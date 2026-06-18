Colombia

Ex campeón de BMX y medallista olímpico anunció que votará por Abelardo de la Espriella: “Hablo como deportista”

El deportista antioqueño le lanzó varios dardos al gobierno de Gustavo Petro, y le recordó que el presupuesto del Ministerio del Deporte quedó proyectado con un valor mucho menor del que recibió el jefe de Estado al comienzo de su mandato

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Carlos Mario Oquendo se suma a otros referentes del deporte colombiano, como los extenistas Alejandro Falla, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah - crédito @okendobmx/IG

A solo tres días de la celebración de la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia (domingo 21 de junio), y que definirá al nuevo jefe de Estado entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para el periodo 2026-2030, el exciclista de BMX y medallista olímpico Carlos Mario Oquendo confirmó que votará por “el Tigre”.

Así lo hizo saber mediante un video que compartió desde su perfil de Instagram el miércoles 17 de junio, y en el que le lanzó varios dardos a la administración del mandatario Gustavo Petro, por cuenta del presupuesto con el que finaliza su periodo, y con varias quejas sobre cómo desde su gobierno se abordó el apoyo a los deportistas.

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El antioqueño se quedó con la presea de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y al inicio de su grabación hizo una aclaración sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de respaldar a De la Espriella (Movimiento de Salvación Nacional - Defensores de la Patria) en vez de Cepeda (Pacto Histórico).

“Soy medallista olímpico y hoy voy a hablar de política, pero no como lo hacen los políticos, como lo hacen los deportistas. Cuatro años viendo cómo el deporte colombiano fue tratado como un plan B, como adorno, como algo que se menciona en campaña y se olvida en el presupuesto”, precisó Oquendo al comienzo de su intervención.

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crédito @okendobmx/IG
Oquendo compartió el video el miércoles 17 de junio de 2026 - crédito @okendobmx/IG

El deportista aclaró que no dijo esas palabras como una “crítica suelta”, y presentó cifras con las que soportó lo que cuestiona de la administración Petro.

“Lo digo con números. El presupuesto del Ministerio del Deporte pasó de 1.3 billones en el 2024 a proyectarse en apenas 208.000 millones en el 2027″, mencionó Oquendo.

Respecto al candidato afín al movimiento político de Petro, Oquendo detalló que “si lo que viene es más de lo mismo (en alusión a Cepeda), no me pregunten en qué terminará el deporte colombiano. Yo ya sé la respuesta y duele. Yo me la juego por el deporte”.

Sobre el por qué tomó la decisión de brindarle su voto a De la Espriella, el deportista comentó que que se la juega porque entiende “lo que significa tener referentes como James (Rodríguez), Lucho (Díaz), Ángel Barajas y muchos más”.

Oquendo apuntó en su mensaje contra la administración del presidente Gustavo Petro - crédito archivo REUTERS/Kylie Cooper
Oquendo apuntó en su mensaje contra la administración del presidente Gustavo Petro - crédito archivo REUTERS/Kylie Cooper

Pero en este punto, Oquendo lanzó otra pulla al Gobierno Petro, y dijo: “Esos (los deportistas) no son entretenimiento, son pruebas de que un niño en Tumaco, en Rionegro, en Itagüí, donde quiera del país, puede mirar hacia arriba y decir: ‘Yo también puedo ser como ellos’. Pero esos referentes no nacen solos, nacen en un sistema, en un club que sobrevive con uñas y dientes, en una pista que necesita inversión, en colegios donde el deporte todavía es opcional, cuando debería ser transversal”.

Prueba de ello, señaló el deportista, y como reproche a la administración del hoy jefe de Estado, “este gobierno nos quitó los Juegos Panamericanos de Barranquilla, canceló el Tour Colombia y redujo los incentivos a los medallistas olímpicos, todo en el mismo mandato”.

“Por eso hago público mi voto. Voto por Abelardo de la Estrella y Juan (José) Manuel Restrepo, quien fue el rector de mi universidad, porque gracias al deporte y a mi familia pude estudiar. Y no menciono que ellos sean perfectos, sino porque hoy representan lo que el deporte necesita para existir. La convicción de que el deporte no es un gasto, es el eje”, concluyó Oquendo.

- créditos @okendobmx/IG | REUTERS/Sergio Acero | archivo Colprensa - Comité Olímpico Colombiano
Oquendo logró la medalla de bronce en los JJ. OO. de Londres 2012. En esa misma edición Mariana Pajón logró la presea dorada - créditos @okendobmx/IG | REUTERS/Sergio Acero | archivo Colprensa - Comité Olímpico Colombiano

Extenistas Alejandro Falla, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, también votarán por De la Espriella

A inicios de junio de 2026, el extenista Alejandro Falla, quien fue capitán del equipo colombiano de Copa Davis y ahora es vicepresidente de la Federación Colombiana de Pádel, se sumó en redes sociales a una campaña de apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella usando la camiseta de la selección Colombia.

La iniciativa fue impulsada en redes sociales tras la decisión de un juez de prohibirle a De la Espriella portar la camiseta tricolor durante su campaña, y fue replicada por varios exdeportistas y figuras públicas.

El extenista colombiano pidió a dos de sus excompañeros que se sumen para respaldas al "Tigre": Juan Sebastián Cabal y Robert Farah - crédito @alejandrofalla/IG

Falla aceptó el reto de lucir la camiseta y grabar un video en respaldo al candidato del Movimiento de Salvación Nacional, invitando a otros destacados deportistas como Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, campeones de dobles en Wimbledon y el US Open en 2019, a sumarse a la causa.

En su mensaje, Falla destacó el valor del deporte como símbolo de unión y esfuerzo, y cuestionó los recortes presupuestales al sector, algo similar a lo que dijo Oquendo.

El extenista se sumó a su excompañero Alejandro Falla y le brindó su apoyo al "Tigre" - crédito @jscabal/IG

Cabal respondió al reto e hizo hincapié sobre la importancia de buscar una Colombia sin polarización, llamando a la unión y al voto en las elecciones del 21 de junio.

Por su parte, Farah también aceptó la invitación, y expresó su preocupación por la polarización, además de defender el papel de los deportistas y empresarios en la sociedad.

El extenista colombiano también se puso la camiseta amarilla y respaldó la candidatura presidencial del abogado penalista - crédito @robertfarah/IG

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