pasado por los nervios del partido y su debut como comentarista. “Pero es que estaba nervioso con el partido, ya ahora que vamos ganando, ya estoy más tranquilo”, dijo Falcao en medio de la transmisión en vivo.

El video de Falcao, que ya cuenta con más de 90 min ‘me gusta’ en redes sociales y millones de vistas, fue el lugar donde los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, destacando el cómico momento. “Habla como si fuera el mejor 9 de la historia de Colombia 🤌🏻“, ”A Falcao se le olvida que es Falcao", “Ese Men es la educación y respeto en su máximo nivel”, “Falcao es tremendo señor”, “RADAMEL QUE GRANDE ERES 🥹❤️💙💛“, (Sic), dicen algunas de las reacciones.

Lorelei Tarón - Falcao - Millonarios
Lorelei Tarón, esposa de Falcao, entusiasmada por su llegada a Colombia -crédito @loreleitaron

La relación entre Radamel Falcao García y Lorelei Tarón se ha consolidado como una de las más estables y visibles del fútbol internacional. Se conocieron en 2006 en Buenos Aires, cuando el delantero colombiano jugaba para River Plate y Lorelei, cantante y modelo argentina, asistía a una iglesia a la que Falcao también acudía.

Pese a su inicial reticencia debido a la fama de los futbolistas, Lorelei terminó enamorándose del colombiano, con quien contrajo matrimonio en diciembre de 2007. Desde entonces, la pareja ha mantenido una unión cercana y de apoyo mutuo, a pesar de las frecuentes mudanzas y exigencias propias de la carrera de Falcao.

Juntos han formado una familia numerosa, integrada por cinco hijos: Dominique, nacida en 2013 en Mónaco; Desirée, en 2015 en Inglaterra; Annette, en 2017 también en Mónaco; Jedediah, en 2020 en Turquía; y Heaven, la más pequeña, nacida en 2023 en España.

Durante la conmemoración de 18 años junto a Falcao García, Lorelei Tarón aclaró en un video si planean tener más hijos - crédito @loreleitaron/ Instagram
Durante la conmemoración de 18 años junto a Falcao García, Lorelei Tarón aclaró en un video si planean tener más hijos - crédito @loreleitaron/ Instagram

Todos los hijos tienen nacionalidad polaca, además de sus raíces colombianas y argentinas, debido a la ascendencia de Lorelei. Tras el nacimiento de Heaven, Lorelei confirmó en redes sociales que no tendrían más hijos por motivos de salud, ya que atravesó cinco cesáreas, la última de ellas de alto riesgo.

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