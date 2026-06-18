Así reaccionó la prensa internacional a la victoria de Colombia por 3-1 ante Uzbekistán en el Mundial 2026: “El mago Luis Díaz”

La selección Colombia ganó su primer partido en el Mundial de 2026, y ahora se enfoca en República Democrática del Congo-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Este 17 de junio de 2026, la selección Colombia ganó su primer juego en el Mundial de la FIFA de Norteamérica con un 3-1 ante Uzbekistán.

Con los goles de Daniel Muñoz, de Luis Díaz y de Jaminton Campaz, el debut soñado para Néstor Lorenzo en Copas del Mundo se hizo real, y tras el tropiezo de la selección de Portugal al empatar ante República Democrática del Congo, los “Cafeteros” amanecieron como líderes del grupo K.

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En medio de la “Fiebre Amarilla” (denominación que surgió en los últimos días como iniciativa de la Federación Colombiana de Fútbol y los hinchas) que existe a nivel nacional, la prensa internacional resaltó el triunfo “Cafetero” con Luis Díaz como principal protagonista al colocar el 2-1 en el estadio Ciudad de México.

El diario portugués reseñó la gran actuación de Luis Díaz en el segundo gol del cuadro "Cafetero"-crédito A Bola

El diario A Bola de Portugal destacó la gran actuación del delantero del Bayern Múnich colocando el calificativo de “mago” hacia él, y explicando que el cuadro de Néstor Lorenzo llega con motivación de cara al duelo ante los lusos liderados por Cristiano Ronaldo:

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“Portugal ha sido advertido. Tras la ausencia en Copa Mundial de 2022 (Qatar), Colombia regresó a la etapa final con un estatus diferente y un hambre diferente, y ganó ante Uzbekistán y con Luis Javier Suárez del Sporting por 3-1 en el Estadio Azteca de México, colocándose en la cima del Grupo K. Luis Díaz fue el jugador más destacado en su primer partido en un Mundial, con un gol y una asistencia. Junto a él en el ataque estuvo Suárez, pero a diferencia de su compatriota, no logró brillar y no participó en ninguno de los goles", dijeron.

Y añadieron que pese al primer tiempo flojo que mostraron tanto uzbekos como colombianos en Ciudad de México, las opciones de gol llegaron después de la anotación de Daniel Muñoz:

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“Hablando de goles, el primero llegó casi al descanso (minuto 41), tras un inicio flojo de ambos equipos, pero con los colombianos entrando poco a poco en el partido y creando peligro. Primero, Arias disparó desde lejos, estrellando el balón en la red lateral; luego Luis Díaz remató al poste; y... a la tercera fue la vencida. Tras un centro perfecto del exjugador del FC Porto, Daniel Muñoz, actuando como delantero, se encontró solo en el área para definir con gran clase (y con un toque acrobático) el 1-0. Sin duda, es uno de los candidatos a mejor gol del Mundial de 2026″, completaron.

Otro de los diarios más importantes del mundo destacó la victoria de Colombia de la siguiente forma-crédito El País de España

Por su parte, El País de España relató el gran ambiente de la hinchada colombiana en Ciudad de México para acompañar a la Tricolor en su primera victoria y volver a gritar un gol en los Mundiales tras 2906 días sin hacerlo (siendo la última anotación de Yerry Mina en los octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018 ante Inglaterra):

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“No ha sido la lluvia, sino la marea amarilla la que ha inundado Ciudad de México la noche del 17 de junio de 2026. Colombia ha vuelto a una Copa del Mundo después de ocho largos años. La dolorosa ausencia en Qatar 2022 ha quedado enterrada esta noche bajo el Estadio Azteca, que pintado de amarillo en su segundo partido del Mundial, ha vibrado con la energía de los cerca de 80.000 colombianos que hicieron retumbar al gran templo del fútbol. Colombia ha triunfado 1-3″, explicaron.

Además hablaron sobre el momento en el cual Luis Díaz marcó el 2-1 frente al portero Utkir Yusupov, calificando dicha jugada como una “revancha”:

“Uzbekistán fue contundente en la primera y única oportunidad que generó y aprovechó una intervención que no fue la mejor de Camilo Vargas (Atlas). La revancha de Lucho Díaz llegó apenas cinco minutos después con un remate cruzado que venció al portero, que arañó la pelota. El cronómetro marcaba 65 minutos, el del Bayern alcanzaba los 23 goles con la camiseta de la tricolor y las gradas cantaban: oe oe oe oe Lucho Lucho", detallaron.

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Y como dato curioso, explicaron el momento cuando James Rodríguez salió por Jaminton Campaz, y el público comenzó a pedir a Juan Fernando Quintero para que sumara minutos en la capital mexicana:

“El tiempo ha pasado factura a James, que roza los 35 años y salió a los 70 minutos por Jáminton Campaz. El público, sin embargo, pedía a Juan Fernando Quintero. Pero ha sido precisamente Campaz quien cumplió con el tercer gol que acomodó a su selección en la cima del grupo sobre su primer rival, Portugal, y la República Democrática del Congo. Los asiáticos, por su lado, han hecho historia en su primera participación en un Mundial”, reseñaron.

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El diario deportivo más importante de Italia destacó las declaraciones de Luis Díaz-crédito La Gazzetta dello Sport

Finalmente, el diario más importante de Italia como La Gazzetta dello Sport se enfocó en Luis Díaz, figura del juego, y en sus declaraciones después del juego sobre el sueño que el “Guajiro” está viviendo al disputar su primer Mundial con la selección Colombia:

“La noche en Ciudad de México le brindó a Luis Díaz uno de los momentos más significativos de su carrera. El extremo colombiano lideró a su selección a la victoria contra Uzbekistán con una actuación estelar, confirmando su estatus como líder técnico del equipo. Tras el partido, el jugador no ocultó la intensidad de sus emociones en el día de su debut mundialista. “Estaba a punto de llorar ya durante el calentamiento“, dijo, explicando cómo los sacrificios de toda una vida y el sueño que había alimentado desde la infancia resurgieron en su mente minutos antes del pitido inicial. “Era un sueño que tenía de niño“, agregó el extremo colombiano conmovido. La alegría se hizo aún más especial gracias a su contribución decisiva en el campo, con un gol y una asistencia que permitieron a Colombia comenzar con fuerza en la competición”, dijeron.

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Colombia ya se enfoca en República Democrática del Congo

Colombia jugará ante RD Congo en su segunda salida mundialista-crédito Raquel Cunha/REUTERS

Después de la victoria “Cafetera”, el próximo encuentro del equipo de Néstor Lorenzo será el 23 de junio de 2026 en el estadio de Guadalajara a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia) ante el equipo dirigido por Sébastien Desabre.