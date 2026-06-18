Sea Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda, el ELN estará dispuesto a un diálogo de paz o para la guerra, señaló líder guerrillero

La guerrilla afirmó que mantendrá los secuestros, a los que llama “retenciones económicas”, como fuente de financiación en Colombia - crédito Jair Coll/Reuters

A pocos días para la segunda vuelta presidencial en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejo en claro su posición para reanudar las conversaciones de paz, independientemente de quien gane la segunda vuelta electoral del 21 de junio entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Así lo dio a conocer Emerson Alirio Martínez, conocido como “Yerson”, líder del frente occidental del grupo guerrillero que, en declaraciones a Reuters, también aseguró que resistirá una eventual ofensiva militar, siempre y cuando el vencedor de la contienda electoral sea el líder del movimiento Defensores de la Patria.

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“Si quien llega a la Casa de Nariño invita al diálogo y abre ese espacio, el ELN siempre estará dispuesto. De lo contrario, continuaremos en la confrontación (...) si desean, nos sentamos con el que esté; y si no, seguimos en resistencia armada”, afirmó el jefe insurgente durante la entrevista con el medio internacional en una zona selvática del departamento de Chocó.

Frente a la posible victoria del candidato de derecha colombiana, alias Yerson indicó que eso podría elevar la confrontación, aunque descartó que una campaña militar pueda desarticular a la organización.

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“Son 62 años de experiencia que tenemos en ofensiva y defensiva y lo aplicaremos y lo hemos aplicado siempre”, afirmó.

Luego insistió en esa idea con otra frase dirigida a quienes anticipan un debilitamiento definitivo del grupo: “Todos los gobiernos han buscado darnos golpes y golpes muy fuertes y hemos sabido acomodarnos a los diferentes contextos de guerra, y ahí hemos avanzado. El ELN no va a desaparecer por una ofensiva fuerte, de eso pueden estar completamente seguros”, complementó a Reuters.

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El comandante también dijo que los secuestros, a los que definió como “detenciones económicas”, continuarán porque son una base financiera del grupo. “Esa es una piedra angular: si permitimos que nos quebremos económicamente, no podremos sobrevivir”, advirtió.

La definición electoral llega después del intento fallido del presidente Gustavo Petro por cerrar acuerdos amplios con grupos armados, en un conflicto interno de más de 60 años.

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El sucesor saldrá de una disputa en la que el aliado oficialista Iván Cepeda prometió continuar la estrategia de diálogo, mientras que De La Espriella ofreció endurecer la respuesta estatal contra organizaciones ilegales.